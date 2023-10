Honda e:Ny1, primo contatto con l’elettrica giapponese

Honda prosegue la sua strada per una mobilità a zero emissioni con il lancio sul mercato italiano della nuova Honda e:Ny1, secondo modello 100% elettrico della Casa giapponese dopo la citycar Honda e primo SUV targato Honda con questo tipo di powertrain. A dispetto di un nome che ricorda più un’equazione che un modello di un’auto, questo inedito SUV a zero emissioni promette di far vivere un’esperienza di guida rilassante, tecnologica e confortevole, il tutto condito da un’elevata sicurezza. Abbiamo avuto il piacere di vivere un primo contatto con la Honda e:Ny1 sulle suggestive strade che percorrono le colline dell’Oltrepò pavese, scoprendo pregi e caratteristiche di questa novità dal forte carattere ecosostenibile.

Honda e:Ny1, il design

Se avete avuto un “deja vù” osservando la e:Ny1, in effetti questo nuovo modello ricorda molto da vicino la HR-V plug-in, già presente nei listini Honda. Rispetto a quest’ultima, però, la e:Ny1 si distingue per un pianale nuovo e dimensioni leggermente differenti, senza dimenticare alcune caratteristiche estetiche ed aerodinamiche specifiche, studiate per ottimizzare l’efficienza della vettura.

Per prima cosa si apprezza un inedito frontale che si distingue per la presenza di un coperchio per la presa di ricarica che prende il posto della calandra dotata di feritoie orizzontali. Questa posizione facilita di molto le operazioni di ricarica presso le colonnine. Non mancano inoltre degli appositi indicatori luminosi tra i fari che indicano lo stato di ricarica della batteria. Le novità non finiscono qui, infatti di inedita concezione sono anche i fari, i paraurti, le minigonne laterali e i cerchi in lega da 18 pollici, senza dimenticare il simbolo del marchio Honda specifico per i modelli elettrici.

La lunghezza risulta pari a 4.39 metri, la larghezza 1.79 m, l’altezza 1.58 m, mentre il passo è di 2.61 m. Rispetto alla HR-V, la carreggiata risulta più ampia e la lunghezza varia di 6 cm, distribuiti grazie ai differenti sbalzi anteriore e posteriore. Cinque i colori disponibili: Platinum White, Crystal Black, Urban Grey, Vermilion Red e il nuovo Aqua Topaz.

Interni e abitabilità

Entrati nell’abitacolo della e:Ny1 si apprezza un ambiente pulito, lineare e dalla forte impronta tecnologica. In primo luogo spicca l’enorme schermo centrale da 15.1 pollici a sviluppo verticale che risulta suddiviso in 3 parti principali. La prima, posizionata nella parte posteriore, risulta dedicata alla gestione della climatizzazione, quella centrale è dedicata alle app (che si possono personalizzare), mentre la parte superiore permette di visualizzare le immagini delle telecamere o in alternativa quelle dedicate alla navigazione satellitare o le funzioni dedicate alla connettività per smartphone di Apple Car Play e Android Auto. Molto apprezzabile la app My Honda+ che permette di interagire a distanza con l’auto. Un secondo display da 10,25 pollici è invece dedicato alla strumentazione 100% digitale che fa a meno della classica palpebra e risulta personalizzabile a seconda di gusti ed esigente.

Molto comode le sedute grazie anche alle imbottiture riviste, mentre a seconda delle versioni si può avere il tetto panoramico. Come vettura è decisamente spaziosa, inoltre i passeggeri posteriori possono godere di un pavimento piatto ottenuto grazie alla piattaforma dedicata all’elettrificazione, mentre lo spazio per il vano bagagli varia da un minimo di 344 litri ad un massimo di 361 litri, a seconda della presenza dei subwoofer ospitate nel vano, mentre raggiungono i 1.176 litri al tetto.

La vettura punta sulla qualità e vanta la presenza di un apprezzabile rivestimento in pelle che impreziosisce il centro della plancia e i sedili, mentre il sistema di illuminazione interna aiuta a creare un ambiente ricercato. I materiali sono assemblati in maniera egregia, ma le plastiche risultano un po’ troppo rigide, comprese quelle utilizzate sulla parte superiore della plancia.

Tecnologia e sicurezza

L’infotainment che si gestisce dal display da 15 pollici è davvero intuitivo da usare e offre un’integrazione semplice per la connettività con smartphone grazie alla compatibilità con Apple Car Play e Android Auto, anche wireless, mentre il Wi-Fi e permette a tutti i passeggeri di restare connessi. Non manca inoltre una comoda piastra per caricare il proprio smartphone senza fili. Gli ADAS di livello 2 offrono un grande aiuto durante la guida e permettono al guidatore di evitare pericolose distrazioni, anche se a volte l’avviso del mantenimento della corsia diventa leggermente invasivo. La vettura include nuemrosi sistemi di sicurezza attiva inclusi nel pacchetto Honda SENSING che vanta le più recenti tecnologie sonar e video.

Il sistema sfrutta una sofisticata telecamera anteriore a grandangolo che offre un'efficace visione orizzontale di 100°, abbinata a un chip di elaborazione delle immagini ad alta velocità per rilevare in modo più accurato gli oggetti esterni a supporto del Sistema di frenata a riduzione d'impatto e altri sistemi di sicurezza attiva. Una seconda telecamera si trova al posteriore, e sui modelli Advance anche gli specchietti laterali sono dotati di telecamera per offrire una copertura a 360°. A supporto del sistema di telecamere troviamo anche dodici sensori sonarm, installatio quattro sul paraurti anteriore, quattro sul paraurti posteriore e due a ogni lato che permettono di rilevare oggetti e altri veicoli con un elevatissimo livello di accuratezza.

Powertrain, autonomia e ricarica

IL SUV elettrico targato Honda è spinto da un powertrain che sviluppa 204 CV e 310 Nm e risulta alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio con capacità lorda di 68,8 kWh (61,9 netti). Quest’ultima vanta un’autonomia dichiarata di 412 km nel ciclo WLTP, mentre per quanto riguarda i tempi di ricarica si impiegano 45 minuti per passare dal 10 all'80% della capacità degli accumulatori quando si opta per l’alimentazione in corrente continua.

Passando al capitolo prestazioni, il Costruttore dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in 7.6 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 160 km/h.

Al volante della Honda e:Ny1

Il comportamento stradale di questo modello, nonostante il baricentro alto e il peso non indifferente dovuto alla batteria, sfoggia un comportamento piuttosto dinamico e agile. Parte del merito va alla nuova struttura realizzata per ben il 47% con acciai ad alta resistenza: tutto ciò si traduce in un’agilità inaspettata tra i sali e scendi che distinguono le colline dell’Oltre Po, dove si è svolto il test della e:Ny1.

Entrando un po’ più nel “tecnicismo”, la piattaforma prende il nome di “e:NF”, dove F (Front) indica che si tratta di una “tutto avanti”, ovvero motore e trazione sono anteriori. Per una migliore disposizione dei pesi, si è cercato di posizionare la batteria il più possibile al centro della scocca della vettura.

Il sistema di sospensioni si comporta egregiamente anche grazie ad un irrigidimento per il peso a vuoto di circa 1.700 kg. Ovviamente, il comportamento della e:Ny1 è votato maggiormente al confort, infatti gli ammortizzatori assorbono al meglio le asperità della strada. La sensazione è quella di guidare un’ammiraglia a ruote alte dotata di sospensioni ben più costose e tecnologiche di quelle che monta questa vettura. Inoltre, stupisce anche la silenziosità all’interno dell’abitacolo, coadiuvata non solo dall’assenza del rumore tipico dei motori termici, ma anche dal ruolo fondamentale che giocano gli speciali materiali fonoassorbenti utilizzati e i cristalli.

Alla guida si nota subito l’ottima risposta del pedale del freno, caratterizzata da una corsa fluida e senza scatti quando si attiva il sistema di rigenerazione dell’energia, con la sua intensità che può essere gestita intervenendo sulle palette al volante. Il motore spinge bene, fino a diventare sportiveggiante se si seleziona la modalità “Sport”, dando la sensazione che i 7.6 secondi per raggiungere i 100 km/h siano tranquillamente alla sua portata. Come accennato in precedenza, il consumo medio dichiarato nel ciclo WLTP è pari 412 km e durante la nostra prova il computer di bordo ha evidenziato una media di circa 18 kWh/100 km.

Allestimenti e prezzi

La nuova Honda e:Ny1 può già essere ordinata presso alcuni concessionari situati nelle città metropolitane del nostro paese, mentre il suo debutto in Italia è stato fissato nei primi mesi del 2024. Proposto negli due allestimenti denominati Elegance e Advance, il prezzo di listino del SUV elettrico nipponico parte da 54.700 euro e raggiunge i 57.400 euro. La garanzia Honda è valida per ben 8 anni o 160.000 km sulla batteria e per 5 anni su motore e inverter, mentre sugli altri componenti sono 3 anni.