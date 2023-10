Honda S2000, l’iconica spider con motore da record

Aggressiva, minimale e tanto sofisticata: questi sono solo alcuni dei tanti aggettivi che possono descrivere la Honda S2000, una spider da sogno equipaggiata con un motore aspirato super sofisticato dalla potenza specifica elevatissima, in grado di far emozionare qualsiasi appassionato della guida sportiva. Prodotta dal 1999 al 2009, la S2000 è un “instant classic”, oltre ad incarnare alla perfezione la sportività senza compromessi, grazie anche ad uno schema tecnico a dir poco idilliaco: Motore anteriore, trazione posteriore, cambio manuale a distribuzione dei pesi perfettamente bilanciata.

Design da squalo

Il design della S2000 deriva dalla concept SSM (Sport Study Model) presentata nel 1995 e disegnata dalla matita di Pininfarina. Questa roadster da sogno si distingue per un abitacolo con due posti secchi protetto da un tetto in tela apribile elettricamente in circa sei secondi. Come optional troviamo un hard top in metallo rimovibile. Le forme affilate e appuntite le regalano un aspetto che ricorda uno squalo. Il cofano è molto lungo e muscoloso, mentre l’abitacolo risulta decisamente arretrato, con i sedili che si trovano praticamente sopra l’asse posteriore.

Abitacolo racing e strumentazione

La plancia orientata verso il conducente è stata progettata in maniera specifica per esaltare l’animo racing della vettura. Il pomello del cambio rivestito in alluminio e pelle, il display della strumentazione 100% digitale ispirato alle competizioni corse e il pulsante di avvio del motore evidenziano ulteriormente il pedigree da corsa del veicolo. I sedili rivestiti in pelle offrono la massima sostenibilità al corpo, grazie alla presenza di profili laterali ben definiti.

Motore 2.2 litri V-TECH aspirato da 240 CV

la Honda S2000 è un'icona delle prestazioni per il marchio Honda, capace di combinare prestazioni racing con l'usabilità quotidiana. La prima versione vantava l’uso di un motore 2.0 litri aspirato, mentre nel 2004 esordì il 4 cilindri DOHC VTEC da 2.2 litri, 16 valvole, gestito da un cambio manuale a 6 marce con rapporti corti. Il propulsore eroga 237 cavalli a 7800 giri al minuto sulla trazione posteriore, inoltre troviamo un ideale bilanciamento del peso (50/50).

Sospensioni e freni

Ulteriori caratteristiche prestazionali includono sospensioni anteriori e posteriori a doppio braccio oscillante, servosterzo elettrico e differenziale posteriore a slittamento limitato con rilevamento della coppia. I pneumatici anteriori 215/45 R17 87W e posteriori 245/40 R17 91W sono montati su cerchi in lega da 17 pollici, mentre i dischi freno anteriori ventilati da 11,8 pollici e i dischi freno posteriori pieni da 11,1 pollici sono calibrati invece per fornire una potenza frenante di primo livello e una sensazione di frenata solida e lineare. Un sistema di servosterzo assistito elettricamente fornisce maggiore assistenza al servosterzo a basse velocità per facilità di manovra. All'aumentare della velocità del veicolo, viene fornita meno servoassistenza, conferendo allo sterzo una sensazione più diretta.

Uscita di scena

La S2000 esce di produzione all'inizio del febbraio 2009, in questa occasione Honda offrì un pacchetto speciale chiamato "Ultimate edition", disponibile esclusivamente con livrea bianca, ovvero la medesima con cui Honda ha esordito in Formula 1.