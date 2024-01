Hyundai, 5 modelli in uscita nel 2024 a confronto: prezzi e caratteristiche

Hyundai è uno dei costruttori più dinamici del panorama automobilistico, perché costantemente proiettato a dare una chiave personale del futuro, sfornando modelli che accolgano le esigenze di tutti gli automobilisti contemporanei. Tecnologia, design, comfort, sono alcuni dei parametri fondamentali che rendono il Brand sudcoreano uno dei più in vista. Durante questa annata 2024 saranno tantissime le novità, che andremo a scoprire di seguito.

Casper EV

La Casper è un'elettrica di piccola taglia che Hyundai introdurrà sul mercato per rispondere ai rivali europei, pronti a lanciare un'offensiva vera nel settore delle BEV low cost. Da quello che sappiamo fino ad adesso, la Casper avrà le sembianze di un piccolo SUV (circa 3,7 metri di lunghezza), che andrà a rivaleggiare direttamente con la Toyota Aygo X. A dire il vero, la Casper esiste già nel portfolio del costruttore asiatico, ma si tratta di una endotermica commercializzata al di fuori dell'Europa, mentre l'elettrica sarà più simile alla Ray EV, recentemente aggiornata con un motore da 86 CV e una batteria da 35 kWh che promette oltre 200 km di autonomia.

Ioniq 5 restyling

Sono già passati tre anni dal lancio del modello che ha inaugurato la famiglia Ioniq, e adesso è tempo di una bella rinfrescata. Hyundai Ioniq 5 riceverà un aggiornamento che punterà sullo stile e sulle dotazioni. Ci saranno interessanti novità estetiche che riguarderanno il disegno dei fari e della parte bassa della carrozzeria e, probabilmente, evoluzioni nel software della batteria. Non improbabile neppure il debutto di una versione sportiva a firma N con 650 CV.

Tucson restyling

Hyundai Tucson è dei SUV più apprezzati nel panorama attuale, grazie al suo design personale e fuori dal coro. Il restyling di questo veicolo di successo si concentrerà non tanto sugli esterni, quanto nell'abitacolo dove arriveranno un nuovo volante con una linea e quattro punti e una plancia ridisegnata per ospitare due schermi da 12,3" sistemati sullo stesso pannello, oltre a una bella disposizione dei comandi, specialmente quelli per la regolazione della climatizzazione. Ancora ignoto il comparto motori che sarà a disposizione.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe ha colpito fin dalla prima immagine rilasciata in anteprima, merito delle sue forme scolpite e abbondanti, e alla sua rigida silhouette. Il maxi SUV arriva fino a 4,83 metri di lunghezza e avrà una configurazione fino a 7 posti a sedere. A livello di motorizzazioni ci saranno solamente propulsori a benzina elettrificati basati sul 1.6 turbo benzina 4 cilindri, quindi: full hybrid o plug-in hybrid da 230 e 260 CV circa di potenza. Il debutto è previsto a breve con prezzi di partenza intorno ai 50.000 euro.

Ioniq 7

Hyundai Ioniq 7 rappresenterà il vertice della piramide della gamma elettrica del costruttore sudcoreano. Un SUV da circa 5 metri di lunghezza e dal passo di 3,2, per garantire comfort e benessere per almeno 7 occupanti. L'autonomia dovrebbe assestarsi sui 540 km con ricarica ultraveloce. Sono, poi, previsti strumenti di ampia efficacia come la ricarica bidirezionale con funzione V2L, che permetterà di ricaricare apparecchiature esterne e immettere l’elettricità in eccesso nella rete in modo diretto. Infine, ci dovrebbe essere l’Highway Driving Pilot, un pacchetto di assistenti alla guida che dovrebbe essere il primo per la guida autonoma di Livello 3. Un futuro già toccabile con mano.