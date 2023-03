Hyundai Tucson, il SUV più venduto d'Europa

Hyundai Tucson è il SUV di segmento C che si è affermato al vertice delle vendite in Europa, nel corso del 2022. Nell'anno appena trascorso, lo sport utility vehicle coreano è stato in grado di battere una concorrezza molto agguerrita, in quella che è una delle frange di mercato più competitive in assoluto. La sua forza si riscontra in un design personale, oltre che in un'ampia abitabilità e in un comfort da prima della classe.

Leader in Europa

Secondo i dati forniti da JATO Dynamics, società attiva nel settore automotive e nella business intelligence, Tucson è stato il modello più venduto nel Vecchio Continente nel suo rispettivo segmento nel 2022, segnando un incremento, in termini di percentuale di vendita rispetto ai dodici mesi precedenti, dell’1%. Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, ha dichiarato: “Dopo un altro anno di solidi risultati di vendita in Europa, Tuscon ha fatto un ulteriore passo avanti raggiungendo la vetta nel competitivo segmento dei C-SUV. Grazie al suo design accattivante e alle sue caratteristiche tecnologiche incentrate sul cliente, il successo di Tucson dimostra il nostro impegno a fornire ai clienti europei prodotti di alta qualità che soddisfano diverse esigenze e stili di vita e che possano anche superare le loro aspettative”.

Hyundai Tucson, il perché del successo

L'ultimissima generazione di Tucson si contraddistingue per un frontale con belle luci diurne a LED (DRL) integrate nella mascherina anteriore, soluzione possibile grazie all’illuminazione half-mirror lighting, in cui l’aspetto cromato della griglia si trasforma in un gioiello quando le luci risultano accese. Il contributo di questa soluzione è eccezionale, perché regala quel tocco di classe che rende il SUV complessivamente molto elegante. Il veicolo coreano è disponibile anche con motorizzazioni benzina e diesel a 48 volt, oltre che con alimentazione full hybrid e plug-in hybrid. Per chi adora il brivido che regala la sportività, in gamma è presente anche l’allestimento N Line, per veri cuori forti. In ogni caso, Tucson è un bel concentrato di tecnologia e connettività, senza tralasciare la sicurezza vitale per un'auto da famiglia come questa.