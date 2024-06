Hyundai Bayon 2024, caratteristiche e prezzo del rinnovato crossover

Ascolta ora 00:00 00:00

La rinnovata Hyundai Bayon 2024 debutta in Italia portando in dote un design rivisto, nuove dotazioni , si adegua ai nuovi standard europei sulle emissioni e viene offerta a partire da 21.150 euro.

Hyundai Bayon 2024, il design

Tra le novità estetiche che distinguono la Bayon restyling spiccano le inedite luci anteriori diurne a LED, unite tra di loro da una striscia luminosa, sempre a LED e che danno vita alla firma luminosa denominata “Seamless Horizon”. Di nuova concezione anche il fascione paraurti anteriore che vanta una griglia di inedito disegno che si apre nella parte inferiore. Non manca una nuova collezione di cerchi da 16 e 17 pollici, mentre la vista posteriore si caratterizza per gli originali gruppi ottici a forma di freccia. Tra le nove livree esterne troviamo le nuove colorazioni Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic e Vibrant Blue Pearl, abbinabili al tetto a contrasto in Phantom Black.

Interni tecnologici e ricca dotazione

L’abitacolo della vettura riceve una grossa iniezione di tecnologia che porta di serie su tutta la gamma il navigatore con schermo touch da 10,25 pollici con tecnologia Hyundai Bluelink e servizi Live. Non manca inoltre la connettività per smartphone Apple CarPlay, Android Auto e gli aggiornamenti delle mappe Over The Air (OTA). Tra i sistemi DAS segnaliamo invece la presenza di Forward Collision Assist (FCA) con le funzioni City, Urban, Pedestrian e Cyclist, il Lane Following Assist (LFA), il Rear Occupant Alert (ROA) e il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA).

Gamma, motorizzazioni e prezzi

L’offerta della Baygon 2024 si apre con la versione XTech abbinata all’unità a benzina 1.2 MPI da 79 CV, proposta ad un prezzo di listino 21.150 euro. Le motorizzazioni motorizzazioni1.2 MPI 79 CV, 1.0 T-GDI 100 CV e 1.0 T-GDI mild hybrid 48V 100 CV sono disponibili a partire da 22.800 euro. La top di gamma XCLass con motore mild hybrid 1.0 T-GDI 48V 100 CV da 27.100 euro.

Infine ricordiamo l’offerta Hyundai con bonus statale che permette di acquistare la Baygon Nuova BAYON 1.2 MPI in allestimento Xtech da 129 euro al mese per 36 mesi, solo con rottamazione e finanziamento Hyundai Plus (TAN 7,45%, TAEG 9,56%) , insieme ad un anticipo di 2.610 euro.