Hyundai Connected Mobility, la casa coreana rivoluziona i servizi per auto

La divisione europea di Hyundai ha svelato il “Hyundai Connected Mobility”, una nuova divisione studiata appositamente per aiutare il Costruttore coreano nella transizione tecnologica dedicata allo sviluppo si soluzioni di mobilità intelligente. L’obiettivo finale di Hyundai Connected Mobility è offrire una gamma di servizi digitali in-car e in-app, nonché nuovi servizi di mobilità durante l’intero ciclo di vita del veicolo, con l’obiettivo di offrire alla clientela un’esperienza di mobilità sempre più connessa.

Marcus Welz Managing, Director of Hyundai Connected Mobility, ha dichiarato:

Noi di Hyundai serviamo i nostri clienti nel momento di massima esigenza e siamo guidati dalla nostra incessante ricerca delle soluzioni di domani. Hyundai Connected Mobility è la nostra risposta strategica alla crescente domanda da parte dei nostri clienti di servizi più connessi, accessibili e personalizzati.

La triplice strategia di Hyundai Connected Mobility

Il portafoglio di Hyundai Connected Mobility è costituito da tre pilastri principali: servizi di mobilità, servizi di auto connessa e servizi digitali basati sui dati.

Hyundai Connected Mobility sta rispondendo alla crescente domanda dei clienti per modelli di utilizzo flessibili attraverso il suo marchio di servizi di mobilità, MOCEAN. Gli abbonamenti auto rappresentano un'alternativa interessante all'acquisto o al leasing di un veicolo Hyundai. Hyundai ha personalizzato l’abbonamento MOCEAN per fornire ai clienti un accesso rapido e flessibile alle auto attraverso un’esperienza utente digitale senza soluzione di continuità, eliminando completamente la documentazione cartacea. I modelli di abbonamento sono fondamentali per attirare nuovi clienti oltre la proprietà convenzionale, consentendo agli utenti di esplorare la nostra vasta gamma di pluripremiati veicoli elettrificati.

Il portafoglio di Hyundai Connected Mobility nel campo delle tecnologie per auto connesse sta migliorando l’esperienza degli automobilisti mantenendo i clienti connessi con la propria auto e con l’ecosistema circostante. Le soluzioni comprendono la piattaforma integrata nel veicolo Bluelink nonché nuovi servizi che sfruttano lo stack tecnologico dei veicoli definiti dal software (SDV). Hyundai prevede di avviare tre diversi pacchetti di servizi Bluelink per ogni esigenza del cliente, incluso Bluelink Lite disponibile per tutto il ciclo di vita del veicolo e servizi di abbonamento più avanzati con funzionalità a valore aggiunto.

I vantaggi per il cliente

Inoltre, i servizi digitali svolgeranno un ruolo importante nel modo in cui i clienti potranno sperimentare i vantaggi dei veicoli definiti dal software. Oltre a fornire aggiornamenti periodici Over-the-Air (OTA) del software di infotainment, questo pilastro lancerà nuovi servizi incentrati sul cliente, come Features-on-Demand (FOD), pagamenti in auto, Vehicle-to-Everything (V2X), tra cui Vehicle-to-Grid (V2G) e Vehicle-to-Load (V2L) e offrono soluzioni orientate al conducente per il parcheggio e la ricarica intelligente.

Adottando gli SDV, Hyundai mira a fornire esperienze personalizzate e fluide che diano priorità alle preferenze dei clienti.