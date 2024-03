Hyundai i30 2024: arriva un altro aggiornamento per la compatta coreana

Hyundai i30 è la berlina compatta (o fastback e station wagon) di punta della casa coreana. Introdotta in commercio a partire dal 2007, è stata evoluta con la seconda generazione nel 2011 e, nel 2016 è stata presentata la terza e ultima versione. Questa, è stata poi aggiornata nel 2020 con un primo restyling e oggi, viene rilasciato il secondo e forse definitivo aggiornamento. Ancora incerto il futuro del modello, che potrebbe rischiare di venire inglobato in un prossimo modello 100% elettrico dalle forme simili.

Soft restyling esterno

Questo aggiornamento di fine carriera interesserà tutti e tre i modelli della gamma di Hyundai i30, quindi berlina a cinque porte, station wagon e anche fastback coupè. Tra le principali novità si segnala la presenza di una rivista griglia anteriore, simile a quella vista su i20 e i10. Gli inserti del paraurti collocati nella zona inferiore sono ora realizzati in tinta con la carrozzeria, così come gli alloggi dei fari fendinebbia, ridisegnati. La gamma di nuova Hyundai i30 ora prevede 12 diverse colorazioni tra cui poter scegliere, di cui 7 completamente nuove. Aggiornata anche la gamma dei cerchi in lega, da 16 fino a 18 pollici.

Per le versioni N-Line è previsto un nuovo pacchetto estetico, con minigonne più pronunciate e paraurti dal look più sportivo: i cerchi specifici saranno da 17 o 18 pollici mentre all’interno sono previsti sedili sportivi in pelle e tessuto scamosciato, al pari di un nuovo volante in pelle, con inserti rossi a contrasto.

Interni più accessoriati e di qualità

L’aggiornamento ha interessato anche l’abitacolo, per il quale sono stati rivisti i materiali e gli assemblaggi, oltre ad introdurre diverse soluzioni che migliorano la vista e il tatto. Nuova la colorazione della fascia orizzontale della plancia, con una nuova tinta che la rende più liscia e appagante al tocco. Il tunnel centrale è ora realizzato in piano black, un materiale plastico nero lucido, per un maggior senso di modernità. Tre le possibilità di sedili disponibili, anche regolabili elettronicamente e riscaldabili. Di serie è poi disponibile un display LCD da 4,2” per la strumentazione, mentre il più grande cruscotto digitale da 10,25” è a richiesta o disponibile dagli allestimenti superiori. Al centro della plancia viene riproposto il display dell’infotainment, fino ad un massimo di 10,25” con connettività Android ed Apple e aggiornamenti OTA. Sono state aggiunte anche nuove prese USB-C per i passeggeri posteriori.

Sicurezza e ADAS

Viene introdotto il pacchetto Hyundai Smart Sense, che ingloba diversi sistemi di assistenza alla guida, tra cui Forward Collision-Avoidance Assist, che allerta il conducente in caso di possibili incidenti frontali, pre-attivando l’impianto frenante. Presenti anche il mantenitore di corsia, il rilevatore dei segnali stradali, con avviso acustico al superamento del limite di velocità consentito. Rimane però optional la guida semi assistita, con cruise control adattivo, regolatore automatico della distanza dal veicolo antecedente e mantenitore attivo della corsia.

