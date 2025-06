Hyundai Inster Cross: simpatia elettrica con spirito d’avventura

Hyundai Inster Cross,

Può un’auto essere simpatica? Se parliamo della nuova Hyundai Inster Cross, la risposta è sì. Questo city-SUV elettrico, agile come una citycar ma con ambizioni da globetrotter, ha tutto per farsi voler bene. Dimensioni compatte, un design frizzante e tanta voglia di mettersi in gioco. E in viaggio.

Noi lo abbiamo messo alla prova in Emilia, partendo dalla stazione AV Mediopadana per scoprire che dietro i suoi 115 CV e i 360 km di autonomia si nasconde più di una semplice vettura da città. Strade statali, autostrada e paesini tra il Po e la Food Valley ci hanno portato fino alla Corte Pallavicina, dove Re Carlo III ha prenotato il Culatello. Non uno qualunque, ma quello regale. E come lui, anche l’Inster Cross ha qualcosa di nobile.

Dentro lo spazio è sorprendente: aria sopra la testa, braccioli comodi davanti, e sedili posteriori regolabili e scorrevoli. La flessibilità è estrema, si può scegliere se dare priorità alle gambe dei passeggeri o allo spazio nel bagagliaio. Il tetto panoramico è una gioia da aprire col sole, mentre i due display da 10,25 pollici sono rapidi, leggibili e ben connessi xonn sistemi Apple CarPlay o Android Auto, e aggiornamenti di sistema OTA.

Quattro le modalità di guida, incluso un programma per la neve: perché con Lei, ci vada davvero ovunque. La guida è divertente, brillante ai semafori, e stabile anche sulle nostre care buche cittadine. Le sospensioni lavorano bene, senza sacrificare il comfort. E poi si parcheggia ovunque.

La dotazione ADAS è completa, tutto Hyundai Smart Sense di secondo livello, e non manca nulla per sentirsi coccolati: cambio shift-by-wire, climatizzatore automatico, ricarica wireless e retrocamera.

Viene da chiedersi: cosa ne penserebbe Trilussa, poeta della Roma verace, se potesse scorrazzare con questa Inster Cross per Trastevere? Forse scriverebbe sonetti sulla frenata rigenerativa, o sul silenzio del motore tra i sampietrini.

E magari la parcheggerebbe sotto casa con la soddisfazione di chi sa di aver scelto un’auto allegra, intelligente e pronta a tutto.Prezzo? 29.650 euro chiavi in mano, oppure 149 euro al mese. Un vero affare per chi vuole il meglio del futuro, senza rinunciare al sorriso.