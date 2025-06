Bollette, arrivano gli sconti fino a 200 euro. Da martedì più trasparenza nei resoconti

Da martedì primo luglio entrano in vigore importanti novità per le bollette, con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza e accesso ai bonus per famiglie e imprese. Un aspetto fondamentale riguarda l'introduzione dei contributi automatici sulle bollette per le famiglie a basso reddito. In particolare, sarà possibile beneficiare di uno sconto fino a 200 euro per chi ha un Isee fino a 25mila euro. Tuttavia, non tutte le famiglie riceveranno l'accredito in automatico: chi dovrà presentare l'Isee dovrà attendere i necessari controlli sul reddito, e la riduzione sarà applicata in bolletta entro tre mesi dalla verifica. La platea di beneficiari si stima tra i 3 e i 5 milioni di persone, ma la norma che esclude dai calcoli Isee i titoli di Stato italiani e i buoni postali potrebbe ampliarla ulteriormente.

L'intervento è ricompreso all'interno del dl Bollette, varato di recente per contrastare l'aumento dei costi energetici e del valore complessivo di 3 miliardi di euro. Tra gli altri interventi previsti, spiccano contributi straordinari per le famiglie con un Isee fino a 9.530 euro (fino a 500 euro per chi già riceve il bonus sociale) e misure specifiche per le Pmi. Un esempio riguarda la possibilità di un'estensione del periodo di transizione per le microimprese vulnerabili al mercato libero, che potranno rimanere nel sistema tutelato fino al 2027. Per le Pmi sono stati previsti 600 milioni di euro per supportare la fornitura di energia e gas, mentre per le imprese energivore è prevista l'anticipazione dei fondi derivanti dalle aste Ets.

Dal punto di vista della trasparenza, un altro cambiamento significativo riguarda l'adozione della nuova bolletta di luce e gas, che dal primo luglio diventerà uno scontrino energetico. Questo strumento promette di semplificare la lettura delle fatture, con una chiara esposizione dei costi e degli eventuali sconti applicati. Per i consumatori vulnerabili, come over 75, disabili, e residenti in strutture d'emergenza, saranno applicate tariffe più basse, con un risparmio annuo medio di circa 113 euro per famiglia.

L'andamento fortemente volatile dei prezzi di gas e petrolio, tuttavia, rischia di neutralizzare gli sforzi per contenere i rincari. L'ultima analisi della Cgia di Mestre ha messo in luce le difficoltà che le piccole e medie imprese affrontano. Esse, infatti, pagano il gas in misura doppia rispetto alle grandi aziende.

Nel 2024, per esempio, hanno sostenuto costi medi di 99,5 euro a Megawattora contro i 47,9 euro delle grandi. A livello europeo, solo la Francia ha un costo del gas superiore a quello italiano, mentre Germania e Spagna riescono a garantire prezzi più competitivi.