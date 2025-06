Michelle Hunziker in garage con Alvise, Belen scatenata al live di Marracash, i sessant'anni di Vladimir Luxuria

Weekend tempo di gossip. C'è chi viene paparazzata in garage (Michelle Hunziker), chi festeggia 60 anni (Vladimir Luxuria), chi si scatena al concerto di Marracash (Belen Rodriguez) e chi è tornata single (Elena Barolo).

I sessant'anni di Luxuria, la festa al Testaccio con la maxi torta

Drag queen, maxi torta e tanti amici vip e non. Vladimir Luxuria ha festeggiato 60 anni con una festa al Testaccio in compagnia del fidanzato Danilo Zanvit e circondata dagli amici più stretti perché "è un'età importante e mi voglio circondare di chi mi ama", ha dichiarato al Messaggero. Tra balli scatenati, buon cibo e drag queen, al momento delle candeline l'ex conduttrice dell'Isola dei famosi si è ritrovata davanti a una maxi torta con la scritta "Appena 60". E all'evento non potevano mancare personaggi come Nancy Brilli, Valeria Marini, Antonella Elia, Eva Grimaldi e Imma Battaglia. I soliti "prezzemolini".

Elena Barolo single dopo 13 anni e su Spinalbese: "Lui è un gran figo"

Dopo tredici anni d'amore con Alessandro Martorana l'ex velina bionda Elena Barolo è tornata single. " La nostra storia è finita. Ho scelto io di lasciarci", ha confessato Elena a La volta buona, parlando del momento esatto nel quale ha capito, che il sentimento si era esaurito, ovvero quando era nella Casa di The Couple: "Ho avuto tempo per riflettere. La verità? Non mi mancava" . A farle mettere un punto alla relazione non sarebbe stato, però, il presunto flirt con l'ex compagno di Belen Rodriguez, di cui si vocifera da settimane: "Antonino Spinalbese? È un gran figo, mi fa bene i capelli, ma siamo solo amici" . Chissà cosa ne pensa Belen.

La rinascita di Belen Rodriguez: balli scatenati al concerto di Marracash

A San Siro tra le migliaia di fan accorsi per assistere al concerto di Marracash c'era una fan speciale, che non ha fatto nulla per passare inosservata. Stiamo parlando di Belen Rodriguez. Vestita solo con un paio di shorts di jeans e una t-shirt smanicata, la conduttrice argentina si è lanciata in balli scatenati e sexy e ha persino gridato "Ti amo" all'indirizzo del rapper. Adorazione per Marra a parte, Belen si è fatta notare e i suoi balli scatenati sono diventati virali sui social, nel video registrato da alcuni spettatori del concerto. Una serata speciale di pura libertà prima di partire alla volta della Sardegna con i figli e gli amici più cari per godersi la sua prima vacanza da mamma single e finalmente felice dopo la depressione.

Michelle Hunziker pizzicata in garage con Alvise Rigo (prima di Nino Tronchetti Provera)