Hyundai Inster, i segreti del nuovo piccolo crossover coreano

Sotto i riflettori del Busan International Mobility Show 2024 è stato presentato in anteprima mondiale la nuova Hyundai Inster, il piccolo e “intelligente” crossover 100% elettrico della Casa coreana, pronto a sfidare l’agguerrita concorrenza sulle strade più trafficate delle città europee. La nuova Inster debutterà in Corea nel corso dell'estate e successivamente arriverà anche nel Vecchio Continente.

Hyundai Inster, dimensioni e design

Le misura della Inster sono pari a 3.825 mm per quanto riguarda la lunghezza, 1.610 mm per la larghezza, 1.575 mm l’altezza e il passo è pari a 2.580 mm. Derivata dalla Hyundai Casper a benzina distribuita in Corea del Sud, la Instar sfoggia forme morbide e arrotondate che la rendono un “simpatico” crossover, inoltre risulta degna di nota la firma luminosa a "pixel" al posteriore. La vettura può esser epersonalizzata con ruote da 15 pollici con copricerchi, cerchi in lega da 15 pollici o cerchi in lega da 17.

Nonostante le dimensioni ridotte, il passo da quasi 2,6 metri permette un’abitabilità da auto di segmento B. Molto importante anche le caratteristiche del bagagliaio che offre una capacità che va da 280 fino a 351 litri con i sedili posteirori inuso, mentre abbattendo questi ultimi si arriva a quasi a 1.060 litri.

Abitacolo

L’abitacolo è ergonomico e tecnolgico: la strumentazione di tipo digitale sfrutta un display da 10,25 pollici, mentre al centro della plancia troviamo lo schermo del sistema di infotainment, sempre da 10,25 pollici. Completano la dotazione il sistema per la ricarica wireless per gli smartphone e il dispositivo di illuminazione ambientale a 64 colori.

Motore e autonomia

L’offerta della Inster si suddivide in due versioni: la prima con motore da 71,1 kW (97 CV) e 147 Nm di coppia, abbinata ad una batteria da capacità di 42 kWh che consente un'autonomia di oltre 300 km. Le prestazioni dichiarate parlano di una velocità massima di 140 km/h e di una accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,7 secondi. La versione top di gamma dispone invece di 84,5 kW (115 CV) e 147 Nm di coppia e di una batteria da 49 kWh che consente i raggiungere i 355 km di autonomia. In questo caso, la velocità massima è di 150 km/h e lo scato da 0 a 100 km/h è pari a 10,6 secondi.

Sfruttando una colonnina in corrente continua da 120 kW, si passa dal 10 all'80% della capacità di carica in soli 30 minuti.

Prezzo

I prezzi per il mercatoitaliano non sono stati comunicati, ma il listino di partenza dovrebbe aggirarsi intonro ai 25mila euro.