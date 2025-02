Hyundai Inster, primo contatto con la piccola grande coreana

Ascolta ora 00:00 00:00

Una piccola elettrica con grandi ambizioni, coreana e pronta a conquistare le città italiane e non solo: si chiama Inster, il nuovo SUV compatto di Hyundai che si distingue per versatilità e tecnologia. Sebbene sia un SUV, le sue dimensioni contenute offrono un'efficienza decisamente superiore rispetto a modelli più grandi e costosi. Il merito va al passo allungato che garantisce una spaziosità interna senza pari, sia per i passeggeri che per i bagagli, con soluzioni pratiche come i sedili scorrevoli e ripiegabili, frazionabili 50:50 sia davanti che dietro.

Questa elettrica non è solo funzionale, ma anche affascinante, con uno stile futuristico che la rende unica nel suo genere. Collocata nel segmento A, ormai quasi abbandonato dai principali costruttori, si distingue per manovrabilità, agilità, praticità e flessibilità, perfetta per chi cerca un'auto poliedrica e ambiziosa.

L'Inster è l'evoluzione stilistica del Casper, una city car con motore a combustione presentata in Corea nel 2021. Con una lunghezza di 3,825 metri, larghezza di 1,610 metri, altezza di 1,575 metri e un passo di 2,58 metri, la nuova arrivata di casa Hyundai offre una capacità di carico che va dai 280 litri nella configurazione standard ai 351 litri con i sedili posteriori scorrevoli.

Anche gli interni rispecchiano l'anima moderna dell'auto, con un design che segue il nuovo corso stilistico del marchio. Il quadro strumenti include un display da 10,25 pollici, lo stesso per il sistema di infotainment. La consolle centrale è un elemento distintivo, proiettandosi verso i passeggeri in un’armonia di design e funzionalità.

INSTER è disponibile in due versioni, XTech e XClass, con prezzi a partire da 24.900 euro. L'allestimento XTech include una dotazione completa di sicurezza e assistenza alla guida, mentre la versione XClass, disponibile solo con batteria da 49 kWh, parte da 28.650 euro e offre funzionalità di comfort premium. Inoltre, i clienti possono scegliere cerchi in lega da 17” e un Tech Pack per arricchire ulteriormente l’esperienza di guida.

La funzionalità Vehicle-to-Load permette di ricaricare dispositivi elettrici esterni, offrendo la possibilità di una ricarica bidirezionale senza necessità di collegare dispositivi esterni. Due le motorizzazioni disponibili: 97 CV per la versione base e 115 CV per la variante Long-Range.

L'abbiamo guidata per una cinquantina di chilometri tra Milano e Lodi e ci ha colpito per agilità, comfort, facilità di guida e tenuta di strada (era una giornata piovosa).

Guardando il suo posteriore, sembra stretta ma quando ti siedi dietro ti accorgi che lo spazio invece è tanto. Così come tanti sono gli Adas, gli ausili alla guida, dal mantenimento attivo della corsia alle telecamere a 360 gradi passando per il cruise control adattivo.