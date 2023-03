Hyundai Ioniq 5 2023: prova del crossover elettrico “anti-Tesla

Hyundai Ioniq 5 è stata presentata nel 2021 e fin dal debutto ha saputo stupire per un netto cambio di paradigma rispetto al passato, soprattutto dal punto di vista del design. Ha dato di fatto vita alla famiglia Ioniq a zero emissioni, sebbene esistesse già un veicolo elettrico con quel nome. La nuova generazione di Ioniq è infatti nata con la “5”, seguita a ruota da Ioniq 6 (che speriamo di provare prossimamente) e si andrà man mano a popolare con le nuove proposte del costruttore coreano. Soddisfacente dal punto di vista della gestione energetica, grazie all’architettura ad 800V, Ioniq 5 sorprende per l’enorme spazio a bordo, la praticità di molte soluzioni (come il V2L) e per l’elevato comfort che sfodera in ogni circostanza. Che sia l’anti-Tesla per eccellenza? Prezzi a partire da 47.550 euro, esclusi ecoincentivi.

Design e dimensioni

Le ottime proporzioni quasi da berlina due volumi la fanno sembrare più piccola di quanto non sia in realtà. Ioniq 5 infatti si può catalogare come crossover di segmento D grazie ai 4,64 metri di lunghezza, per 1,89 m di larghezza e 1,61 m di altezza. Non è a conti fatti un’auto compatta, come invece vogliono far sembrare le forme degli esterni. E’ praticamente più lunga e larga - ma più bassa - di Tuscon, valorizzando al massimo l’abitacolo grazie all’imponente passo tra le ruote di ben 3 metri. Si tratta infatti di un valore record per la categoria e non solo, grazie al posizionamento ai quattro angoli delle ruote. Il design è figlio dell’ultimo corso stilistico di Hyundai, capace di guardare al passato rievocando forme squadrate, quasi forzate, donando così nuova identità ai modelli a zero emissioni. Il tema del Pixel è dominante, come si vede dalle luci anteriori e posteriori, chiamate Parametric Pixel Light, con diodi led adattivi (sebbene non a matrice), oltre ad un altro elemento a led collocato sul paraurti anteriore, per tutta la larghezza.

I volumi sono pieni, con linee nette che rompono l’omogeneità delle forme, oltre a dettagli di spicco come i tagli presenti sui passaruota o la forma dello spoiler posteriore. Sempre in ottica forme, il primo e terzo montante dell’auto sono inclinati di 45 gradi, conferendo una forma particolare. Tra gli altri vezzi estetici si segnala lo sportellino della ricarica, sull’angolo posteriore destro (elettro-attuato), i cerchi in lega da 19 o 20” e dal design specifico aerodinamico e la terza luce led dello stop, posteriore, anch’essa incastonata nella forma dello spoiler. Concludono l’opera le maniglie a filo della carrozzeria, retrattili e la griglia inferiore sul frontale, capace di aprirsi o chiudersi a seconda delle necessità aerodinamiche.

Piattaforma e meccanica

Nuova Hyundai Ioniq 5 è basata sulla moderna e tecnologica piattaforma e-GMP, nativa elettrica con architettura a 800V, una rarità nel segmento. In questo modo il pacco batteria da 77,4 (aumentata con il MY2023, prima era da 72 kWh) o 58 kWh è posizionato inferiormente, tra gli assi, senza compromettere lo spazio a bordo. Funge da elemento strutturale e aiuta a contenere i rumori provenienti dalla zona inferiore dell’auto, come se fosse una barriera. Lato motori, dispone di alcune alternative: 125 kW (170 CV) a trazione posteriore, 168 kW (228 CV) a trazione posteriore o 239 kW (325 CV) – ripartiti con 74 kW all’anteriore e 165 kW al posteriore - a trazione integrale AWD HTRAC. Quest’ultima è stata oggetto della nostra prova, con una coppia massima di 350 Nm, per uno scatto sullo 0-100 km/h di soli 5,1 secondi e 185 km/h di velocità massima limitata. Grazie alla rete ad 800V, è in grado di accettare ricariche ultra-fast in corrente continua fino a circa 230 kW. In sostanza, da una colonnina a 350 kW, è in grado di passare dal 10 all’80% in circa 18 minuti, ricaricando fino a 350 km di autonomia in meno di 15 minuti. Di nuova introduzione, con il MY2023, anche la possibilità di pre-climatizzare la batteria per poter raggiungere potenze di ricarica più rapidamente, una volta giunti alla stazione: basterà cliccare sulla colonnina desiderata direttamente dal navigatore, e l’auto imposterà automaticamente la temperatura sulla base della distanza dall’arrivo.

Grande peculiarità di questa piattaforma è la funzionalità V2L (Vehicle-To-Load) che permette di sfruttare la batteria dell’auto come sorgente per alimentare apparecchi elettrici esterni (monopattino elettrico, e-bike, macchinetta del caffè, altri elettrodomestici). Basterà infatti collegare al bocchettone della ricarica l’apposito adattatore, al quale collegarci l’apparecchio elettrico che si intende alimentare/ricaricare. Può fornire una potenza massima di 3,6 kW, mentre a bordo (sotto alla panca posteriore) è presente un’altra presa a 230 V: è molto utile per ricaricare smartphone, laptop, computer mentre si lavora o si sosta durante la ricarica, oppure in viaggio.

Interni spaziosi, smart e sostenibili

L’abitacolo di nuova Ioniq 5 risponde al concetto di Smart Living, offrendo un abitacolo spazioso, tecnologico, ergonomico e in cui passare piacevolmente il tempo, ad esempio durante le soste di ricarica. Molteplici infatti i vani porta oggetti e le soluzioni in ottica comfort: con un apposito pacchetto è possibile equipaggiare i sedili anteriore con l’oscillazione motorizzata, così da farli diventare delle vere e proprie chaise longue. La consolle centrale, con vano porta oggetti, due porta bevande, ricarica wireless per dispositivi e due prese USB, è in grado di scorrere avanti e indietro di ben 14 cm. Spostata tutta avanti, offre un piacevole supporto su cui appoggiare il computer o altri dispositivi, ideale durante le soste per la ricarica.

Di livello i materiali e le finiture, tutti sostenibili, derivati da elementi di riciclo o non inquinanti, come le vernici utilizzate per i pannelli portiera o la pelle vegana dei sedili. Sedili che, tra l’altro, risultano molto comodi ed ergonomici grazie alle regolazioni elettriche o alla possibilità di riscaldarli o ventilarli, ideali in tutte le stagioni dell’anno. Anche i tappetini sono realizzati in Econyl, un materiale in nylon ricavato da reti da pesca e altri rifiuti recuperati in mare. Due gli schermi da 12,3” posizionati di fronte al guidatore e in centro alla plancia, dalla buona risoluzione, oltre all’head-up display con realtà aumentata. Non manca l’illuminazione lounge, l’impianto audio premium Bose e i doppi vetri, per offrire il massimo comfort in marcia. La pompa di calore, indispensabile per rendere più efficiente la climatizzazione dell’auto è di serie dal secondo allestimento Innovation.

Infotainment

Si sviluppa su due display da 12,3” ciascuno, dotati di tutte le app necessarie come navigazione, programmazione e gestione della ricarica, connettività smartphone (seppur solo tramite cavo) e molto altro. Il navigatore è in grado di programmare il viaggio sulla base della stima sull’autonomia residua, proponendo soste intermedie e modificando il tragitto sulla base delle condizioni. Purtroppo la grafica, così come la rapidità di utilizzo non sono all’ultimo grido, una piccola nota stonata all’interno di un veicolo che “trasuda” tecnologia da tutti i pori. Non manca però la possibilità di ricevere aggiornamenti OTA (Over The Air), fondamentale per l’upgrade del software di gestione dell’auto elettrica. Confidiamo che in futuro sarà presentata una nuova versione per il sistema di bordo. Non male neanche l’head-up display, con realtà aumentata che aiuta nel seguire le indicazioni del navigatore, senza distogliere gli occhi dalla strada. L’auto è inoltre connessa in rete (servizi LIVE inclusi per 3 anni con navigatore), sfruttando l’App BlueLink con cui è possibile controllare da remoto tutti i parametri della vettura: clima, apertura, ricarica, navigazione, posizione e molto altro.

Super confortevole su strada

L’auto chiarisce fin da subito le sue intenzioni. Pur disponendo di moltissima potenza e di un’accelerazione da brividi, l’indole è piacevolmente turistica. Le nuove sospensioni Smart Frequency Dampers (SFD) assorbono ancora meglio le sconnessioni, adeguando la resistenza alle oscillazioni sulla base della situazione. Sostengono meglio in curva (nonostante il rollio sia comunque presente) e assorbono bene anche le sconnessioni più secche. Il peso in marcia c’è, come testimoniano i 2.010 kg in movimento, ma sono piuttosto contenuti dalla piattaforma, aiutata anche dal basso baricentro dovuto alla batteria, collocata nella zona più bassa possibile. In questo modo, pur non avendo alcuna velleità sportiva, risulta piacevole da guidare su una strada di montagna, grazie anche ai nuovi ammortizzatori e alle sospensioni multi-link nel posteriore. In città però stupisce per il comfort e l’isolamento dall’esterno.

La fluidità di marcia e la frenata rigenerativa (su tre livelli, gestibile dai paddle dietro al volante) facilitano la vita, riducendo i consumi. Premendo a lungo il paddle di sinistra è anche possibile forzare la vettura a rallentare fino all’arresto completo. Non mancano poi tutti i sistemi in ottica sicurezza, con sensori e telecamere perimetrali, o i tanti richiesti ADAS: si spingono fino al secondo livello di assistenza e ci hanno sorpreso per l’affidabilità e la stabilità in fase di esercizio.

Ioniq 5 non sfigura nemmeno in autostrada, potendo gestire facilmente velocità medie molto elevate, senza far percepire alcun rumore dall’esterno. L’auto è stabile anche nei cambi di direzione, offrendo un discreto allungo, atipico per le auto elettriche. Lo sterzo è invece un po’ troppo demoltiplicato, privilegiando l’ambito urbano piuttosto che il piacere di guida, mentre è stata apprezzata la sensibilità del freno, capace di mitigare al meglio il passaggio tra frenata rigenerativa e meccanica, senza generare quello spiacevole sobbalzo che alle volte si riscontra sulle auto elettriche o ibride. Abbiamo anche provato la trazione integrale su fondi sconnessi, neve, piccole lastre di ghiaccio e terriccio, non riscontrando alcun problema nemmeno nei tratti più impegnativi. Disattivando i controlli di trazione, è anche in grado di esibirsi in spettacolari tondi, in modalità Sport.

Autonomia, consumi

Grazie all’aggiornamento del 2023 e alla batteria più capiente, Hyundai Ioniq 5 è in grado di raggiungere un’autonomia massima complessiva di ben 507 km in ciclo WLTP per la versione con batteria da 77,4 kWh e motore singolo (481 km per la nostra AWD con cerchi da 19”). In ambito urbano però, Hyundai dichiara percorrenze superiori a 600 km, in condizioni ottimali. Abbiamo condotto la prova con clima piuttosto rigido (circa 2/6 gradi), con pneumatici invernali e con uno stile di guida non molto gentile, simulando l’utilizzo “tipo” di un qualsiasi automobilista non molto attento. Non è stato difficile raggiungere 16,5 kWh/100 km come media, in un percorso prevalentemente urbano: l’autonomia teorica, raggiunge così i 469 km e, dal canto nostro, siamo riusciti a raggiungere il 5% di carica con circa 430 km all’attivo. Un risultato più che positivo considerando clima, stile di guida e pneumatici. Spostandoci in autostrada, con velocità media di 130 km/h e clima acceso in alcuni frangenti, il consumo è stato di 23,5 kWh/100 km, per un’autonomia teorica di circa 330 km.

Siamo certi che la stessa prova, con un clima più caldo e pneumatici estivi, ci avrebbe permesso di superare, almeno in città, il valore indicato da Hyundai. Vien da sé, che il modello a motore singolo sarebbe in grado di raggiungere risultati ancor migliori.

Gamma e prezzi

La nuova gamma di Ioniq 5 2023 parte da un prezzo di 47.550 euro chiavi in mano per la versione Progress con batteria da 58 kWh (autonomia 384 km). Passando alle versioni con batteria maggiorata e trazione posteriore, si trova l’allestimento Progress da 51.550 euro, fino ad un massimo di 58.950 euro per il top di gamma Evolution. Da segnalare il ricco allestimento Progress, alla base della gamma, che prevede ADAS di livello 2, cerchi da 19”, fari full-led, sospensioni SFD, clima automatico, doppio display da 12,3”, app connect, caricatore di bordo da 10,3 kW e molto altro. Dal secondo allestimento Innovation si guadagna la pompa di calore, vetri oscurati posteriori, sedili in pelle/tessuto, volante riscaldato, carica wireless per smartphone, portellone automatico e altro. La nostra vettura in prova, con allestimento Evolution – che aggiunge parcheggio automatico, telecamere a 360 gradi, fari full-led premium, V2L interno, luci ambientali, head-up display e impianto audio Bose - batteria da 77,4 kWh e trazione integrale (325 CV) presenta un prezzo di listino di 62.450 euro.