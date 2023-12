I migliori 10 crossover votati al comfort: la nostra classifica

Partiamo subito dal mettere in chiaro il significato di SUV-Crossover, che risponde a quella categoria di auto che riesce ad abbinare dentro di sé le qualità di più veicoli, dalla berlina alla station wagon, e così via. I crossover sono naturalmente a ruote e tendenzialmente sono soltanto a due ruote motrici, salvo alcune eccezioni. Le loro dimensioni si aggirano tra i 4,1 e i 4,5 metri, abbracciando il segmento A, B e C. Fatte le doverose premesse, osserviamo quelli che sono i modelli di crossover più interessanti dal punto di vista del comfort (dotazioni, spazio e capacità di carico).

Decimo posto, Jeep Renegade

Una veterana di questa categorie di auto, la Jeep Renegade seduce ancora per la sua linea di forte impatto, che è sicuramente una delle sue armi vincenti. L'abitacolo è molto arioso, nonostante le dimensioni esterne non siano così eclatanti (appena 4,24 metri di lunghezza), e in 4 ci si viaggia bene. Il bagagliaio, invece, è nella media con 351 litri, che diventano 1297 quando si reclinano i posti dietro. Nella versione plug-in, quella 4xe per intenderci, si perdono altri 20 litri. La gamma motori, infine, è decisamente variegata perché si spazia dai classici benzina e diesel, fino ai mild-hybrid e plug-in. Prezzo a partire da 26.300 euro.

Nono posto, Fiat 500X

Parente stretta della Renegade, la Fiat 500X condivide con il crossover di origine statunitense sia la piattaforma che la fabbrica dove vengono assemblate, che si trova in Italia, a Melfi (PZ). Il veicolo italiano ha una linea originale, dalle forme arrotondate ed evoca in qualche modo il legame con l'utilitaria alla quale si ispira. L'abitacolo è ben rifinito, curato in molteplici parti, ma quello che più sorprende è l'abitabilità, decisamente di ottimo livello per un'auto lunga 4,26 metri. Anche il quinto passeggero, non è così sacrificato al centro della panchina posteriore. Bagagliaio di 300 litri, che diventano 1000 con l'abbattimento degli schienali posteriori. Attualmente è disponibile con un unico motore mild-hybrid, perché la sua carriera è agli sgoccioli. Prezzo di 28.050 euro.

Ottavo posto, Dacia Duster

Il suo aspetto gradevole e ricercato, un po' fuori dagli schemi, ha permesso alla Dacia Duster di farsi strada nel mercato in modo dirompente. Dalla parte del crossover di origine romena pende fortemente il grande rapporto qualità-prezzo, forse il migliore della categoria. Impressionante lo spazio a bordo, meno gratificanti le plastiche e gli assemblaggi, al pari di infotainment non perfettamente all'avanguardia. Per il resto la Duster è un veicolo eccellente, che nella versione diesel può essere anche 4x4, elemento da non sottovalutare e che dimostra la sua grande versatilità. L'auto è lunga 4,34 metri, mentre il bagagliaio offre una capacità di carico di 445 - 1478 litri. Prezzi a partire da 17.750 euro, in attesa che la nuova generazione prenda sempre più piede.

Settimo posto, Renault Captur

La Renault Captur nasce sulla piattaforma CMF-B e rispetto alla precedente generazione cresce di 11 centimentri, arrivando a quota 4,23 metri di lunghezza. Le linee sono sobrie ed equilibrate, mentre gli interni sono moderni e ben rifiniti, grazie all'utilizzo di materiali più raffinati rispetto al recente passato. L'abitacolo è spazioso, le poltrone sono ampie e sagomate, mentre il divano garantisce margine per le gambe di chi siede dietro. Comoda anche la posizione di guida. Notevole il baule (265-422/1118-1275 litri), che grazie al divano scorrevole (una rarità nella categoria) di 16 cm consente di gestire al meglio lo spazio. Varie le motorizzazioni: benzina, ibrido mhev, mild-hybrid, phev e GPL. Prezzo a partire da 22.250 euro.

Sesto posto, Nissan Qashqai

La terza generazione di Nissan Qashqai è una boccata d'aria fresca, perché propone delle linee decise e un grande dinamismo. Lo spazio interno è elegante e classico, con un bel supporto di tecnologia a sollazzare gli occupanti. L'abitabilità è buona e l'accessibilità è agevolata dalle porte posteriori ampie, che si aprono ad angolo retto. Le sedute sono comode e rialzate, specialmente quella di guida, che garantisce una postura dominante. L'auto è lunga 4,43 metri, mentre il bagagliaio offre un'ottima capacità di carico (402-504/1521-1593 litri). Motorizzazioni mild hybrid e HEV. Prezzo a partire da 28.130 euro.

Quinto posto, Volkswagen T-Roc

Linee scolpite e muscolose, pianale derivato dalla Golf, questo è il biglietto da visita della Volkswagen T-Roc. Moderno e vivace l'abitacolo, che si contraddistingue per una plancia ampia con inserti colorati che donano vivacità, mentre il cruscotto digitale è bello e semplice da leggere. Belle le finiture in generale, con i tasti della climatizzazione a sfioramento. Il posto di guida è veramente comodo, al pari di un comfort di marcia impareggiabile, merito di un'insonorizzazione lodevole. Ampio il baule, la cui capacità è di 445/1290 litri. Prezzo a partire da 29.900 euro.

Quarto posto, Peugeot 2008

Un crossover che si fa valere per stile e carattere, la Peugeot 2008 nasce sul pianale della sorella 208, ma sembra di un'altra lega. La posizione di guida è quella di tutte le vetture recenti del Leone, con il volante di piccole dimensioni, per favorire il comfort. L'abitabilità è di buon livello, mentre il bagagliaio è discreto in rapporto agli ingombri (405-434/1467). Su strada il comportamento è bilanciato tra prestazioni e comfort, anche se bilancia propende più su quest'ultima. A bordo si viaggia bene in cinque persone, nonostante una lunghezza di 4,30 metri. Motorizzazioni benzina ed elettrica. Prezzo a partire da 25.850 euro.

Terzo posto, Ford Puma

Compatto e grintoso, lo stile della Ford Puma è veramente efficace nel sorprendere chi la osserva. La mascherina ampia e a nido d'ape è molto sportiva, anche se il crossover dell'Ovale Blu si fa apprezzare per spazio e comfort, nonostante una lunghezza di appena 4,19 metri. Le sedute sono comode, mentre il bagagliaio offre una capienza di 456/1216 litri. Le motorizzazioni variano dal benzina al mild-hybrid. Prezzo a partire da 27.150 euro.

Secondo posto, Mini Countryman

L'ultima generazione di Mini Countryman a fatica si può collocare nella categoria dei crossover, perché sfiora i 4,5 metri di lunghezza, surclassando di ben 15 centimentri la precedente versione. Lo stile squadrato e moderno, si discosta leggermente dai tratti rotondeggianti del passato. Nata sulla piattaforma della nuova BMW X1, l'inglesina offre un abitacolo ampio e rifinito con grande cura, dove si viaggia bene anche in 5 passeggeri. Persino il bagagliaio si scopre capiente: 450/1450 litri. Le motorizzazioni sono benzina e mild-hybrid. Prezzo a partire da 34.900 euro.

Primo posto tra i crossover, Hyundai Kona

Molto originale nel suo design, quasi futuristico per certi versi, la Hyundai Kona offre un abitacolo spazioso e tecnologico, dove spiccano due display di 12,3” nello stesso supporto. La sua lunghezza è di 4,36 metri ma grazie all'ampia razionalizzazione dello spazio interno, si viaggia in comodità in 5 passeggeri. Il bagagliaio è ampio e offre 466-1143 litri. In marcia si fa apprezzare l'incredibile insonorizzazione, tanto il crossover sudcorean sembra un vero salotto, nel quale le sconnessioni sono vietate. Ampi i motori: benzina, mhev, hev ed elettrica. Prezzo a partire da 28.500 euro.