I migliori SUV Audi a meno di 40.000 euro

I SUV, chiamati anche Sport Utility Vehicle, sono dei mezzi che brillano per versatilità. Hanno un baricentro più alto, con benifici in termini di comfort di guida, hanno una capacità di carico migliore della media, e abbinano le caratteristiche tipiche di una berlina - o di una familiare - con quelle di un fuoristrada. Negli ultimi anni sono divenuti il segmento di riferimento della categoria, conquistando le quote un tempo appartenenti alle "auto tradizionali". Ormai nessun costruttore ha resistito al fascino dei SUV, tutti li producono, compresi i brand di lusso e quelli denominati premium. In quest'ultima categoria risiede Audi, il grande marchio tedesco che si fa apprezzare anche per i suoi modelli a ruote alte.

Audi Q2

È la più piccola della famiglia dei SUV Audi ma, nonostante ciò, la sua voluminosa mascherina ci indica robustezza e solidità. Spigolosa e aggressiva nel disegno, la Q2 è molto versatile e si trova a proprio agio anche nelle strade urbane, essendo agile e maneggevole. Non è altissima da terra e al volante dimostra - quasi - di essere più vicina a una berlina che a un crossover vero e proprio. Comoda e silenziosa, sfoggia anche rivestimenti e tecnologie da vettura di rango superiore, come ci si aspetterebbe da un veicolo con i Quattro Anelli in bella mostra. Motori benzina e diesel, in grado di soddisfare qualunque pretesa. Possibilità di dotarla di trazione integrale permanente, vanto della casa madre. Un piccolo gioiellino, dal sapore cittadino e avventuroso al tempo stesso.

Listino prezzi a partire da 29.500 euro.

Audi Q3

Muscolosa, massiccia e, al tempo stesso, dinamica. L'Audi Q3 rimane saldamente uno dei SUV più desiderati dagli italiani che aspirano a possedere un mezzo dal gusto premium in ogni sua sfaccettatura. Presente e in bella mostra la mascherina ottagonale, tratto distintivo delle vetture bavaresi, così come i fanali orizzontali e sottili al posteriore, raccordati da una nervatura nella parte bassa del portellone. Dentro all'abitacolo si può ammirare un interno di pregevole qualità, con rifiniture e materiali di rilievo. La tecnologia, poi, non manca e si fa apprezzare in modo particolare, sia per quanto riguarda l'infotainmente che la sicurezza (attiva e passiva). Insomma, viaggiare sulla Q3 è un piacere. Ampia la scelta di motori benzina e a gasolio, mentre la trazione può essere anteriore o integrale quattro (simbolo della produzione teutonica). Presenti anche propulsori mild-hybrid e plug-in, per un tocco di elettrificazione che, oggi giorno, non guasta.

Pescare tra l'usato

Chi dice che tra l'usato non ci possa essere la macchina perfetta si sbaglia. Ovviamente, prima di procedere all'acquisto, è necessario accertarsi dello stato di salute della vettura, constatare la sua storia e valutare il prezzo offerto. Qualora spuntasse fuori un'Audi Q7 perché non farci un pensierino? È stata la capostipite delle Audi a ruote alte, ha ancora fascino da vendere e una linea molto personale. Le dotazioni sono spesso ricche e, ancora, attuali. Certo, bisogna rispettare - in alcune zone d'Italia - i limiti alla circolazione, dato che per lo più sono equipaggiate con motori diesel, ma chi può farlo non dovrebbe esitare. Un pezzo di storia che si trova tranquillamente sotto la fascia dei 40.000 euro.

Dicorso analogo è quello su un altro SUV d'assalto: l'Audi Q5. Le dimensioni sono comunque notevoli, le dotazioni di lusso e la qualità dell'assemblaggio ottima. Il confort, le prestazioni e lo spazio non mancano. Sul mercato dell'usato si possono trovare molti esemplari di questo modello, freschi e in buono stato, a un costo inferiore ai 40.000 euro.