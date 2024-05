Incentivi auto 2024, si parte con i nuovi bonus economici: ecco come funzionano

La lunga attesa che ha contraddistinto l’arrivo degli incentivi auto 2024 è finalmente terminata: dopo i numerosi rinvii finalmente vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale i nuovi ecobonus statali dedicati all’acquisto di auto nuove a basse emissioni. Se non si presenteranno intoppi dell’ultimo momento, i nuovi incentivi saranno operativi da giugno: verranno messi a disposizione 793 milioni di euro che verranno suddivisi in tre fasce.

Incentivi auto 2024, le tre fasce

Parliamo di 240 milioni per l’acquisto di auto che rientrano nella prima fascia di emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 grammi a chilometro, ovvero le vetture 100% elettriche, in vendita ad un listino pari o inferiore a 35 mila euro Iva esclusa (42.700 euro con Iva). Il contributo risulta pari a 6 mila euro, a cui si aggiungono altri 5mila se si rottama un veicolo appartenente alle categorie da euro 0 a euro 2, oppure 4mila euro per le euro 3 o 3mila euro se parliamo di auto euro 4 da rottamare.

La seconda fascia che comprende le vetture ibride plug-in, con emissioni comprese tra 21 e 60 grammi, può contare su 150 milioni di euro di fondi. In questo caso, le vetture con un listino pari o inferiore a 45mila euro (Iva esclusa) possono usufruire di un bonus pari a 4 mila euro, a cui si aggiungeranno ulteriori 4mila se si rottama un veicolo da euro 0 a euro 2, oppure 2mila euro se euro 3 o 1.500 se euro 4.

La terza fascia, ovvero quella più generosa perché pari a ben 403 milioni di euro, è dedicata alle vetture con emissioni tra 61 e 135 grammi, ovvero le full-hybrid e mild o Gpl, sempre rientranti in un listino pari o inferiore a 35 mila euro Iva esclusa. L’incentivo è pari ad una somma di 3mila euro se si rottama un veicolo da euro 0 a euro 2, scende però a 2mila euro se si parla di euro 3 e 1.500 euro se euro 4.

Le novità per i redditi Isee inferiore a 30 mila euro

Una interessante novità riguarda alle famiglie che vantano reddito familiare Isee inferiore a 30 mila euro: in questo caso troviamo una

, con un incentivo economico che di conseguenza può raggiungere i 13.750 euro in caso di acquisto di una vettura elettrica, sempre in caso di rottamazione di un modello tra euro 0 e euro 2.