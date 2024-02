Incentivi auto, ecco quelli che giocano d'anticipo

I costruttori automobilistici giocano d'anticipo sugli incentivi statali, fornendo delle soluzioni pensate per facilitare l'acquisto di un'auto nuova ecologica. Alcuni adottano degli sconti sulla propria gamma che vanno a sommarsi agli aiuti di Stato, altri forniscono dei contributi immediati senza aspettare quelli che arriveranno a marzo. Dunque, vediamo come si muovono alcuni protagonisti dell'industria a quattro ruote.

Le soluzioni fornite da Hyundai

Hyundai Italia ha formalizzato un'iniziativa commerciale per il mese di febbraio: un bonus pari a 2.000 euro su tutti i modelli della gamma citycar (i10, i20, Bayon), Nuova Kona (ibrida e termica) e Tucson (ibrida e termica). L'Ecoincentivo firmato Hyundai è aggiuntivo e cumulabile con gli incentivi avviati a inizio mese, e prende forma per rispondere, da una parte all'esaurimento dei fondi dell’Ecobonus statale, dall’altra alle tempistiche che servono per la ripartizione delle nuove risorse pubbliche. L’iniziativa è dedicata a chi rottama un veicolo usato immatricolato prima del 31 dicembre del 2013 (a prescindere dalla normativa Euro), e acquista un nuovo veicolo Hyundai - tra quelli prima citati - con immatricolazione entro il 29 febbraio 2024. L’Ecoincentivo Hyundai riprende sotto certi aspetti il bonus che il cliente avrebbe ricevuto secondo lo schema d’incentivi in vigore finora.

“Con questa iniziativa intendiamo dare continuità all’opportunità di accedere alla mobilità Hyundai, nonostante l'esaurimento dei fondi dell’Ecobonus statale” ha commentato il Presidente di Hyundai Italia Andrea Crespi. “L’Ecoincentivo Hyundai rappresenta un vantaggio concreto per chi desidera acquistare uno dei modelli della gamma Hyundai di ultima generazione”.

Smart propone i suoi incentivi

Anche smart non sta a guardare e propone degli incentivi per tutte le vetture in pronta consegna della gamma #1 e #3 che beneficiano di ecobonus. L’operazione, che si chiama "#smartincentivo", raddoppia l’ecobonus anticipando i nuovi incentivi attesi per marzo per l’acquisto da parte di privati con finanziamento, contanti e con noleggio smart Mobility RENT. Nel dettaglio:

#1 Pro da 28.545 euro IVA, messa su strada e PFU inclusi con ecobonus in caso di rottamazione e #smartincentivo

#3 Pro da 29.545, messa su strada e PFU inclusi con ecobonus in caso di rottamazione e #smartincentivo

Mazda 2 a prova di incentivo

La Mazda 2 è una vettura solida, affascinante e pragmatica, buona per ogni stagione. La compatta di Hiroshima, in versione Hybrid 2024, è ordinabile presso gli showroom della Casa nipponica, con prezzi di listino a partire da 24.990 euro per la versione Prime Line, fino a 32.690 Euro per la versione Homura Plus. Per l’offerta di lancio, la bella utilitaria viene proposta con l’esclusivo Extra Bonus Mazda, che è così composto: per i contratti stipulati entro il 31 marzo, sarà possibile acquistare la Mazda 2 Hybrid 2024 con la formula di finanziamento Mazda Advantage che prevede un minitasso del 3,99%, fino a 5.340 Euro di vantaggi usufruendo degli incentivi Mazda e statali in caso di rottamazione. In aggiunta ci sono due tagliandi omaggio con il servizio di manutenzione programmata Service Plus Essence.

MG a sostegno delle BEV

MG Motor vuole dare una spinta al mercato delle elettriche in Italia, senza attendere l’Ecobonus. La soluzione presentata dal costruttore cinese prevede un incentivo di 11.000 euro per chi desidera acquistare una MG4 con un finanziamento Santander e rottamazione di una vettura fino a Euro 4 compreso. Inoltre SAIC Motor Italy ha intrapreso una stretta collaborazione con partner tecnologici italiani per lo sviluppo di un set di soluzioni di ricarica domestica ideali per supportare il cliente nella scelta di vettura elettrica o ibrida Plug-in.