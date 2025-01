Jaecoo 7 Shs di Omoda & Jaecoo stabilisce il record di autonomia

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo record di autonomia con un test a lungo raggio attraverso Singapore, Malesia e Thailandia. Il modello ibrido globale JAECOO 7 SHS, dotato del Super Hybrid System (SHS), ha recentemente completato un test a lungo raggio, percorrendo 1.427,5 km in tre giorni attraverso Singapore, Malesia e Thailandia. Dopo aver già conquistato un record di resistenza in Cina lo scorso ottobre, questa volta JAECOO 7 SHS ha superato del 118,96% l'autonomia dichiarata di 1.200 km, stabilendo un nuovo benchmark con il suo incredibile risultato.

Durante il test, la vettura ha raggiunto un'autonomia in modalità completamente elettrica di 108 km, superando i 90 km dichiarati, e ha ottenuto un consumo di carburante di solo 3,5 l/100 km, ben al di sotto dei 6 l/100 km omologati. Questi risultati, straordinari in ogni ambito, vanno ben oltre i dati WLTP ufficiali.

Il percorso ha avuto inizio a Singapore e ha attraversato Kuala Lumpur, un importante centro urbano malese, per poi concludersi a Krabi, in Thailandia. Più di 20 giornalisti internazionali hanno partecipato all’evento, documentando le performance eccezionali del JAECOO 7 SHS su strade diversificate e in condizioni ambientali variabili.

Un nuovo primato per l’autonomia: 1.427,5 km con un solo pieno

Durante il test, il JAECOO 7 SHS ha percorso 1.427,5 km con un solo pieno di carburante, superando il target previsto di 1.200 km (WLTP) e battendo il record precedente di 1.353 km, fissato a ottobre. Grazie al suo Super Hybrid System, che integra tre tecnologie avanzate – il motore 1.5 TGDI di quinta generazione (DHE), la trasmissione ibrida DHT e un pacco batterie ad alte prestazioni – il JAECOO 7 SHS è il leader indiscusso della categoria in termini di autonomia.

Con una potenza di 340 CV, paragonabile a quella di un motore turbo da 3 litri, il JAECOO 7 SHS ha affrontato salite e terreni impegnativi con costanza, garantendo una potenza continua e rapida. Il veicolo ha raggiunto i 50 km/h in appena 3,8 secondi, offrendo accelerazioni brillanti e una ripresa potente anche alle alte velocità.

Prestazioni superiori per una mobilità sostenibile

Il test ha confermato che il JAECOO 7 SHS è all'avanguardia in termini di prestazioni e sostenibilità. L’autonomia in modalità completamente elettrica di 108 km permette di coprire il fabbisogno di mobilità settimanale, mentre il sistema ibrido DHT assicura una guida fluida, silenziosa e senza interruzioni. Nelle aree urbane, il JAECOO 7 SHS offre un comfort senza pari, riducendo il rumore esterno e offrendo un’esperienza di guida rilassante.

Inoltre, la gestione del consumo di carburante è altrettanto eccezionale. Con soli 3,5 l/100 km a batterie scariche, la vettura supera ampiamente l'efficienza prevista dalle normative WLTP, consolidando la sua reputazione come veicolo capace di combinare alte prestazioni e risparmio energetico. In città, il JAECOO 7 SHS può essere utilizzato anche come un veicolo completamente elettrico, riducendo ulteriormente la necessità di rifornimenti.

Con il risultato ottenuto attraversando Singapore, Malesia e Thailandia con un solo pieno di benzina, JAECOO 7 SHS si afferma come un veicolo di lusso dalle prestazioni straordinarie, capace di ridefinire gli standard della mobilità globale. Un’auto ibrida che non solo garantisce un'autonomia eccezionale, ma anche un'esperienza di guida potente, fluida e sostenibile.