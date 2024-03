Jaecoo J7, il nuovo Suv di Casa Chery, mostra i "muscoli"

Curioso quando il nome di una vettura nasce da una crasi. Curioso perché stuzzica la fantasia e suscita la voglia di indagare, scoprire. Certo Jaecoo J7, il nuovo Suv di Casa Chery, i “muscoli” li mette bene in evidenza, così come la silhouette imponente e squadrata con la grande griglia anteriore esagonale a linee verticali e il logo extralarge posizionato sul bordo superiore del cofano, e quindi le intenzioni di conquistare e dominare la strada sono ben evidenti. Ma il nome? Il nome è appunto una crasi tra la parola Jäger che in tedesco significa “cacciatore” e “cool”, aggettivo che nel linguaggio contemporaneo esprime stile, tendenza. Inquadrata, dunque la vettura? O, meglio, le sue ambizioni? Tetto spiovente (panoramico), linea di cintura che si allunga verso il posteriore, luci diurne a matrice Led a lenti separate incastonate nel paraurti fanno il resto, assieme a taluni sfiziosi dettagli, come gli specchietti con inserti cromatici, le maniglie a filo estraibili elettricamente, la firma luminosa a tutta larghezza del retro che avvolge il logo e i cerchi in lega da 19 pollici. Presentato nell'aprile del 2023 al Salone di Shanghai, Jaecoo J7, che insieme con Omoda 5 (sempre di Chery si tratta) è approdato in Italia, sta già raggiungendo (prezzi ancora da definire) gli oltre 40 dealers che hanno già dato credito al nuovo marchio. L’abitacolo è decisamente “arioso” con tutti i comandi a portata di dita, a partire dal display da 14 pollici che integra le principali funzioni di controllo del veicolo, il sistema di infotainment e il selettore del cambio a comando elettronico in stile “jet fighter”, mentre, per i più romantici, al calar del buio una combinazione dinamica di ben 64 colori, crea un’ambientazione, come dire, coinvolgente. Quanto alla propulsione Jaecoo J7 si affaccia sul mercato con un turbo benzina, cambio automatico doppia frizione e la trazione integrale intelligente AWD. Nello specifico Il motore è un quattro cilindri sovralimentato da 1,6 litri di cilindrata in grado di sviluppare 108 kW di potenza (145 CV). Il conducente dispone di 7 differenti programmi di viaggio di cui tre dedicati alla guida su strada e quattro alla marcia su fondi o in condizioni climatiche difficili. I primi tre sono “Economy”, “Standard” e “Sports”, che attivano mappature più attente al risparmio o alla dinamica.

Gli altri quattro sono invece pensati per affrontare in sicurezza specifici fondi come sabbia (Sand), fango (Mud), neve (Snowfield) e sterrati (offroad). Molto ricca, poi, la suite di Adas offerta di serie, costituita da ben 21 dispositivi di ausilio alla guida gestiti da una telecamera multifunzionale anteriore, che lavora in sinergia con tre radar: uno a lunga distanza posizionato nella parte anteriore e due di prossimità nel posteriore della vettura