Jaguar Type 00, anteprima di una sportiva che fa già discutere

Jaguar continua a svelare pezzi di un puzzle che rappresenta un’anteprima del suo futuro. Dopo aver presentato la nuova visual identity, il percorso di cambiamento dello storico Marchio inglese continua.

Type 00, questo il nome della design vision concept di Jaguar svelata in anteprima alla Miami Art Week.

Il sud della Florida diventa così il centro nevralgico del mondo dell’arte e anticipa il grande cambiamento destinato a cambiare volto a uno dei Brand automobilistici più famosi e noti al mondo.

Jaguar sarà un Marchio completamente elettrico

Uno switch deciso, che avverrà senza quei classici passaggi, ibrido e ibrido plug-in, che sta portando tanti Costruttori automobilistici, verso una transazione energetica parziale. Il Marchio del Giaguaro è pronto al lancio di una famiglia raffinata di nuovi veicoli di lusso, esclusivi, a zero emissioni, che rappresenteranno il meglio dell’attuale tecnologia automotive.

Type 00

Il prefisso “Type” è un chiaro omaggio al passato, modelli iconici come la E-type hanno segnato la storia, divenendo nel corso del tempo autentici oggetti da collezione. Il doppio zero rappresenta invece il modello antesignano di un cambiamento in atto.

La Jaguar Type 00 sfida le normali convenzioni stilistiche che caratterizzato le auto elettriche attualmente in commercio. Un lungo cofano anteriore che da slancio a una linea del tetto ampia, cerchi da 23 pollici, un profilo laterale da fastback e una coda rastremata.

Un mix di superfici moderne e sofisticate per un corpo macchina che anticiperà una grande rivoluzione.

Il concept nasce sull’architettura JEA (Jaguar Electrical Architecture). Una base sviluppata da zero, partendo da un foglio bianco. Una piattaforma tecnologica nata esclusivamente per ospitare unità elettriche e per assicurare un comfort di guida senza precedenti.

La prima Jaguar completamente elettrica e di nuova generazione da una GranTurismo a quattro porte, che sarà lanciata a fine 2025.

Avrà un’autonomia fino a 770 km nel ciclo WLTP e in soli 15 minuti di ricarica rapida, assicurerà una percorrenza di oltre 300 km.

Esteticamente si caratterizzerà per un look distintivo, con il logo Jaguar inciso al laser in un lingotto di ottone rifinito a mano e presente su ciascun lato della vettura. Le porte di ricarica e le prese d’aria anteriori saranno invisibili. Privo di vetro sarà il portellone posteriore, mentre il tetto sarà trasparente e armonizzato con la vettura.

Jaguar Type 00 - Interni

Anche nell’abitacolo tante le soluzioni inedite, a cominciare dalle tre linee di ottone rifinite a mano che percorrono l’intera lunghezza dell’interno. Una spina dorsale lunga 3,2 metri divide una coppia di pannelli strumenti che sembrano sospesi nel vuoto.

Mary Crisp, Chief Materiality Designer di Jaguar, ha dichiarato: "L'ideologia Materiality per la Type 00 abbraccia materiali autentici, sorprendenti e colori accattivanti, consentendo alla nostra nuova filosofia creativa di

essere visibile in ogni angolo. Abbiamo tre materiali principali, l’ottone, la pietra di travertino e i tessuti, e il modo in cui li abbiamo utilizzati dando forma a pezzi d'arte audaci che creano un'atmosfera unica".