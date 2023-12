Jeep, il 2023 è un anno da record, tra crescita e premi conquistati

È stato un anno da incorniciare quello di Jeep trainato dal lancio di Avenger, il veicolo più piccolo della gamma che ha ottenuto un'incetta di premi, e dal consolidamento della sua gamma 4xe, in grado di dominare il mercato nostrano. Non finisce qua, perché il Brand di origine americana, stella polare all'interno della galassia di Stellantis, ha molte frecce al proprio arco, compresa l'ultima generazione di Wrangler, uno dei 4x4 più leggendari in circolazione, da poco sbarcata anche in Europa.

Il ciclone Avenger, un modello da record

La grande rivoluzione all'interno di Jeep si chiama Avenger. Il primo B-SUV compatto nella storia del costruttore statunitense, ha portato una ventata d'aria fresca all'interno della gamma e nel mercato in generale, nel quale si è imposto in modo repentino. Costruita sulla piattoforma STLA Small e assemblata nello stabilimento polacco di Tychy, la Avenger è pensata soprattutto per un pubblico europeo, che non le è indifferente. Concepita per essere 100% elettrica (la primissima nella storia per Jeep), in Spagna e in Italia viene venduta anche in versione endotermica, con motore a benzina 1.2 turbo da 100 CV.

La sua linea aggraziata, giovanile e frizzante è un bel passepartout per entrare con successo nella giostra del mercato del Vecchio Continente, senza dimenticare il possesso di una tecnologia all'avanguardia. Da gennaio a dicembre il B-SUV compatto ha fatto incetta di prestigiosi riconoscimenti internazionali, a partire dall'“European Car Of The Year 2023”, l'"Auto dell’Anno”. La Jeep Avenger è stata giudicata la proposta migliore del 2023 da una giuria di 57 membri, composta da giornalisti del settore automobilistico provenienti da 22 Paesi. Successivamente sono arrivati i titoli di “The best family SUV” per le giurate del Women’s World Car Of The Year e di “Urban SUV and Crossover Category Auto Leader”, assegnato da Auto, Motor und Sport Poland, oltre ai due premi firmati Top Gear UK: “Best Electric City Car” e “Electric Car Of The Year”. Sempre dal Regno Unito è giunto anche il titolo di “The Best Small Car”, assegnato da Autocar.

Nel corso dell'anno si sono aggiunti il premio di “Electric Car Of The Year”, attribuito da Top Gear, “City Car Of The Year” da parte di Wirtualna Polska, e di “The Small BEV 2023” nell’ambito dell’Autovista Group Residual Value Award. A settembre, Jeep Avenger ha trionfato agli Autonis Design Award come “Most Beautiful Small SUV 2023”, mentre a ottobre ha guadagnato la palma di “Auto Europa 2024”, conferita dai soci dell’UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive. A novembre è stato tempo per l’ambita statuetta di “The Best of Moto 2023” e di “Auto dell’Anno 2024” in Svizzera. L'ultimo in ordine cronologico è, invece, il riconoscimento di “Auto elettrica urbana dell’anno” nell’ambito degli electrifying.com Awards 2024. Se il buongiorno si vede dal mattino, alla Avenger aspetta un futuro luminoso.

L'ascesa della gamma 4xe

Fin dall'alba dei tempi, i veicoli marchiati Jeep si contraddistinguono per delle doti impareggiabili in ambito fuoristradistico. I 4x4 americani sono diventati sinonimo stesso di fuoristrada, infatti non è inconsueto che volgarmente ci si riferisca a questa tipologia di veicoli dicendo "jeeppone" o semplicemente "una jeep". In questo periodo di cambiamento, con un mondo della mobilità sempre più elettrificato, per preservare la lunga tradizione di questo marchio nell'offroad è nata la gamma 4xe, che comprende: Compass 4xe, Renegade 4xe, Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe. Grazie al supporto dell'elettrificazione, il vecchio e il nuovo mondo riescono a unirsi in un connubio davvero gagliardo.

Per quanto riguarda il territorio italiano, Renegade 4xe e Compass 4xe, hanno dominato la scena. La prima ha conservato nell'arco di tutto l'anno la leadership tra i Plug-In Hybrid del segmento B-SUV, mentre la seconda è al primo posto tra i C-SUV Plug-In Hybrid e domina la graduatoria assoluta del 2023 tra tutti i SUV di segmento C, prendendo in esame ogni tipo di alimentazione. Tra l'altro, c'è un pizzico di italianità orgogliosa dietro ai successi di Renegade e Compass, perché entrambi i veicoli vengono prodotti nello stabilimento di Melfi (PZ) in Basilicata.

Jeep Wrangler, l'ammiraglia in Europa

L'eredità dell'immensa Jeep Willis, la mitica 4x4 dell'esercito americano, è custodita gelosamente dalla Wrangler, un'altra grande icona del costruttore a stelle e strisce. La sua storia, intrisa di successi a ogni latitudine, non si ferma e, anzi, prosegue nel migliore dei modi. L'ultima versione, dopo aver debuttato in modo trionfale negli States, è pronta a guadagnare la scena anche in Europa, dove viene attesa con grande fermento. L'ammiraglia dei fuoristrada promette bene, perché oltre a conservare un aspetto fedele alla tradizione, aggiunge quei tocchi di modernità che sono oggi imprescindibili per risultare appetibili a una platea più trasversale. Per quanto riguarda le doti e le capacità nell'ambito a lei più congeniale, quindi tra il fango e lo sterrato, la nuova Wrangler vuole avere un posto da leader a livello globale.

Infine, la nuova Wrangler 4xe 2024 nasce con l'obiettivo di traghettare il Marchio Jeep verso una dimensione più “green”, offrendo una libertà a zero emissioni, senza però tralasciare le performance. I modelli Jeep Wrangler 4xe, insieme al resto della gamma, svolgeranno un ruolo importante per il marchio Jeep, che persegue i target delineati dal piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. I nuovi sistemi di propulsione elettrificati serviranno a Stellantis a ridurre l’impronta di carbonio globale del 50% entro il 2030 e ad azzerare le emissioni di carbonio entro il 2038, tracciando un sentiero da seguire per l’intera industria automotive. Entro il 2030, il 100% dei veicoli Jeep in Europa sarà costituito da modelli completamente elettrici. Intanto, il Brand di Stellantis si gode un anno solare da urlo. Un 2023 da ricordare.