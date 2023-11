Jeep Avenger, novità, dotazione e prezzi del Model Year 2024

La Jeep Avenger, primo modello elettrico della Storia del marchio americano e auto dell’anno 2023, festeggia i suoi successi commerciali con il lancio del Model Year 2024 che porta in dote un’offerta di accessori ancora più completa e l’introduzione della motorizzazione mild hybrid denominata e-Hybrid. La Avenger 2024 può già essere ordinata presso le concessionarie ad un prezzo di listino che parte da 24.300 euro, relativo alla versione con motore a benzina senza elettrificazione.

Jeep Avenger 2024, la gamma motori

La gamma motorizzazioni della piccola Jeep offre sia unità termiche che elettriche: l’offerta si apre con il noto motore a benzina da 1.2 litri in grado di sviluppare 100 CV e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri/min, il tutto gestito da un cambio manuale a 6 rapporti. Al debutto troviamo invece il medesimo motore a combustione da 1.2 litri a 3 cilindri dotato di elettrificazione leggera mild hybrid, alimentata da una batteria agli ioni di litio da 48 volt, mentre il cambio è un automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Questa versione, denominata e-hybrid, promette una riduzione dei consumi e del 15% delle emissioni di CO2. Al top di gamma troviamo sempre la variante 100% elettrica con motore da 156 CV che promette, secondo i dati dichiarati dal Costruttore, fino a 600 km di autonomia in un urbano nel ciclo WLTP. Sfruttando il caricabatterie rapido è possibile ottenere un’autonomia di 30 chilometri in soli tre minuti.

Dotazione più ricca

Tra le novità di questo Model Year 2024 spicca anche una dotazione di accessori inedita e più ricca, tra cui troviamo il sofisticato tetto panoramico Open-Air, oppure il sedile di guida regolabile elettricamente e con funzione di massaggio.

Allestimenti

La gamma della Jeep Avenger 2024 viene suddivisa in tre differenti allestimenti chiamati Longitude, Altitude e Summit.

Il Longitude include tra le altre cose i cerchi in lega da 16 pollici, i proiettori full LED, le piastre sotto-scocca di colore grigio e all’interno la strumentazione digitale con display da 7 pollici e un secondo schermo da 10,25 pollici dedicato al sistema di infotainment. Completano la dotazione i sistemi di assistenza alla guida come il cruise control, la frenata d'emergenza autonoma, il riconoscimento dei segnali stradali, il lane-keep assist, il driver attention assist, l'hill descent control, mentre il Selec-Terrain garantisce la migliore trazione su ogni terreno. Non mancano infine i sensori di parcheggio posteriori e il freno di stazionamento elettrico. Sulla versione 100% elettrica Longitude abbiamo anche di serie anche il climatizzatore automatico monozona, la funzione Keyless-Go e il cavo di carica con 3 modalità.

L'allestimento Altitude aggiunge invece i cerchi da 17 pollici, i sedili rivestiti in tessuto/vinile, il pavimento di carico ad altezza regolabile, il sistema Cruise Control adattivo (ACC) e la strumentazione digitale con schermo più grande da 10,25 pollici.

Infine la versione top di gamma Summit offre grandi cerchi in lega da 18 pollici, proiettori anteriori e posteriori Full-LED, luce ambiente multi-colore, specchietto retrovisore "frameless" elettrocromico , proximity keyless entry, engine start, caricatore wireless per smartphone, sistema controllo dei punti ciechi, la videocamera posteriore da 180°, sensori di parcheggio 360°, abbaglianti automatici e specchietti ripiegabili elettricamente. Non manca inoltre l’utile portellone con apertura elettrica automatica, mentre le versioni 100% elettrica e e-Hybrid includono anche la tecnologia di guida autonoma di livello 2.

Prezzi

I prezzi di listino della Avenger 2024 partono da 24.300 euro, relativo alla variante a benzina non elettrificata in allestimento Longitude e raggiungono i 42.400 euro della variante 100% elettrica Summit. Fino al 31 dicembre 2023, la Jeep da 100 CV a benzina è proposta con finanziamento di 36 mesi a 199 euro al mese e anticipo di 6.130 euro.