Jeep High Tide è la limited edition di Gladiator realizzata per la Florida

Ascolta ora 00:00 00:00

Il nuovo Jeep Gladiator High Tide Edition 2024 vuole essere un omaggio alla comunità Jeep della Florida. Appena presentato ad Auburn Hills, Michigan, questa Limited Edition rappresenta un tributo speciale per tutti gli appassionati dello Stato del sole che si sono ritrovati a partecipare al Jeep Beach, uno degli eventi dedicati al brand made in USA, tra i più grandi al mondo. Un happening, il Jeep Beach, che arrivato alla 21º edizione ha visto la partecipazione record di 110.000 fans e 40.000 veicoli Jeep. Il Gladiator High Tide Edition 2024 si distingue per una serie di caratteristiche di alto livello che esaltano estetica e prestazioni, specialmente in off road. Dotato di cerchi in alluminio nero da 17” e pneumatici da 32”, Gladiator Hight Tide è eqipaggiato anche di barre paracolpi in acciaio e sedili regolabili elettricamente in 12 posizioni con rivestimento in pelle McKinley. Ogni dettaglio è stato pensato per migliorare l’esperienza off-road, mantenendo al contempo un elevato livello di comfort e raffinatezza. "In Florida la passione per i nostri veicoli 4x4 è indiscutibile," ha dichiarato Bill Peffer, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep in Nord America. "L'annuale evento Jeep Beach in Florida è una testimonianza del loro entusiasmo e dedizione”. Basato sul modello Sport S, Gladiator High Tide Edition che si riconosce subito dai badge sul cofano e sul retro vede ulteriormente migliorate le qualità off-road grazie al sistema Jeep Command-Trac 4x4 part-time e alla scatola di trasferimento a due velocità con un rapporto di marcia basso di 2.72:1. L’equipaggiamento standard include anche l’hardtop in tinta con la carrozzeria, sedili anteriori e volante riscaldati, sistema keyless, airbag a tendina per tutti i passegeri, Cruise control adattivo e sistema di infointrattenimento Touchscreen Uconnect 5 da 12,3”.

Tramite l’APP dedicata, inoltre, si possono controlare da remoto i parametri della vettura e il sistema di avviamento e climatizzazione. Come tutti i veicoli del marchio Jeep in Nord America, anche per Gladiator è prevista una variante elettrica entro il prossimo anno.