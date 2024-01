Jeep Wagoneer S, svelato il volto del nuovo SUV

Per Jeep è tempo di dare il benvenuto a una nuova affascinante creatura, in grado di miscelare sapientemente la storia con la modernità. Si tratta della nuova Jeep Wagoneer S, massiccio fuoristrada totalmente elettrico, che sarà venduto negli Stati Uniti a partire dall'autunno del 2024 per arrivare, successivamente, nei mercati chiave di tutto il mondo. Così, anche un altro importante nome nella storia del marchio a stelle e strisce scrive un nuovo capitolo, questa volta alla spina.

Look muscoloso

A giudicare dalle foto rilasciate e osservando frammento per frammento il video promozionale che della Wagoneer S, si può affermare con relativa tranquillità che il veicolo al debutto durante questo 2024, sarà molto fedele al concept mostrato in anteprima due anni. Lo si capisce in particolar modo nella zona anteriore, dove si riconosce la consueta griglia a sette feritoie, tratto distintivo del Marchio, illuminata e allineata ai sottili fari LED.

Il resto della vettura sembra orientarsi verso una silhouette muscolosa e dalle dimensioni massicce e fuori dal comune. È ipotizzabile che la prossima Wagoneer S possa sfoggiare una lunghezza intorno ai 5,5 metri. Per i dettagli, comunque, c'è ancora tempo.

I tratti salienti della Jeep Wagoneer S

La vettura verrà commercializzata esclusivamente in versione BEV e offre di serie una eccezionale capacità 4xe con gestione all-terrain, la massima espressione della tecnologia Jeep. Le prestazioni sono impressionanti: dall'alto di una potenza che tocca i 600 CV, l’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari della Wagoneer S viene registrata in appena 3,5 secondi. Un risultato eccellente, a fronte di una mole non certamente da peso piuma.

La nuova Jeep Wagoneer S fa parte dell'iniziativa di elettrificazione globale in corso del marchio Jeep, che sta trasformando la tecnologia 4xe nella nuova 4x4 per perseguire la visione del marchio di realizzare la libertà a emissioni zero. Il piano è a pieno sostegno degli obiettivi di emissioni nette di carbonio zero fissati da Stellantis durante il piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030.