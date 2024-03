KGM Torres EVX: primo contatto col SUV elettrico

Istanbul è una città millennaria, con una storia di immenso fascino e magnetismo, ma anche è un polo fiorente e una metropoli da oltre 15 milioni di abitanti. Il traffico può essere un avversario ostico da affrontare, quindi è meglio avere un "destriero" comodo e confortevole, come si candida a essere a livello globale il nuovo KGM - SsangYong Torres EVX. Questo SUV di medie dimensione è il primo veicolo elettrico prodotto dal costruttore sudcoreano e riveste un ruolo molto importante all'interno di una società che desidera crescere sempre più.

La grande città bagnata bagnata dall'acqua del mare del Bosforo è stato il palcoscenico per la presentazione internazionale della Torres EVX, che noi abbiamo provato in anteprima. Il versatile veicolo alla spina avrà avuto la meglio sul temibile traffico dell'antica Bisanzio durante il nostro primo contatto? Vediamo insieme.

Breve cenno su KGM

SsangYong non ha vissuto momento facili, ma quando stava sprofondando nell'abisso, è subentrata KG una delle più floride realtà della Corea del Sud, operante in svariati settori dell'industria. In questo modo è nata KGM, dove "M" sta per mobility. La nuova sfida è crescere ancora di più, grazie a moltissimi investimenti e a un programma che prevede la nascita di un nuovo modello all'anno, con ulteriori fabbriche dislocate in varie parti del mondo per accontentare i mercati locali. L'obiettivo del 2026 è raggiungere le 320.000 unità all'anno, che rappresentano un bel salto in avanti rispetto alle - seppur ottime - 120.000 del 2023. Sicuramente, a rendere questo dato più concreto ci penserà anche la Torres EVX, che ha aperto la porta all'elettrico: il motore del domani.

Torres EVX, un design che colpisce

Partiamo da ciò che si può valutare a occhio nudo: lo stile. Il design della KGM Torres EVX è ricercato e marcatamente SUV, con un taglio generale che sposa anche il gusto dell'offroad. La stazza è imponente, tanto che non si farebbe fatica a collocarla in un segmento più elevato rispetto a quello a cui appartiente. I tratti distintivi sono concentrati soprattutto all'anteriore, con la caratteristica mascherina orizzontale contraddistinta da luci diurne a LED. Anche i gruppi ottici sposano l'idea di una filante ricercatezza, evidenziata dal loro disegno sottile e rastremato.

Nel complesso il corpo vettura è robusto ed emana una determinata solidità. Il posteriore, invece, è caratterizzato dal gruppo ottico che rappresenta il "Gon" simbolo che raffigura la terra come appare nei quattro angoli della bandiera nazionale coreana. Questo veicolo infatti personifica una vera punta di orgoglio per il paese asiatico, al pari della stessa KGM, che in modo sprezzante definisce questa sigla come "Korea Genually Made".

A livello di dimensioni si parla di numeri discretamente rilevanti: 4,71 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza, 2,68 metri di passo e 1,71 metri di altezza da terra. Convertendo la matematica in percezione reale, la Torres EVX ha spazio a volontà, regala ariosità e comfort per tutti, senza tralasciare la possibilità di muoversi con disinvoltura anche in tracciati offroad (purché non troppo impegnativi). Non ultimo il bagagliaio: 703 litri di capienza. Praticamente al suo interno ci si possono collocare anche degli elettrodomestici, senza troppa fatica. Davvero eccellente.

Autonomia da 463 chilometri

La KGM Torres EVX accetta e abbraccia il meglio della modernità, perché utilizza una batteria al fosfato di ferro e litio (LFP) per ridurre il rischio di incendi e per assicurare protezione da impatti esterni rilevanti. Questa soluzione nota come "Cell to Pack" adotta le celle a forma di lama rettangolare nel pacco batteria per offrire una superiore efficienza energetica e una sicurezza migliorata, mentre un sistema di pompa di calore cerca di ridurre al minimo l'effetto delle basse temperature invernali sull'autonomia: fino a -15 gradi centigradi, KGM assicura le prestazioni massime dalla sua batteria.

Sotto al cofano, il SUV coreano è dotato di un powertrain da 152,2 kW (207 CV) che eroga una coppia da 339 Nm, per garantire un comportamento perfettamente bilanciato tra comfort e prestazioni. Esiste un modulo di controllo di potenza integrato 3 in 1 per gestire efficientemente l'unità di distribuzione di potenza, il caricabatterie a bordo e il convertitore DC basso per un funzionamento fluido, mentre per la prima volta è inclusa una chiusura aerodinamica per esaltare il coefficiente di resistenza (Cd), che presto verrà installata su tutta la gamma KGM.

Veniamo al dato che tutti aspettano: l'autonomia è di 462 km (ciclo WLTP), un range più che soddisfacente per le attività quotidiane o un lungo viaggio con una singola sosta. La capacità della batteria è di 73,4 kWh, mentre i tempi di ricarica possono essere così suddivisi:

Ricarica standard (0 to 100%): Trifase 30h (IC-CPD, 2kW) e 9h (11kW);

Ricarica fast (10% to 80%): 300kW ci vogliono 37minuti e 100kW ci vogliono 42minuti.

Infotainment di primo piano

Salendo a boro della Torres EVX ci si trova al cospetto di un'automobile moderna, che vanta un cruscotto dall'interfaccia digitale futuristica da 12,3 pollici. Al centro della plancia, invece, viene collocato lo schermo AVN (audio, video e navigazione), sempre da 12,3 pollici, che garantisce una semplicità d'uso disarmante.

Tramite questo touchscreen si può usufruire del servizio navigazione, registrare il climatizzatore bi-zona, regolare i controlli di ventilazione e il riscaldamento dei sedili, così come divertenti funzioni come la conversazione assistita con i passeggeri posteriori e la modalità 'sleeper' per un sonno rilassato e ininterrotto per i fortunati passeggeri che risiedono dietro.

Il display da 12,3 pollici fornisce inoltre al conducente una vasta gamma di informazioni utili come le condizioni di guida, lo stato del veicolo e le quattro modalità di guida (comfort, sport, eco e invernale) per assicurare la sicurezza in ogni momento. Infine, notevole anche il portellone intelligente che si apre automaticamente quando ci si trova dietro all'auto per più di tre secondi, mentre un pulsante di apertura è adesso posizionato all'interno dell'area di carico per la prima volta in tutta la gamma KGM in modo che tu possa aprire comodamente il portellone durante il campeggio in auto.

Altre funzionalità utili e convenienti aggiunte al veicolo sono un caricatore wireless per cellulari e un sistema di monitoraggio 3D a 360 gradi "around view".

Come va su strada

Seduti al volante di una Torres EVX ci si sente al posto giusto, se la nostra priorità è quella di un viaggio placido e tranquillo. L'ambiente circostante, grazie alle linee semplici della plancia e all'armonia dell'abitacolo, infondono un sincero senso di serenità. La qualità degli assemblaggi è buona, al pari dell'originalità di alcune soluzioni stilistiche, come il tunnel centrale con il bracciolo che resta sospeso in aria.

La percezione di ariosità, la libertà di spazio nell'abitacolo, incrementano il senso di comfort che, tuttavia, viene un po' ridimensionato quando si viaggia a velocità sostenute in autostrada, dove il design vagamente squadrato fa aumentare il fruscio dell'aria, troppo avvertibile all'interno. Questa "rumoristà" scompare totalmente quando si viaggia a meno di 130 km/h, ed è del tutto assente in un contesto urbano o extra urbano secondario, dove non si raggiungono andature troppo sostenute.

Per il resto, al volante della Torres EVX ci si può rilassare, anche perché l'auto trasmette un senso di amichevole confidenza fin dai primi istanti, risultando facile per chiunque. Poi, a dispetto della mole e della grandezza delle sue dimensioni, questo SUV elettrico è agile e si districa alquanto bene anche nel traffico. Persino in fase di parcheggio, l'ansia viene praticamente azzerrata.

Capitolo consumi: il nostro tour tra le dolci colline nei dintorni di Istanbul e le vie del centro città ci ha permesso di fare qualche centinaio di chilometri, toccando le più disparate condizioni d'uso. Alla fine della nostra prova l'autonomia rimasta era di oltre il 25%, con ancora 120 km da utilizzare. Dunque, quanto dichiarato dalla casa è quanto mai fedele.

Quando arriva sul mercato

La KGM Torres EVX arriverà sul mercato italiano entro la fine del 2024. I prezzi non sono stati ancora deliberati. Kwak Jea-sun, chariman di KGM HQ, ha commentato: "La Torres EVX è il primo veicolo elettrico ad essere lanciato in Europa dopo che l'azienda ha cambiato nome da SsangYong a KGM. Rappresenta anche un passo storico che porta KGM ad affermarsi come un'azienda globale di mobilità. L'Europa è un mercato di grande importanza che rappresenta più del 50% delle esportazioni di KGM, oltre ad essere in forte crescita, con un aumento delle vendite di oltre il 20% dal 2022".

Come detto in principio, la volontà è quella di crescere ancora e il grimaldello per scassinare la serratura del mercato potrebbe essere proprio la Torres EVX.