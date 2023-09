KGM, tutta la gamma della ex Ssangyong, a partire dalla nuova Torres

Ssangoyong, noto brand automobilistico di origine sudcoreana, non esiste più nel modo in cui tutti l'abbiamo conosciuto, adesso la casa automobilistica ha assunto un altro nome: KGMobility. Il nuovo capitolo di questa avvenuta è stato scritto con il risanamento aziendale intrapreso con l'acquisto del marchio da parte di KG Group, che ha voglia di misurarsi nel campo delle quattro ruote in una maniera innovativa ed efficace, con proproste che guardino al domani con vigore senza tralasciare aspetti come: elettrificazione, guida autonoma, connettività (per restare sul presente); piattaforme dedicate ai veicoli elettrici, SDV (software defined vehicles), veicoli autonomi e AI (per il futuro prossimo). L'importatore italiano dei prodotti di KGM è Koelliker, che da vent'anni si occupava dei mezzi marchiati Ssangyong.

“Quella tra Koelliker e KGMobility è una partnership che va avanti dal 2003, da quando SsangYong è entrata per la prima volta nel mercato italiano, proprio grazie alla lungimiranza del nostro Gruppo”, ha dichiarato Marco Saltalamacchia, CEO & Executive Vice President di Koelliker. “Il legame tra le due aziende ha portato negli anni a risultati estremamente soddisfacenti, dovuti anche a vetture e prodotti che in Italia hanno riscosso successo grazie all’eleganza, alla tecnologia e alla sicurezza che li ha contraddistinti. Dopo il rilancio aziendale, questa notizia non può che renderci ancora una volta fieri ed orgogliosi di essere al loro fianco: KGMobility è un’azienda che guarda al futuro con ottimismo, ha alle spalle un bagaglio culturale ed un’esperienza pluriennale nel settore dell’automotive che lo rende ancora una volta il partner ideale con il quale continuare a scrivere la storia di Koelliker in Italia”.

KGM Torres EVX, il modello che inaugura il nuovo corso

Era stata annunciata lo scorso luglio e viene adesso importata in Italia da Koelliker. Il KGM Torres EVX è un SUV dal design massiccio, robusto ed elegante al tempo stesso. Un buon biglietto da visita per presentarsi sul nuovo palcoscenico, con qualità e uno spirito da vero offroad. Colpisce a prima vista la presenza di una calandra incorniciata dai gruppi ottici molto rastremati, e sostenuta dal design dell'area dedicata ai fendinebbia. I passaruota così scolpiti e larghi enfatizzano la sua solidità, mentre il rapporto tra la vetratura e la lamiera concorrono ad enfatizzare le doti di sicurezza dell'intero veicolo. Le barre sul tetto sono un ulteriore strumento caratterizzante e i cerchi in lega generosi completano un look seducente.

All'interno, scopriamo una plancia dallo orizzontale ricca di inserti argentati e di effetti tridimensionali. La sensazione è di essere al cospetto di un ambiente molto arioso, mentre la completa digitalizzazione degli strumenti (schermo da 12,5'' e compatibilità con Apple Car Play e Android Auto) è un fattore che amplia la percezione di modernità. Molto capiente il vano bagagli, che va da 703 litri a 1.662 litri.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la scelta ricade su un benzina 4 cilindri turbo iniezione diretta da 1.5 litri da 164 CV con una coppia di 280 nm già a 1.500 giri. Il cambio manuale è a 6 velocità, esattamente come quello automatico, che prevede anche i comandi al volante. Con la trasmissione automatica è prevista la gestione del driving mode system, con modalità selezionabili dal guidatore (Normal, Sport, Winter). lo steering mode è l'opzione presente con la trasmissione meccanica con due modalità di utilizzo (Normal e Sport). Il SUV Torres è a trazione anteriore di serie, ma può essere equipaggiato anche con quella integrale on demand che si inserisce quando necessario in modo autonomo. Con la trazione AWD è previsto anche un tasto “lock mode” elettronico, che fino a 40 km/h rende più efficace la guida su terreni particolarmente difficili. Il prezzo chiavi in mano è di 31.900 euro e, come tutti i modelli KGM, gode di 5 anni di garanzia e assistenza stradale.

Korando e Rexton Sport XL completano la gamma

Korando è un SUV lanciato nel 2019, in equilibrio tra eleganza e comfort, che può essere equipaggiato anche con un motore turbo benzina a iniezione diretta con il GPL, il GDI-Turbo da 1,5 litri. In alternativa si può optare per un 1,6 litri, a basso consumo di carburante, con una potenza massima di 136 CV e una coppia massima di 324 Nm con cambio automatico. Prezzo a partire da 25.940 euro.

Il Rexton Sport XL è invece un pick up con omolgazione N1G, molto robusto e che garantisce ottime performance sia nella guida su strada che in situazioni di fuoristrada estremo, grazie al telaio “quad-frame” e alla trazione inseribile, con marce ridotte e differenziale posteriore elettronio a slittamento limitato. Sotto al cofano pulsa un motore turbo diesel da 2,2 litri che eroga una potenza di 202 CV e una coppia di 400 Nm (cambio manuale) o di 441 Nm (cambio automatico). Per permettere un uso anche in situazioni estreme c'è la trazione 4x4 inseribile, con trasmissione costante di potenza alle ruote posteriori e comando delle ruote anteriori elettronico inseribile “a richiesta”, con rapporti normali o marce ridotte a seconda delle condizioni del percorso. Prezzo chiavi in mano a partire da 38.500 euro.