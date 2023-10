Kia EV3 e EV4, i nuovi Concept rivoluzionano gli interni in chiave sostenibile

In occasione dell’EV day, Kia ha svelato le concept EV3 ed EV4, “succosa” anticipazione dei futuri modelli 100% elettrici che andranno ad arricchire la sempre più nutrita gamma a zero emissioni della Casa coreana.

Tra le numerose novità che i due modelli elettrici targati Kia portano in dote, spiccano i materiali e le metodologie eco-compatibili utilizzate nella realizzazione degli interni delle due concept. Si tratta di uno dei tanti tasselli essenziali che contribuiranno alla transizione del brand asiatico in un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile.

EV3 concept, interni ispirati all’elemento Aria

Nella progettazione degli interni della Kia EV3, il team di design CMF (Color, Materials, Finish) ha preso ispirazione dall'elemento naturale dell’Aria, con l’obiettivo di ottenere un perfetto mix di luce e trasparenze nell’abitacolo. Come per la “sorella” EV4 concept, il team CMF ha optato per una scelta di materiali innovativi e sostenibili capaci di ottimizzare l'impatto ambientale e offrendo allo stesso tempo una maggiore libertà nella progettazione. In questo modo sono riusciti ad ottenere un’ampia scelta dei colori e delle finiture.

Entrando nel dettaglio, scopriamo che sulla EV3, al posto del tradizionale carbonio, sono state utilizzate strutture in fibra naturale per ottenere una struttura dei sedili ultraleggera e meno ingombrante. Come se non bastasse, la texture utilizzata che risulta molto resistente e sostenibile, regala agli interni un’estetica più elegante e moderna, il tutto impreziosito da tonalità naturali.

Il team CMF ha infine progettato un inedito rivestimento dei sedili sfruttando la tecnologia 3D Knit. Il risultato è un sorprendente effetto ottico tridimensionale, abbinato ad una superficie eccezionalmente morbida. Tutto questo è stato inoltre ottenuto con una conseguente eliminazione degli scarti, grazie a cuciture e giunzioni sensibilmente ridotte.

Materiali sostenibili coltivati

Marília Biill, responsabile del design CMF di Kia, ha spiegato come il materiale scelto da Kia per l’interno della consolle del concept EV3 non è stato prodotto, ma è stato coltivato.

Il micelio, che si ottiene dalle radici dei funghi, combina un'eccellente resistenza con una superficie estremamente morbida. Lo sviluppo di materiali coltivati, un processo definito biofabbricazione, è un obiettivo importante per Kia. L’utilizzo di micelio consente di replicare i processi presenti in natura al fine di ottenere prodotti e materiali più sostenibili: la materia prima necessaria può essere coltivata in qualsiasi forma si desideri utilizzando uno stampo. Questa particolare metodologia che prevede l’utilizzo del micelio è ancora in una fase iniziale e, come parte della strategia di sostenibilità di Kia, stiamo collaborando con alcuni partner per accelerare lo sviluppo del materiale. Un giorno, coltivando i nostri materiali, saremo in grado di semplificare i processi, adattare le forme e, soprattutto, essere più vicini alla natura nella sua essenza.

EV4 Concept, interni ispirati all’elemento terra

Se l’abitacolo della Ev3 si ispira all’aria, quello della concept EV4 prende ispirazione dall'elemento Terra. I tessuti in cotone riciclato al 100% sono stati tinti con coloranti di origine esclusivamente naturale, composti da radici di robbia e gusci di noce. Questa scelta ha permesso di ottenere un’offerta praticamente illimitata di tonalità e sfumature, il tutto 100% naturale. Strisce di tessuto cucite a mano sono state applicate al vano portaoggetti e al cruscotto dell'auto, utilizzando un approccio artigianale e creando un effetto tridimensionale dal forte impatto, come ad esempio la finitura 3D Knit utilizzata per i rivestimenti dei sedili del concept EV3. II team CMF ha inoltre scelto l’utilizzo di fibre di canapa, non solo perché è altamente sostenibile, ma anche perché risulta facilmente modellabile ed è molto versatile da lavorare, come conferma Marília Biill.

L’importanza della bioplastica

Kia ha una lunga storia di integrazione di materiali sostenibili nei suoi prodotti, a partire dall'uso di bioplastica e biofibra di canna da zucchero nella Soul EV del 2014. All'inizio di quest'anno, con il lancio del SUV elettrico di punta EV9, Kia ha ulteriormente intensificato il suo impegno a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente nella produzione di veicoli, introducendo 10 elementi sostenibili indispensabili per tutte le nuove linee di modelli Kia, i cosiddetti “10 must-have sustainable items”, tra cui spiccano la bioplastica, prodotta a partire da fonti di biomassa come oli vegetali, estratto di mais, segatura e canna da zucchero. Ricordiamo che con questo materiale si producono componenti fondamentali come cruscotti, console, montanti e finiture.