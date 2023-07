Con Kia EV9 gli opposti si uniscono: ecco perché

La prova che gli opposti si attraggono o che, nel caso specifico, addirittura si uniscono? Si può cercare, e soprattutto, trovare in un Suv di dimensioni importanti: 5, 01 di lunghezza, largo 1,98, alto 1,75 e con un passo che arriva a 3 metri e dieci centimetri, pronto ad ospitare sei o sette persone su tre file di sedili. Citofonare Kia EV9 per capire come la Casa coreana ha tradotto, con questa nuova vettura, la sua personalissima filosofia degli “opposited united”.

Un esempio? Intanto la possibilità, a bordo di girarsi e di guardarsi vis a vis dato che le due poltrone centrali della seconda fila possono piroettare di 180 gradi all’indietro dando luogo ad una sorta di lounge posteriore e poi con un ventaglio di novità tecnologiche che già la portano nella dimensione della guida di livello autonomo 3 quando si potrà concretizzare anche in Italia. L’avevamo già vista nell’anteprima dell’anteprima, nel quartier generale di Francoforte in occasione del Kia Brand Summit, e oggi in una cornice squisitamente lombarda l’ad Giuseppe Bitti ha voluto tratteggiare aspirazioni e prospettive che il nuovo Suv elettrico innescherà, come una sorta di effetto domino, nel panorama globale di Kia: 14 veicoli BEV che entreranno in gamma entro il 2027, 1,6 milioni di vendite BEV entro il 2030.

Nel frattempo raccontiamola questa possente EV 9 pronta alla “battaglia” d’autunno quando comparirà sul mercato e dovrà vedersela con rivali ugualmente agguerriti tipo Bmw e Mercedes tanto per non fare nomi ma solo cognomi. Nata sulla piattaforma E-GMP (Electrical Global Modular Platform), che ha già permesso di far decollare la EV6, non passa inosservata per le sue forme massicce e squadrate ed è disponibile con due diverse configurazioni di motore.

La versione RWD ha un propulsore elettrico da 203 cavalli e 350 Nm di coppia, mentre quella AWD propone il doppio motore elettrico (uno anteriore e l’altro posteriore) con potenza complessiva di 384 CV e 600 Nm di coppia (700 Nm col boost). Entrambe le motorizzazioni sono abbinate alla batteria agli ioni di litio da 99,8 kWh. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi nella versione RWD e in 6 secondi con l’AWD, arrivando fino a 200 km/h di velocità massima nella versione a trazione integrale. L’autonomia dichiarata (ancora in fase di omologazione finale) è di 497 km per la AWD ed arriva fino a 541 km con la trazione posteriore. La batteria dell’EV9 può essere ricaricata con la fast charge fino a 800 volt per recuperare oltre 200 chilometri di autonomia in 15 minuti. Omaggio alla sostenibilità, per la realizzazione degli interni, con largo uso di materiali riciclati, ottenuti lavorando dalla plastica delle bottiglie alle reti dei pescatori e, davanti agli occhi di chi la guiderà, scenografica visualizzazione di schermi digitali con strumentazione tattile entrambi da 12,3 pollici separati da un ulteriore display da oltre 5 pollici. Entrare già nel Futuro ha ovviamente un prezzo da pagare:76.450 euro per l’allestimento “Earth” RWD e 81.650 euro per la “GT Line” AWD. Ma, a giudicare, dagli ordini che stanno arrivando nelle località balneari toccate dal Kia Summer Tour, in pieno svolgimento, la nuova arrivata già seduce e conquista