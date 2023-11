Kia EV9, primo contatto con il Suv elettrico della casa coreana

Dall'opportunità al desiderio. Kia cambia l'obiettivo ma non i suoi orizzonti. Sostenibilità, design, elettrificazione restano ben saldi come orizzonti da seguire. Ma col debutto di EV9, primo Suv completamente elettrico, la casa coreana punta a un concetto di mobilità "appassionata" e distinta. Non per nulla il target di riferimento della nuova arrivata è il libero professionista sulla cinquantina che mediamente possiede già due auto e che quindi punta a differenziarsi. E di sicuro con 5,1 metro di lunghezza, un passo di 3,1 metri e una larghezza di 1,98 m non passa inosservato. Design squadrato e muscoloso, la robustezza della EV9 la ritrovi quando sei alla guida, ma non è una robustezza pesante. Il Giornale ha avuto modo di provarla in un percorso urbano ed extraurbano fatto anche di tornanti e di strade strette e non abbiamo riscontrato difficoltà di guida né di approccio alle curve. Certo, è pur sempre una vettura di stazza e peso importanti, tuttavia la sensazione di guida è molto piacevole, lo sterzo abbastanza diretto, le sospensioni aiutano e il comfort a bordo con tre file di sedili è davvero apprezzabile.

Costruito sulla piattaforma Electric Global Modular Platform (E-GMP), detta anche "skateboard", nella versione a 6 posti, per i sedili della seconda fila, si può scegliere tra la funzione relax oppure quella che permette di voltarsi a 180 gradi verso i passeggeri posteriori.

Ideale per affrontare viaggi lunghi e all’insegna del massimo comfort, della silenziosità e della sicurezza grazie ad accorgimenti come gli specchietti laterali digitali, le maniglie automatiche a scomparsa a filo portiera, i sedili ventilati della prima e della seconda fila e un triplo display panoramico (Triple Panoramic Display). Lo specchietto retrovisore interno anch’esso digitale, invece, ha una duplice funzione: può essere utilizzato come un normale specchietto cromatico elettrico ma anche come display per le immagini della telecamera, a cui si può ricorrere quando la visuale posteriore sia difficoltosa, a totale servizio del conducente e della sicurezza per tutti.

Autonomia? 563 chilometri secondo il ciclo WLTP, con possibilità di ricarica ultraveloce che, in soli 15 minuti, fa recuperare 249 km. Insomma, Kia EV9 si appresta ad arrivare in Italia al prezzo di 76.450 euro per la versione a trazione posteriore e 82.650 euro per la versione a trazione integrale.