Kia EV9, un teaser anticipa le forme del massiccio SUV

La Kia EV9 non è un nome sconosciuto al mondo dell'automobile, perché con questa dicitura era stato presentato un grosso concept SUV al Salone di Los Angeles del 2019. A quattro anni di distanza da quell'evento, la casa coreana ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video teaser che svela alcuni tratti stilistici della sua nuova creatura, prossima al debutto internazionale. Questo veicolo viene costruito sulla piattaforma E-Gmp della EV6 e verrà rivelato - con molta probabilità - durante la prossima estate.

Il teaser della Kia

Come sempre questo genere di teaser gioca molto sul vedo - non vedo, cercando di stimolare la curiosità nello spettatore, che dovrebbe sforzarsi di intuire con quali forme uscirà la prossima vettura della casa in questione. Anche stavolta, nel filmato rilasciato si capiscono, a grandi linee, le forme della Kia EV9. Si potrebbe osar di dire che gran parte di quello che è stato mostrato nella kermesse losangelina sia stato confermato nel progetto finale, con linee squadrate e dimensioni generose (4,93 metri di lunghezza per 2,05 di larghezza e 1,79 di altezza). I gruppi ottici hanno delle firme luminose molto riconoscibili tanto all’anteriore quanto al posteriore, che le donano una bella personalità, ma soprattutto la distinguono per uno stile personale dal taglio verticale. La vista posteriore forma due “Y”, mentre anteriormente i fari a matrice di Led concorrono all’illuminazione, sempre a Led, della mascherina. Il pacchetto viene completato con dei cerchi da 22 pollici che mettono i puntini sulle i ad una linea massiccia e prorompente, che dovrebbe rendere la Kia EV9 una delle auto più riconoscibili in circolazione.

Il video del nuovo SUV

Per chi avesse la curiosità di ammirare il video teaser della Kia EV9, di seguito vi mostriamo il contenuto pubblicato presso il canale ufficiale di Kia, a livello mondiale.