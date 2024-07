KIA Picanto: non è una semplice evoluzione. Più tecnologia, sicurezza e personalità

Ascolta ora 00:00 00:00

La nuova KIA Picanto rappresenta la naturale evoluzione di una generazione vincente. A distanza di venti anni dal suo debutto commerciale in Italia, la citycar coreana acquista tecnologia, sicurezza e soprattutto personalità, perché propone in chiave moderna tutti quei concetti che l’hanno resa vincente.

Contenuti da grande e mai banali. Il suo design riprende quanto proposto sulle sorelle maggiori. Il family feeling tipico delle KIA di ultima generazione qui è evidente, a cominciare dal frontale. La nuova KIA Picanto esprime al meglio la filosofia «Opposites United», un percorso che il marchio coreano ha intrapreso negli ultimi anni. Anche la nuova utilitaria è realizzata traendo ispirazione dalla natura. Rispetto alla generazione precedente l’evoluzione è palese. Nel frontale, chiaro è il richiamo alla Sorento, i nuovi fari a LED sulle versioni più lussuose sono uniti da una striscia luminosa. Al retro, i gruppi ottici sono stati completamente ridisegnati e ora sono a sviluppo verticale.

Lunga 3,6 metri, la nuova KIA Picanto ha un passo di 2,4 metri. Un valore che rende chiaramente percepibile l’enorme lavoro che i designer KIA hanno fatto per rendere l’abitacolo, viste anche le dimensioni contechi sono da 14 pollici sulla Ur ban, mentre sulla 20th Anniversary Edition, versione speciale che rende omaggio al passato della Picanto, sono da 16 pollici. La nuova KIA Picanto è disponibile sul mercato italiano in quattro allestimenti (Urban, 20th Anniversary Edition, Style e GT Line). Due le motorizzazioni, un 3 cilindri da 63 cavalli, disponibile in abbinamento al cambio automatico e manuale e un quattro cilindri da 1,2 litri da 79 cavalli, propulsore disponibile unicamente sugli allestimenti Style e GT-Line. Nel corso dei prossimi mesi è previsto l’arrivo anche di una variante GPL omologata per il mercato europeo. Su strada la nuova KIA Picanto si rivela agile e scattante. Il motore da 1 litro è silenzioso, per avere un po’ più di brio, basta scalare una marcia. Il tre cilindri si dimostra un camino di efficienza, estremamente contenuti i consumi. Perfetto anche l’assorbimento delle sospensioni. Nella guida in città assolvono perfettamente le asperità del manto stradale. Prezzi a partire da 16.500 euro per la nuova KIA Picanto Urban 1.0 MPi. L’allestimento top di gamma è la GT-Line 1.2 MPi AMT (cambio automatico intelligente), in vendita a partire da 21.750 euro.

Particolarmente conveniente è l’offerta lancio che KIA ha riservato alla nuova Picanto: 35 rate da 59 euro al mese, prezzo di partenza 11.750 euro.Con la promo Flex, la rata mensile è di 385 euro (nessun anticipo, durata 18 mesi).