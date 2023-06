Kia Picanto vs Hyundai i10: caratteristiche, differenze, modelli e prezzi

Kia Picanto e Hyundai i10, così simili ma così diverse. Pur nascendo da una base comune, le due citycar coreane sono in grado di distinguersi, non solo dal punto di vista estetico, ma anche per tanti altri aspetti che andremo ad analizzare accuratamente nelle prossime righe. Dunque, andiamo a scoprire cosa hanno da proporre queste due pratiche vetture e in cosa si differenziano l'una dall'altra.

Caratteristiche Hyundai i10

Esternamente la Hyundai i10 si presenta con un cofano corto, il tetto alto e un'ampia superficie vetrata, concepita per dare ariosità e luminosità agli interni. La vettura, poi, ha un aspetto grintoso ed elaborato in cui spicca una bella dose di personalità: merito anche delle tante nervature che solcano le fiancate. Per la sua categoria ha molto spazio a bordo, dove si siede comodamente in quattro persone, così come il bagagliaio che offre una capacità di 252 litri. Le rifiniture e gli assemblaggi sono di buona qualità, al pari di un sistema multimediale con schermo touch da 8 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. La trazione è ovviamente anteriore, mentre il comparto motori è composto da sole unità a benzina a 3 cilindri da 1.0 litro con potenze che variano dai 67 ai 100 CV.

Caratteristiche Kia Picanto

Pratica, funzionale e dall'aspetto gioviale. Questa è la Kia Picanto che presenta una carrozzeria a cinque porte (comode), e un tocco di sportività che viene esaltato dai grandi fari avvolgenti, dall’ampia mascherina e dalle finte prese d’aria laterali. Bella la nervatura dal senso dinamico che si trova sulle fiancate, così come il lunotto posteriore avvolgente e i fari dallo sviluppo orizzontale. Nonostante le dimensioni molto compatte, gli interni sono spaziosi e sorprendentemente comodi. La plancia è razionale con uso limitate di plastiche rigide e spartane. L'infotainment è regolabile tramite uno schermo da 7 pollici di tipo tattile. Anche in questo caso, la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto è garantita. La trazione è anteriore, mentre rispetto alla Hyundai, la Picanto ha un motore in più: il bifuel a benzina/GPL che, nella fattispecie, si tratta di un 1.0 da 65 CV.

Differenze tra le due

Partiamo dalle dimensioni: la Hyundai i10 ha una lunghezza di 3,67 metri, mentre la Kia Picanto si ferma a 3,59 metri. La larghezza è di 1,68 metri per la i10 e di 1,59 per la Picanto. Stessa altezza per entrambe e corrispondente a 1,48 metri. Piccolo vantaggio della Kia per quanto riguarda la bilancia, infatti il suo peso a secco è di 903 kg, mentre la sua collega si stoppa a 924 kg. La Hyundai sfoggia 36 litri di serbatoio, mentre la Kia ha 35 litri di capienza. Capitolo bagagliaio: grazie alle sue forme, la Picanto vince la sfida con 255 litri contro i 252 della i10.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, queste sono condivise in toto, a eccezione del GPL che va a esclusivo vantaggio della Kia Picanto. I confronti su consumi e prestazioni, vedono la Hyundai favorita nel primo punto, mentre la Kia svetta per performance. Tuttavia, si parla di differenze minimali e, francamente, impercettibili nel mondo reale. A livello di dotazioni, la Hyundai è più ricca e di serie offre qualcosa in più. Anche la cura dell'abitacolo è a favore della i10.

Allestimenti Hyundai i10

Advanced: entry level;

Tech: aggiunge alcuni elementi in più, come le luci diurne a LED;

Prime: è la top di gamma e garantisce il sistema di infotainment con schermo da 8″;

N-Line: la versione sportiva.

Advanced: include di serie Freni a disco anteriori, Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli e pedoni (F.C.A.), Sistema di avviso di ripartenza (L.V.D.A.), Sistema di mantenimento attivo della corsia (L.K.A.), Sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti (H.B.A.) Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente (D.A.W.), Ecopack: ottimizzazione del motore per riduzione consumi (solo con 4 posti), Sistema ISG “Idle Stop&Go System”, Cerchi in acciaio da 14” con pneumatici 175/65 R14, Paraurti in tinta carrozzeria, Climatizzatore manuale, Computer di bordo, Cruise control, Presa ausiliaria 12V.

Tech: somma in più il sistema di assistenza alla partenza in salita, Cerchi in lega leggera da 15’’ con pneumatici 185/55 R15, Fendinebbia anteriori, Indicatori di direzione integrati negli specchietti, Luci diurne e di posizione a LED, Maniglie esterne e specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria, Specchietti retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente, Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, Bluetooth, Radio MP3 con display da 3,8″, ricezione DAB e presa USB, USB per la ricarica, Altoparlanti anteriori (2), Comandi audio al volante.

Prime: aggiunge rispetto a Tech Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità (I.S.L.W.), Cerchi in lega da 16” con pneumatici 195/45 R16, Fari alogeni con illuminazione statica degli angoli, Vetri posteriori oscurati,Alzacristalli elettrici posteriori, Doppia chiave con telecomando ripiegabile, Scompartimento vano bagagli, Retrocamera, Sensori di parcheggio posteriori, Tasca portiere posteriori, Vano portaoggetti illuminato, Altoparlanti posteriori (2), Bluetooth con riconoscimento vocale, Caricatore wireless per smartphone, Sistema di navigazione con display touchscreen da 8” con connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, Servizi telematici Bluelink.

N-Line: aggiunge rispetto a Tech Freni posteriori a disco, Cerchi in lega da 16” con pneumatici 195/45 R16, Fari alogeni con illuminazione statica degli angoli, Luci posteriori a LED, Paraurti anteriore e posteriore con design N, Specchietti retrovisori neri, Vetri posteriori oscurati, Doppia chiave con telecomando ripiegabile, Interni Premium con motivo 3D a nido d’ape, impunture e inserti rossi dedicati N Line, Pedaliera con finiture in metallo, Altoparlanti posteriori (2), Bluetooth con riconoscimento vocale, Multimedia system – Display da 8’’ con connettività wireless Apple Carplay/Android Auto.

Allestimenti Kia Picanto

Urban: entry level;

Style: più ricco e tecnologico;

GT Line: meglio rifinito e dal taglio sportivo

XLine: più completo e smart

Urban: ABS + EBD + BAS + ESS, Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS), airbag a tendina anteriore e posteriore

airbag frontali, alzavetro elettrici anteriori, bluetooth con vivavoce, cerchi di 14", climatizzatore manuale, collegamento Usb

comandi audio al volante, kit di riparazione pneumatici, poggiatesta posteriori regolabili in altezza, predisposizione ISOFIX, radio digitale DAB, sedile guida regolabile in altezza, sedile posteriore abbattibile e scorrevole separatamente 60/40, sedili in tessuto, sedili posteriori ribaltabili 60:40, sensore pioggia e crepuscolare, servosterzo elettrico, sistema ISG

sistema Start&Stop, supervision cluster da 4,2", volante regolabile in altezza.

Style: offre i fari fendinebbia, la Radio DAB con schermo touchscreen da 8’’ con Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth con riconoscimento vocale, la retrocamera con linee guida dinamiche, i tweeters dell’impianto audio, il bracciolo anteriore con vano portaoggetti, la griglia anteriore con cornice cromata, le maniglie esterne cromate, i retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione Led integrati, gli alzacristalli elettrici anteriori con funzione auto up/down & safety lato guida, gli alzacristalli elettrici posteriori, le finiture e le maniglie interne silver, il volante e il pomello del cambio rivestito in pelle.

GT Line: l’allestimento sportivo GT Line aggiunge i cerchi in lega da 15” (disponibili solo sul motore 1.0 DPi), i cerchi in lega da 16” (disponibili solo sul motore 1.0 TGDI), il climatizzatore automatico, il cruise control con speed limiter, il Forward Collision-Avoidance System, la Smart Key con Start Button, i sensori di parcheggio posteriori, le luci anteriori diurne e di posizione a Led, i gruppi ottici anteriori alogeni bi-funzione e posteriori a Led, la pedaliera in alluminio, il volante sportivo in pelle e i vetri posteriori oscurati. A questo si aggiungono una serie di elementi estetici che caratterizzano un design più sportivo come la griglia Tiger Nose bicolor dedicata, le maniglie esterne cromate, le minigonne laterali con dettagli cromatici, i paraurti anteriore e posteriore GT Line con accenti cromatici, il profilo laterale vetri cromato e il doppio scarico cromato.

XLine: si caratterizza per i paraurti anteriore e posteriore X Line con accenti cromatici, il passaruota X Line.

Listino prezzi