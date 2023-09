Kia Tilt-proof challenge, l’emozionante corsa in pista con la potentissima EV6 GT

Nell’ambito della partnership tra KIA e la League of Legends EMEA European Championship (LEC), quattro giocatori hanno testato la potentissima KIA EV6 GT, ovvero la versione da 585 CV del noto crossover a zero emissioni. I protagonisti di questa avventura hanno quindi potuto verificare se sono “tilt-proof”. Nel gergo del gaming con il termine “tilt” si intende l'atto di arrabbiarsi mentre con l’espressione “tilt-proof”, ci si riferisce al mantenere la calma quando qualcosa non va per il verso giusto. Il tutto è stato immortalato in un avvincente filmato.

Le emozioni dei partecipanti

Nella Tilt-Proof Challenge di Kia, uno stuntman professionista ha guidato in pista la EV6 GT e una serie di telecamere e sensori specifici ha permesso di monitorare la frequenza cardiaca dei partecipanti, tutti content creator. È stato anche possibile controllare loro espressioni del viso di questi ultimi durante la corsa, con l’obiettivo di scovare eventuali segni di “tilt” o variazione delle emozioni. I risultati sono visibili digitando l’hashtag #tiltproofchallenge.

I protagonisti del video

Nel video in questione, lungo due minuti, assistiamo alla presentazione degli streamers @Werlyb, @Carmensandwich, @Broeki e @Romainjacques, seguiti dal veicolo e dall’espressione ‘tilt proof.’ Nel corso del filmato è possibile apprezzare sequenze dinamiche della EV6 GT alternate a sussulti e proiezione dell’andamento del battito cardiaco dei giocatori. Medic, un medico diventato lanciatore di LEC, ha il compito di moderare la competizione, spiegando come funziona la sfida e richiamando i giocatori per i loro “tilts”.

La sfida continua

L’emozionante video termina con l’immagine dei quattro giocatori che scendono dalla Kia EV6 GT a dir poco scossi e con il fiato corto, ma anche con due domande provocatorie indirizzate direttamente al pubblico come una vera e propria sfida: “What about you? Are you tilt-proof?”

David Hilbert, Direttore Marketing di Kia Europe, ha dichiarato: