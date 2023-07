Koenigsegg Gemera, con il V8 da 2.300 CV è l’auto stradale più potente al mondo

Se non ne avete mai sentito parlare, Koenigsegg Gemera è l’ultima trovata geniale di Chris Von Koenigsegg, il proprietario dell’omonimo brand di auto ad altissime prestazioni svedese. Ingegnere meccanico e imprenditore, dopo diversi capolavori come la Koenigsegg CCX, CCXR, Agera, Regera e Jesko, la Gemera è l’ultima proposta dell’atelier nordico. Si tratta di una GT ad altissime prestazioni, con due porte e fino a quattro lussuosi posti, con uno schema ibrido plug-in e un motore a combustione collocato in zona centrale posteriore. Inizialmente concepita con il solo 2.0 3 cilindri più un’unità elettrica, ora eredita il potentissimo V8 turbo della Koenigsegg Jesko per produrre una potenza massima di sistema di ben 2.300 CV e 2.750 Nm di coppia.

Ideata nel 2020

L’avevamo vista per la prima volta al Salone di Ginevra virtuale del 2020, pensata come Mega GT a quattro posti e tuti i comfort di una lussuosa coupè. Abbinava un innovativo 2.0 3 cilindri turbo a ben tre motori elettrici, per generare una potenza complessiva di 1.700 CV. Dal momento che la produzione vera e propria è stata poi pianificata dal 2024, la potenza della versione “base” è stata ora ritrattata a “soli” 1.400 CV, grazie all’impiego di un solo motore elettrico chiamato “Dark Matter”, un’unità a flusso radiale collocata sull’albero di trasmissione che rimanda la coppia all’avantreno e, specularmente, al retrotreno e che da solo è in grado di produrre ben 800 CV e 1.250 Nm di coppia. Rispetto all’idea iniziale diminuisce anche il peso, sebbene non dovesse risultare invariata l’accelerazione, sempre 1,9 secondi sullo 0-100 km/h. Singolare il nuovo cambio automatico LSTT (Light Speed Tourbillon Transmission), una leggera evoluzione rispetto al nove rapporti già installato anche sulla Jesko.

E poi arriva il “super” V8

Un po’ a sorpresa, la casa svedese ha inoltre fatto sapere che arriverà anche una versione ad alte prestazioni (ancor più alte, a dire il vero) che vede installato nello stesso corpo vetture il super V8 biturbo già visto anche sulla Jesko. Questo endotermico, unito allo stesso motore elettrico Dark Matter riesce ad erogare una potenza complessiva di ben 2.300 CV e 2.750 Nm, in caso di utilizzo di etanolo. Si chiamerà Gemera HV8, ovvero Hot V8, diventando così l’auto stradale più potente al mondo, meglio di Bugatti, Pagani e qualsiasi altra Hypercar elettrica. Il prezzo base della versione con il 2.0 è di ben 1,5 milioni di euro, mentre la V8 aggiunge la bellezza di 400 mila euro al prezzo di listino.