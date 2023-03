Kronplatz e Mercedes-Benz, la perfetta unione di due eccellenze

Uno scrigno di gioielli dal valore incalcolabile, che una volta socchiuso rivela le sembianze di una cornice di montagne sfiorate dal tocco della maestosa bellezza, esaltata dai raggi del tramonto che trasformano la pietra in oro rosa. Vette aguzze, dolci pendii innevati, floridi boschi in cui la natura esercita la sua magia in modo rigoglioso e incantevoli località dal sapore antico, in cui è possibile ricaricare il ritmo del cuore con quello del creato. Questo è ciò che offrono le Dolomiti, patrimonio naturale mondiale dell'Unesco, e il comprensorio di Plan de Corones, una delle località più prestigiose e ammalianti di tutto l'Alto Adige - Südtirol. Il Kronplatz si estende dalla parte occidentale della Val Pusteria attraverso la Valle Anterselva e la Val Casies, fino a raggiungere la Val Badia a sud. Nella stagione invernale, qui, ci si può immergere in attività di ampio respiro, ma con oltre 120 chilometri di piste e 32 impianti di risalita, lo sci (alpino e di fondo) diventa preponderante, anche quando il clima fa i capricci e dal cielo scende pochissima neve. I 650 cannoni disposti sui vari versanti del Plan de Corones, garantiscono il divertimento fino ai primi rintocchi di primavera. Si parla di una vera eccellenza, che centinaia di migliaia di persone scelgono sia nel periodo più freddo dell'anno che in estate, quando la montagna cambia volto. Un'altra eminenza, seppur nel campo dell'automobile, è Mercedes-Benz che ha rinnovato la sua partnership con il comprensorio di Plan de Corones, per un sodalizio in cui la bellezza, il lusso e l'esclusività si coniugano per dar vita a un matrimonio idilliaco.

Mercedes-Benz protagonista sulle montagne

Sulle piste ad alto contenuto di adrenalina, velocità e tecnica, Mercedes-Benz ha piantato le proprie bandierine con il logo AMG, che rappresenta il vertice delle performance e delle emozioni. In altri avamposti delle Dolomiti, come il rifugio Emilio Comici, la Stella di Stoccarda è presente con la sua divisione EQ, che aggiunge la sostenibilità al proverbiale allure espresso dalla Casa tedesca. “Le partnership che abbiamo stretto sul territorio nascono prima di tutto da una condivisione di valori”, ha sottolineato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Il rapporto consolidato con Plan de Corones e la nuova sinergia che inauguriamo quest’anno con il Rifugio Emilio Comici ci permettono di rendere ancora più forte la nostra presenza sul territorio, attraverso attività in grado di offrire un reale contributo alla comunità che ci ospita, oltre la nostra naturale vocazione commerciale”.

Cultura ad alta quota

L'esperienza ad alta quota sul Plan de Corones è estesa a tutti, anche a coloro che per una volta non vogliono cimentarsi con la tavola da snow o con le racchette e gli sci ai piedi. Il fulcro di quello che gergalmente è chiamato "il panettone", è una massiccia campana della pace, la "Concordia 2000", un oggetto dal peso di 18,1 tonnellate, dall'altezza di oltre 3,1 metri e dal diametro di 3 metri. Da qui si snodano tutte le infinite piste che scendono lungo i tre versanti della montagna, attraverso le quali si possono raggiungere due suggestivi musei, che esaltano la vita in altura. Uno è il Messner Mountain Museum (MMM), un luogo futuristico dedicato all'alpinismo e progettato dall'architetto Zaha Hadid. All'interno si possono scoprire i ferri del mestieri di Reinhold Messner, probabilmente l'alpinista più famoso al mondo e nativo della zona, e godere di una vista mozzafiato dalla tre ampie vetrate costruite per avere una visuale privilegiata sul trionfo della natura circostante. L'altro polo culturale, anch'esso legato a Mercedes-Benz, è il Lumen, un tempio dedicato alla fotografia montana. Qui ci si può perdere in sale che ripercorrono una storia centenaria, ammirando gli strumenti e le tecniche in continua evoluzione, per immortalare per sempre i giganti di roccia.

Località ricche di fascino

Fanno parte del comprensorio di Plan de Corones, la cittadina medioevale di Brunico e i paesi limitrofi di San Lorenzo, Falzes, Gais-Villa Ottone e Perca, oltre alla località di vacanze di Chienes e alle fascinose San Martino in Badia e San Vigilio di Marebbe. In quest'ultimo luogo, Markus Promberger, gestisce l'AMA Stay, una struttura alberghiera polifunzionale che vuole essere un centro di riferimento per tutta l'area dolomitica: "Dopo tanti anni di gestione familiare di un albergo alpino sulle Dolomiti e di ispirazioni raccolte all'estero, era giunto il momento di far confluire tutta questa esperienza in un nuovo, appassionato concept da realizzare a San Vigilio di Marebbe. Crediamo che vita, lavoro e riposo siano un tutt'uno, un insieme indissolubile. La nostra struttura è un luogo ricco di sfaccettature, come la vita stessa, eterogeneo e unico. Qui le persone possono trascorrere giornate rigeneranti e attive sulle nostre stupende montagne e ritrovare energia tramite la natura, fonte di ispirazione per il lavoro e la creatività. Ma soprattutto siamo felici di aver progettato e realizzato un luogo in cui tutti e tutte, che siano ospiti o dipendenti, possano trovare lo spazio per confrontarsi, crescere e vivere la natura nel modo che preferiscono. Con il nome AMA Stay vogliamo dare espressione a un'idea in particolare: al prendersi cura, al caring. Un valore su cui poggia tutto ciò in cui crediamo. Amiamo ciò che facciamo e vogliamo condividere questa passione con chiunque venga a bussare alla nostra porta. Desideriamo offrire un modello di ospitalità unico in Alto Adige e non potevamo immaginare posto migliore che la nostra terra: le Dolomiti", sostiene Promberger.

Un territorio da vivere tutto l'anno

Dunque, queste montagne uniche al mondo promettono emozioni a trecentosessanta gradi, grazie a scenari ed esperienze suggestive e indimenticabili: dallo sport alla natura, fino ai piaceri della tavola con le tantissime prelibatezze enogastronomiche che questa regione sa offrire. Il Kronplatz desidera essere vissuto tutto l'anno, non solo in inverno, in quanto territorio di pure eccellenze. Probabilmente meglio se a bordo di una Mercedes-Benz, fedele e prestigioso partner del consorzio, nonché sinonimo di carisma a cinque stelle.