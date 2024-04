L’auto di Papa Francesco è all’asta. Ecco quanto costa la 500 L più ricercata del mondo

Una 500 L può arrivare a costare 300 mila dollari? Se si tratta dell’auto di Sua Santità la risposta è affermativa. Nel 2016 l’auto di Papa Francesco costava più di 260 mila euro mentre oggi viene venduta a un valore ridotto di un terzo. Si tratta di cifre molto alte in quanto la vettura viene stimata con un valore di circa 10mila euro. Ecco tutte le curiosità sull'auto.

La Fiat 500 L

Innanzitutto è bene sottolineare che non è una Fiat 500 L in allestimento Lounge come le classiche disponibili sul mercato. Questa vettura venne allestita per Papa Francesco nel settembre 2015 in occasione di una visita a New York. L’obiettivo era quello di consentire a Sua Santità di muoversi indiscretamente e con il comfort necessario. Non chiamiamola “Papamobile” in quanto non è caratterizzata dalla cabina trasparente nella zona posteriore, questo optional ha lo scopo di far sì che si veda il Papa. Inoltre è importante notare il colore: l’auto, infatti, non è bianca. La vettura è stata messa all’asta di beneficenza organizzata dall'Arcidiocesi di New York nel 2016 e la cifra ottenuta è a cinque zeri. Papa Francesco non è il solo passeggero importante ad aver viaggiato sulla famosa 500 L, anche un monsignore e un cardinale hanno utilizzato la vettura. Quest’ultimo durante la parata tradizionale in occasione della festa di San Patrizio.

La collezione

Colui che è riuscito ad accaparrarsi la vettura è il collezionista Miles Nadal, l’attuale proprietario della 500 L. Nadal ha pagato l’auto 300mila dollari, ovvero 263mila euro considerando il cambio attuale. L’investitore ha scelto di vendere l’auto, RM Sotheby’s si occuperà dell’operazione vendendo anche la collezione di cui essa fa parte. Stiamo parlando della “ Dare to Dream” che comprende vetture decisamente più prestigiose, un esempio sono le “Big 5”, si tratta delle Ferrari più esclusive e richieste dagli esperti del settore, si tratta di: 288 GTO, F40, F50, Enzo LaFerrari. Assieme ai motori ci sono anche le sneakers in edizione limitata. Quello che verrà ricavato dalla vendita verrà donato a una Fondazione che ha come obiettivo la promozione dell’imprenditorialità tra i giovani.

L’asta

La Fiat 500 del Papa, con soli 773 chilometri, è particolarmente quotata. Benché circondata da altre auto prestigiose, la stima piuttosto modesta di RM Sotheby's, che si aggira intorno ai 100 mila dollari al massimo, potrebbe indicare un calo nell'interesse per questo veicolo. Probabilmente l'asta precedente, organizzata dall'Arcidiocesi di New York, sia riuscita a catturare l'attenzione degli acquirenti con una strategia più efficace, ma in ogni caso la cifra attuale è comunque alta. Ricordiamo che nella scorsa asta i proventi delle vendite erano destinati alla Chiesa. In ogni caso si tratta comunque di una vettura particolare con un vissuto decisamente inusuale.

Non resta che vedere chi guiderà la 500 L di Papa Francesco.