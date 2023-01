Agli italiani piacciono “stagionate”: l’età media delle auto più vendute

Italiani: popolo di poeti, santi e… pragmatici. Anche nel 2022, quasi un italiano su dieci tra chi ha acquistato un’auto nuova ha scelto la Fiat Panda (105.384 unità, per essere precisi). E, fin qui, nulla di strano: la citycar italiana, sul mercato dal 1980 con tre generazioni e oltre 8 milioni di esemplari venduti, è da sempre il modello preferito dagli automobilisti nostrani, evidentemente conquistati dalle sue rassicuranti caratteristiche di praticità e affidabilità a prezzi “umani”. Elementi fondamentali in un quadro generale di profonda crisi, con un mercato che stenta a recuperare i numeri dell’era pre-Covid (-9,8% rispetto al 2021 e -31,3% rispetto al 2019).

Non stupisce, quindi, un altro dato che si può ricavare calcolando la media tra l’età delle 5 auto più vendute in Italia nel 2022: 10 anni. I più avvezzi al mondo automotive sapranno che la vita media di un’automobile è all’incirca di 6 anni, trascorsi i quali - solitamente - avviene il passaggio alla generazione successiva. Ergo, agli italiani le auto piacciono ben “stagionate”, anche a costo di rinunciare a qualcosina se si parla di sicurezza e connettività.

1. Fiat Panda: 12 anni di successi per la più amata

Guai a toccare la Panda: un’icona a cui si perdona tutto, anche il fatto di non essere proprio di primo pelo: la carta di identità dell’attuale generazione indica, infatti, il 2011 come anno di nascita. In questi 12 anni, concorrenti come Hyundai i10 e Kia Picanto sono state rinnovate in ogni singolo bullone almeno una volta, aggiornandosi costantemente tanto nel design quanto nei contenuti tecnologici e di sicurezza. Eppure, la Panda, forte anche della notorietà del proprio nome, ha sempre distanziato in modo netto le coreane (e tutte le altre pretendenti), mantenendo anche nel 2022 il titolo di auto più venduta in Italia.

2. Lancia Ypsilon: la regina del segmento B spegne 12 candeline

Con 40.970 esemplari totalizzati nel 2022, la Lancia Ypsilon è la seconda auto più amata dagli italiani. Il segreto è un look che “tiene” ancora (anche grazie ai continui, seppur leggeri, affinamenti al design), rimanendo tra le proposte più apprezzate specialmente dal pubblico femminile. Le frecce al suo arco? Costi di acquisto e di esercizio limitati (anche se non tra i più bassi in assoluto) e una dotazione in termini di connettività che si rivela più che adeguata alle esigenze del target di riferimento. Non chiedetele, però, di frenare da sola in caso di emergenza o mantenere il centro della corsia autonomamente: nulla di tutto ciò è previsto, nemmeno a pagamento.

3. Fiat 500: la doppia anima del cinquino, sul mercato da 16 anni

La terza auto più venduta in Italia nel 2022 è anche una delle più curate dal punto di vista dello stile, ma anche una delle più “anziane” in assoluto. In realtà, i dati UNRAE (33.996 esemplari venduti) si riferiscono alla somma tra le vendite del modello termico (quello sul mercato dal lontano 2007 con un solo restyling) e quelle del modello 100% elettrico (su strada dal 2020), che ha totalizzato 6.285 immatricolazioni. I due modelli sono accomunati solamente dal nome e dalle dimensioni generali, con la 500 elettrica che si configura come una vera e propria ammiraglia grazie all’elevato contenuto tecnologico. Esattamente il contrario della variante termica (mild hybrid), che condivide con Panda e Ypsilon un progetto ormai datato.

4. Dacia Sandero: da 3 anni l’emblema della concretezza

La nuova generazione di Dacia Sandero, sul mercato dal 2020, ha stupito tutti per il design evoluto e maturo e per l’innalzamento dei contenuti tecnici e tecnologici, che oggi non hanno più nulla da invidiare alla più costosa cugina Renault Clio (che resta, ovviamente, più curata su diversi aspetti). Con 33.922 esemplari totalizzati in Italia (una manciata in meno rispetto a Fiat 500), la Dacia Sandero - unico modello di recente progettazione a figurare nella top 5 - dimostra di essere l’auto giusta al momento giusto.

5. Citroen C3: la giusta via di mezzo da 7 anni

Al quinto posto tra le auto più vendute in Italia nel 2022 figura la Citroen C3, che nell’ultima generazione datata 2016 ha assunto le sembianze di un piccolo crossover, mantenendo gli elementi di semplicità costruttiva, comfort e affidabilità tipici del modello. Il suo successo in Italia (31.879 esemplari) è dovuto anche ad altri fattori, come le numerose possibilità di personalizzazione e un prezzo adeguato.

Un delicato equilibrio tra prezzo, notorietà dei brand ed esigenza di un ritorno al concetto più vero di “utilitaria”, dove l’essenzialità vince sul superfluo: è questo che sta succedendo nel mercato dell’auto in Italia. Il tempo degli “smartphone su ruota” dai prezzi esorbitanti (spesso proprio per via degli elevati contenuti tecnologici” sembra non essere ancora arrivato. Per lo meno, non nel nostro Paese.