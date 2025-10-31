È attorno a nuova Mercedes CLA 100% elettrica, la più smart di sempre, che ruota l’offensiva Mercedes-Benz nel mondo flotte. Ed è stata lei la protagonista assoluta a Milano della quarta edizione della Fleet Night, l’appuntamento di riferimento che il marchio tedesco dedica ogni anno alle company car. Attorno a nuova CLA graviteranno le altre stelle del marchio tedesco: un bouquet di motorizzazioni termiche e ibride, compresa la plug-in hybrid diesel proposta sul mercato soltanto da Mercedes e che sta conquistando le flotte. per andare incontro ai desideri dei fleet manager italiani.

“Il mondo flotte rappresenta il 50% delle nostre vendite, ci consente di avere volumi e dunque stabilità economica e la nostra sfida è dimostrare che siamo la scelta più attrattiva del mercato.

Non soltanto per l’offensiva di prodotto più grande della nostra storia con una quarantina di modelli che usciranno nei prossimi anni, a cominciare proprio dalla nuova CLA elettrica, la macchina più intelligente che abbiamo mai immesso sul mercato e con 790 km di autonomia, e dalla prossima GLB, ma anche con un ecosistema che ci consente di essere sempre presenti per il mondo flotte dall’ordine di una macchina alla consegna”, spiega Marc Langenbrinck presidente e amministratore delegato Mercedes-Benz Italia. “Con un unico obbiettivo in un momento di transizione tecnologica così sfidante: realizzare i desideri del mondo business proponendo una gamma completa di motorizzazioni, oggi che l’affermarsi della mobilità elettrica prenderà un po' più di tempo del previsto”.

Un ecosistema che consente di offrire ai fleet manager un approccio tailor made basato sulle loro esigenze: ”La rivoluzione che abbiamo messo in atto lo scorso anno quando siamo diventati l’interlocutore unico nel mondo flotte, per i clienti corporate si è rivelata vincente: seguire tutta la gestione della filiera, essere sempre presenti dall’ordine fino alla consegna, con un processo molto più veloce, ci consente di conoscere immediatamente eventuali problematiche e di agire in tempo reale per risolverle”, spiega Christian Catini, responsabile flotte di Mercedes-Benz Italia. Puntare sulla centralità del cliente finale, è dunque sempre piú richiesto e apprezzato dal mondo business, lo dimostrano i risultati: “Il 2025 per Mercedes è un anno molto positivo perché abbiamo sfruttato la tassazione, quella del fringe benefit, proponendo al mondo corporate il nostro asso nella manica, il plug-in hybrid diesel, che ci ha consentito, nonostante un periodo stagnante, di avere ottimi risultati con un incremento rispetto all'anno precedente, quindi siamo estremamente soddisfatti dei nostri risultati”, riflette Catini.

“Il prossimo anno punteremo molto sulla CLA che proporremo sia nelle versioni elettriche sia nelle versioni a benzina a prezzi assolutamente interessanti e che

certamente si posizionerà bene nel mondo corporate, anche per la sua tecnologia: è l’unica elettrica con cambio a due marce che consentono la prima di avere uno spunto in accelerazione e la seconda di ridurre i consumi”.