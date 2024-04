Lamborghini alla Design Week: quattro Huracán Sterrato “All Terrain” esclusive

Per i clienti di Lamborghini esiste una parola d’ordine comune e valida per tutti i Paesi nei quali il Toro domina la scena: personalizzare la supercar e, per questo, concordare con l’apposita divisione di Sant’Agata Bolognese su come rendere unica e diversa dalle altre la propria auto. Uno sfizio che in pochi possono permettersi, anche perché la supercar del Toro su misura, alla fine, viene a costare tra il 20 e il 25% in più. Solo un dettaglio per questi clienti. Oltre il 90% delle vetture ordinate è oggetto di personalizzazione, una manna per l’azienda visto che il “capriccio” che vale ancora più esclusività conta per il 15% dei ricavi.

Revuelto e Urus in testa alle personalizzazioni



In proposito, le richieste di personalizzazione per il SuperSuv Urus sono passate dal 60% del 2022 all’attuale 94%, mentre per la novità Revuelto, la prima supersportiva ibrida plug-in di Automobili Lamborghini, si arriva a ridosso del 100%.

Ma si va anche oltre, perché il cliente Lamborghini cerca sempre il massimo della soddisfazione anche visiva e tattile, oltre che le prestazioni.

Capolavori non replicabili

Entrano così in scena le Lamborghini “Uniche” al 100% per la cui realizzazione il personale specializzato di Sant’Agata Bolognese impiega fino a 370 e anche 435 ore per dare vita artigianalmente a un vero sogno. Ovviamente i contenuti non sono replicabili e le verniciature complesse sono svolte tutte manualmente. Porto Cervo e Miami le hanno esposte con tutti gli onori che si riservano ai capolavori artistici, in occasione delle ricorrenze speciali, tra cui i 60 anni dalla fondazione della Casa automobilistica emiliana.

Introduzione d’obbligo da parte di Federico Foschini, responsabile marketing e vendite, e Marco Valentini, capo del reparto Ad personam di Automobili Lamborghini, prima di addentraci nella sorpresa che la Casa del Toro ha portato a Milano in occasione della Design Week: una serie speciale Ad Personam in edizione limitata "All Terrain" di Huracán Sterrato.

La sorpresa alla kermesse milanese

Sono 12 vetture, con livree esclusive sviluppate dallo studio Ad Personam di Lamborghini in collaborazione con il Centro Stile, che prendono ispirazione dai quattro diversi terreni a cui la Huracán Sterrato si presta in modo particolare: la neve, la sabbia, le piste fuori mano dei deserti aridi. Ogni vettura è dedicata all’ambiente specifico da cui è influenzata la sua livrea, come rocce, deserto, il tipico paesaggio invernale e i boschi.

Il presidente Winkelmann: “Supersportiva ed esploratrice”

A presentate l’iniziativa, il presidente e Ceo di Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann: "La Sterrato All Terrain celebra la sua personalità distintiva e versatile, coniugando l’animo da supersportiva a quello di esploratrice. Come la natura, nemmeno Huracán Sterrato non può essere confinata e troverà sempre il modo di trovare percorsi innovativi e alternativi". Mitja Borkert, direttore del Centro stile, ha sottolineato come “il concetto di Sterrato, sviluppato insieme al reparto Ad Personam, enfatizza le diverse dimensioni del carattere sfaccettato e dei talenti della vettura, sottolineando davvero la sua personalità divertente da guidare e da portare ovunque".



La natura protagonista

Ecco, allora, “Neve”, che riprende le sofisticate tonalità ghiacciate della tundra; “Sabbia”, con i toni neutri del caldo deserto e del verde cactus, evocando dune e oasi; “Bosco”, puntare sugli alberi, i muschi e le foglie dei sentieri forestali; e “Terra” che ricorda il terreno e le sabbie degli ambienti di brughiera e i paesaggi aridi sotto potenti tramonti. Ciascuna delle vetture è dotata di cerchi forgiati Morus da 19" in nero opaco, pinze di colore complementare e luci supplementari. Le specifiche interne Ad Personam complementari sono caratterizzate da cromia scura e twill di carbonio con Alcantara, grafiche Sterrato dedicate al laser e una targhetta Ad Personam che denota l'edizione speciale e richiama la livrea esterna.

Mercati e caratteristiche

Tutte le 12 vetture sono già state vendute a clienti selezionati nelle tre principali aree commerciali di Stati Uniti e America Latina; (Emea) Europa, Medio Oriente e Africa; Asia Pacifico e Australia. Ogni area Emea, così come le altre, riceverà le 4 vetture in serie speciale che saranno le uniche nei loro Paesi.

Uniche nel concetto e con prestazioni incredibili queste Sterrato “All Terrain”: motore V10 da 5.2 litri, potenza massima di 610 cv e 560 Nm di coppia a 6.500 giri/minuto. Cambio a doppia frizione a 7 rapporti, trazione integrale a controllo elettronico con differenziale posteriore autobloccante meccanico. Inoltre, carreggiate più larghe e aumento dell'altezza di marcia contribuiscono a massimizzare la personalità di questa supersportiva.

Le prestazioni: sprint 0-100 in 3,4 secondi e velocità massima di 260 orari.