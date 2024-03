Lancia Stratos, disegnata per vincere: la supercar da rally

Lancia ci ha insegnato come si stravolge il mondo del rally in un colpo solo, portando in scena una fuoriserie a trazione posteriore, motore centrale a sei cilindri di origine Ferrari e un design che lascia senza fiato. La Lancia Stratos è bella come una diva del cinema, una dream car che invece di indossare un abito da sera (firmato Bertone) da lungo mare di Saint Tropez, sporca i suoi vestiti con polvere e fango. Questa vettura è tanto veloce, quanto seducente.

Il merito è della superba matita di Marcello Gandini, che disegna una vera e propria freccia pronta a trafiggere il cuore di chi la guarda danzare tra le curve, come il motivo che si nota sul cofano posteriore. La Stratos riesce a imporsi sulla scena mondiale per tre stagioni consecutive, nelle quali vince il titolo iridato rally nel 1974, 1975 e 1976. Un portento di rara maestria tecnica, un oggetto di rara supremazia che compie cinquant'anni nella sua versione stradale.

Il primo embrione di Stratos

La capitale dell'automobile d'Italia, Torino, nel 1970 è una fucina piena di talenti dotati di inventiva e voglia di stupire il mondo. Al Salone dell'Auto di quell'anno, all'ombra della Mole, l'universo degli appassionati di quattro ruote viene risvegliato da una macchina tanto audace quanto sbalorditiva. Si chiama Strato's Zero e fa scalpore per le sue linee così avveniristiche e rivoluzionarie. Sembra provenire dal futuro, ma possiede alcuni tocchi stilisitici che fanno gridare di meraviglia: baricento basso, silhouette tagliente e affilata, motore e trazione posteriori, assenza di portiere. Oddio, quest'ultimo fattore non è poi così comodo, anche perché per entrare nell'abitacolo bisogna passare dal parabrezza apribile in cristallo. Un vezzo unico nel suo genere, una libertà da concept.

Il direttore sportivo della Lancia, Cesare Fiorio, capta l'occasione e non se la fa sfuggire. Nonostante lo scetticismo di tanti, la sua volontà è di dare alla casa piemontese una nuova vettura a trazione posteriore per dominare nel mondo dei rally, e la Stratos di Bertone sembra essere la designata perfetta per succedere alla mitica Fulvia. Grazie alle proprie abilità persuasive, Fiorio convince il direttore generale di Lancia, Pier Ugo Gobbato, a dare una chance al progetto.

Un motore Ferrari

La vera missione principe è quella di donare alla Lancia Stratos un motore potente e degno della sua aura così feroce e aggressiva. In prima istanza vengono vagliati una serie di unità come il boxer della Lancia Flavia o il V6 della Fiat 130, ma non sono abbastanza. L'obiettivo ardito è quello di convincere Enzo Ferrari a concedere uno dei suoi magnetici propulsori, fatto mai avvenuto fino a quel momento. Non senza fatica, Fiorio riesce a stregare il "Grande Vecchio" che permette ai suoi motori di uscire da Maranello per adagiarsi dentro al cofano di una "non Ferrari".

Un lotto di straordinari motori V6 Dino vanno nelle mani della squadra corse Lancia. Il passaggio successivo è quello di sfornare 500 esemplari da strada identici tra loro per ottenere l'omologazione sportiva nel Gruppo 4, secondo il rigido regolamente imposto dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA).

Lancia Stratos, finalmente si corre

L'omologazione per il Gruppo 4 avviene il primo ottobre 1974, quando i delegati FIA contano il numero di Lancia Stratos prodotte, parcheggiate in sedi differenti. Gira una leggenda che vuole che nella fase di ratifica un certo numero di vetture, si narra di una quarantina circa, non fossero ancora montate. L’omologazione viene comunque concessa, ma pare che questo stock non sia poi mai stato assemblato e il materiale avanzato trasformato in pezzi di ricambio, molto utili per un'auto speciale da portare sempre al limite. Finalmente è il momento di gareggiare.

Con la vittoria di Andruet – “Biche” al Tour de Corse, a bordo di una Stratos HF, la Lancia accumula punti sufficienti per vincere il Campionato del Mondo Rally 1974, il primo di una lunga serie. La bête à gagner - come la chiamavano i francesi - inanella una serie incredibile di vittorie: trionfa per tre volte consecutive nel Rally di Monte Carlo e si aggiudica altri due titoli nel Campionato Mondiale Costruttori ('75 e '76) e altrettanti nell’Europeo Piloti, senza contare il primo posto di Sandro Munari nel 1977 alla Coppa Mondiale FIA Piloti Rally.

Il passaggio del testimone

Nel 1978 la Fiat decide che è il momento di spingere la Fiat 131 Abarth verso la gloria e di ritirare gradualmente la Stratos che, anziché competere per il titolo mondiale, viene mandata a vincere l'Europeo. La macchina è così straordinaria che continua a mietere successi in modo instancabile fino al 1982, anche quando finisce nella mani di qualche team privato. Incredibile il commiato della Stratos al Rally di Monza il 28 novembre 1982 con la tripletta: 1°Ormezzano, 2° Cazzaniga e 3° Verini.

È l'ultimo capitolo di una macchina pensata per vincere in modo disarmante. Missione compiuta, anche grazie a quell'omologazione di cinquant'anni fa, che ha dato vita a una vera leggenda delle quattro ruote.