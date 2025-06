Lancia Ypsilon HF, un ritorno scoppiettante anche senza sound: come va su strada

Chi ha vissuto la grande epopea di Lancia nel mondo dei rally avrà un sussulto al cuore, perché il mitico simbolo “HF” è tornato in strada, pronto a scrivere un nuovo capitolo di una storia nata nel 1963 e interrotta, però, da molto tempo. Adesso, è tempo di riannodare i fili e godere di una pagina inedita, grazie alla Lancia Ypsilon HF, una belva elettrica da 280 CV, e alla sua “sorellina” ibrida da 110 CV, la “HF Line”, dall'aspetto battagliero per vincere le sfide dalla mobilità urbana. Nel centro prove di Stellantis a Balocco, abbiamo potuto testare in anteprima quanto sia cattiva la HF, che assomiglia più all’araba fenice anziché al gagliardo elefantino porta fortuna. Prima, però, qualche dettaglio sulle due varianti e un po’ di storia dietro all’ambizioso progetto.

Il ritorno del mito HF

La volontà è quella di rinverdire i fasti delle Lancia che hanno corso con il simbolo “HF”. E subito si instaura un nodo alla gola nel veder scorrere le immagini della Lancia Fulvia, della Stratos, della 037 e della Delta, auto figlie dell’ingegno e del coraggio italiano che sono riuscite a trionfare a livello mondiale, portando trofei e corone di alloro a Torino. Non a caso, questi quattro modelli insieme mettono a referto ben 11 titoli costruttori nel WRC (World Rally Championship), record assoluto, un tempo giardino di casa della Squadra Corse di Lancia, capitanata da Cesare Fiorio, l’ideatore del programma “High Fidelity” nel 1963.

L’arduo compito della nuova Lancia Ypsilon HF è di recuperare quello spirito e quella voglia di imporsi per primeggiare nel competitivo pianeta auto di questi tempi, dove la concorrenza vicina e lontana non manca. L’impegno da parte del team di Stellantis Motorsport e della rinata Lancia Corse è stato sicuramente encomiabile: 100.000 km percorsi, 1.500 ore di guida e oltre 100 pneumatici utilizzati a Balocco, dove è nato anche il settore Lancia HF. A dar manforte alla truppa ci ha pensato anche Miki Biasion, due volte campione del mondo rally con la Delta, il quale ha contribuito a sviluppare anche la versione Rally 4, destinata al Trofeo Lancia e ai giovani piloti che si affacciano al mondo delle competizioni rallystiche. A proposito, i risultati di questo progetto sono stati finora ottimi, con una partecipazione oltre ogni più rosea aspettativa. In sei mesi sono state acquistate ben 100 Ypsilon HF Rally 4, senza contare il grande richiamo di immagine che ha questo sport ha avuto grazie al rientro del glorioso marchio italiano. Nell’attesa, si spera, di rivederlo nella massima categoria. Di questo, tuttavia, ancora non vi è certezza.

Lancia Ypsilon HF, non romba ma che carattere

Dunque, diciamolo subito la Lancia Ypsilon HF non avrà il ruggito delle leggende del passato, ma possiede una forza dirompente, grazie ai suoi 280 CV e 345 Nm di coppia. Ebbene sì, parliamo di un’elettrica che si issa al vertice della sua categoria per performance che, come ci raccontano i numeri, sono impressionanti: scatto da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e una percezione di ferocia evidente. La batteria, invece, è da 54 kWh (architettura 400V) e l’autonomia di 370 chilometri (ciclo WLTP). Ma oltre a ciò, la compatta sportiva di Stellantis offre una serie di scelte tecniche e stilistiche che parlano chiaro su quali siano le sue intenzioni.

L’assetto è ribassato di 20 mm, la carreggiata allargata di 30 mm, la scocca irrigidita (+67% all’anteriore e +153% sull’antirollio posteriore) per una dinamica precisa e coinvolgente rispetto alla variante standard, la LX per intenderci. Il differenziale Torsen, poi, assicura trazione anche nelle curve più difficili, mentre l’impianto frenante Alcon – con dischi da 355 mm – firma una sportività autentica. Gli interni sono un tributo alla Delta Evoluzione: sedili “a cannelloni” in Econyl, volante sportivo e plancia in blu - arancio. La tecnologia a bordo, infine, è di buon livello ma mai invadente: guida autonoma di livello 2, doppio schermo da 10,25”, e sistema S.A.L.A. in versione HF.

HF Line, sportiva nel look

Accanto alla HF “vera e propria” troviamo la HF Line, versione più accessibile ma altrettanto decisa nel carattere e nel look. Sotto al cofano c’è 1.2 litri da 110 CV (81 Kw), tecnologia 48V a 3 cilindri e cambio automatico ibrido da 110 CV, che garantisce una velocità massima di 190 km/h e dei consumi contenuti. Il design riprende gli elementi distintivi della HF: cerchi da 17”, badge con l’Elefantino Rosso, sedili “a cannelloni” con cuciture arancioni, volante in pelle traforata e pedaliera in alluminio. Mancano i codolini laterali, che solo la versione da 280 CV custodisce con gelosia.

Come va su strada (e in pista)

Il battesimo del fuoco (quasi letteralmente per colpa della temperatura climatica di questi giorni) è stato intenso, fra la veloce Alfa Track e la complessa pista Langhe. Parliamo di tracciati pensati per saggiare le qualità di un’auto che, nonostante il silenzio del motore elettrico, sa farsi sentire. Tra curve tecniche e fondi a bassa aderenza, il verdetto arriva netto: la HF convince. Al volante, la neonata sportiva del marchio italiano ha dimostrato una dinamica sorprendente. Il differenziale Torsen, lo sterzo preciso, le sospensioni irrigidite e un baricentro basso disegnano un comportamento fluido e comunicativo, dove ogni curva è come una promessa mantenuta.

L’impianto frenante a cura di Alcon, infine, non molla di un centimetro: neanche dopo diversi giri tirati. E, spesso, la sollecitazione è stata molto intensa. Ovviamente, manca il sound. Questa è una nota negativa per alcuni, in special modo per coloro che sono abituati alla vecchia Lancia. Tuttavia, la Ypsilon HF sa coinvolgere con una velocità impressionante, sia in accelerazione che in uscita di curva. Il bilancio? La Ypsilon HF è un mix riuscito di tecnologia e sportività, con un’identità netta, tanto che l'utilizzo di quelle due lettere magiche, per lei, non è affatto un'eresia.

Il listino prezzi della Lancia Ypsilon HF e HF Line

La Lancia Ypsilon HF Line ibrida è già disponibile negli showroom,

mentre la Ypsilon HF da 280 CV farà il suo debutto dopo l’estate. In Italia, i prezzi partono da 22.450 euro (o 129 euro al mese) per la Ypsilon HF Line e da(o 299 euro al mese) per la Ypsilon HF.