Lancia Ypsilon, tutti i dettagli della nuova gamma

La Casa di Chivasso ha inaugurato gli ordini della nuova gamma dedicata alla Lancia Ypsilon 2023 che ha semplificato l’offerta della citycar torinese e nello stesso tempo ha reso le varianti disponibili ancora più ricche nella dotazione offerta di serie. Restano invece invariate le motorizzazioni mild hybrid e bi-fuel GPL.

Lancia Ypsilon, ancora più connessa

La connettività della piccola Lancia diventa più sofisticata grazie all’infotainment con touchscreen da 7 pollici, ora dotato di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, proposto di serie su tutta la gamma. Non manca inoltre la nuova piastra di ricarica per smartphone, sempre senza fili, posizionata sotto la leva del cambio. Le colorazioni esterne disponibili sono il rosso argilla di serie e le tinte optional denominate Bianco Neve, Blu Elegante, Grigio Pietra, Nero Vulcano e Verde Rugiada.

Lancia Ypsilon Oro

La rinnovata gamma della Ypsilon si compone di tre nuovi allestimenti chiamati Oro, Platino ed EcoChic GPL. La versione “Oro” risulta equipaggiata con motore tre cilindri Mild Hybrid 1.0 litro da 70 CV e sostituisce il vecchio allestimento “Silver”. La Ypsilon Oro aggiunge alla precedente dotazione i cerchi in lega modello Style, gli specchietti laterali regolabili elettricamente e l'omologazione per cinque passeggeri.

Ypsilon Platino

Salendo di gradino troviamo la Ypsilon Platinum equipaggiata sempre con motore Mild Hybrid e che prende il posto del precedente allestimento Gold. In questo caso troviamo di serie i cerchi di lega specifici, i paraurti verniciati in tinta con la carrozzeria, il terminale di scarico cromato, i cristalli oscurati, la retrocamera, i sensori di parcheggio posteriori e gli speciali rivestimenti ecologici Seaqual Yarn. Chi desidera può richiedere sulla Platino il Pack Comfort opzionale che include: cristalli elettrici posteriori, supporto lombare per il guidatore, fari fendinebbia e retrovisori esterni riscaldabili. In alternativa c’è anche il Pack Tech che aggiunge climatizzatore automatico, Cruise Control e sensori pioggia e luci).

Ypsilon Eco Chic GPL

La Eco Chic GPL è invece equipaggiata con la motorizzazione bifuel (benzina-GPL) che consente costi di gestione contenuti e offre gli stessi contenuti della Platino (cerchi di lega specifici, i paraurti verniciati in tinta con la carrozzeria, il terminale di scarico cromato, i cristalli oscurati, la retrocamera, i sensori di parcheggio posteriori e rivestimenti ecologici).

Prezzi

Proposta sul mercato italiano ad un prezzo di listino di 17.650 euro, la Lancia Ypsilon 2023 è disponibile con una promozione commerciale che permette di acquistare la vettura da 15.950 euro. Ricordiamo che nel corso del 2024 dovrebbe essere presentata la nuova generazione della Ypsilon, proposta per la prima volta anche in una variante 100% elettrica.