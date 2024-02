Land Rover Defender 90 SW11 Limited Edition, omaggio al quartiere più cool di Londra

Debutta in esclusiva per il mercato italiano l’inedita Land Rover Defender 90 SW11 Limited Edition, edizione speciale che rende omaggio alla zona di Londra che ospita la Battersea Power Station, uno dei punti di riferimento architettonici più iconici della capitale britannica. Dopo la presentazione in anteprima sotto i riflettori della Milan Music Week, questa “Limited Edition” può essere già ordinata presso le concessionarie Land Rover presenti in Italia.

Land Rover Defender 90 SW11 Limited Edition, solo 50 esemplari

Realizzata in una tiratura limitata di soli 50 esemplari, la Defender 90 SW11 Limited Edition si basa sulla versione Defender 90 X-Dynamic SE e presenta un esclusivo design ispirato all'omonima località. Quest’ultima è la sede della Battersea Power Station, ristrutturata in stile Art Deco e rappresenta un vero e proprio hub sotto il profilo culturale, stilistico e musicale.

Il design esterno e abitacolo

Dal punto di vista estetico, la vettura si distingue per le finiture in nero e i cerchi della medesima tinta, mentre la gli inserti “English Green” sono a contrasto e si ispirano ai colori naturali del Battersea Park. Questo speciale verde risulta presente sulla scritta Defender sul cofano così come nei dettagli della griglia e delle prese d'aria laterali. Infine, il portellone posteriore è rifinito con il badge "SW11 ONE OF FIFTY" e con un discreto accento della Union Flag. In opzione è possibile mantenere o eliminare l’iconica ruota di scorta esterna, in modo da rendere la vettura più agile in città e di aumentare la visibilità posteriore.

Il colore verde viene ripreso anche all’interno dell’abitacolo grazie alla presenza di esclusivi dettagli, mentre il badge rifinito al laser su ciascuna estremità inserito nella traversa risulta visibile ogni volta che le portiere vengono aperte.

Motore

La Defender SW11 Limited Edition ospita sotto il suo imponente cofano il propulsore mild-hybrid D200 diesel da 204 CV e 430 Nm di coppia massima scaricati sulla trazione integrale tramite il cambio automatico a 8 velocità

Prezzo

La Defender 90 SW11 Limited Edition può essere già ordinata ad un prezzo di partenza pari a 86.814 euro.