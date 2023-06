Land Rover Discovery Sport 2023, tutti i segreti del restyling

Land Rover continua il processo di aggiornamento dei suoi modelli, negli ultimi tempi abbiao infatti apprezzato le nuove Range Rover e Range Rover Sport, seguite dal restyling della Velar e adesso della Land Rover Discovery Sport.

Quest’ultima non viene modificata nella parte estetica, mantenendo così le linee decise e a tratti squadrate del corpo vettura, mentre riceve profondi aggiornamenti negli interni, sia per quanto riguarda il design della plancia che per l’implementazione di nuove tecnologie e infotainment. Le novità di rilievo riguardano anche sulla parte tecnica e motoristica (in particolare l’efficienza dei powertrain plug-in), con l’obiettivo di rendere il SUV britannico più moderno e competitivo nei confronti dell’agguerrita concorrenza.

Di seguito andremo ad analizzare nel dettaglio tutte le novità della Discovery Sport 2023 che verrà offerta ad un prezzo di partenza pari a 60.925 euro.

Gli interni della Discovery Sport 2023

Osservando l’ambiente interno della Land Rover restyling è possibile apprezzare la nuova plancia caratterizzata dall’adozione di un inedito e sofisticato display “touch” curvo da ben 11,4 pollici che permette di gestire le numerose funzioni del sistema d’infotainment Pivi Pro, sviluppato internamento dal Gruppo Jaguar Land Rover. E’ possibile accedere a ben il 90% delle funzionalità del sistema multimediale con al massimo due tocchi sullo schermo., evitando così pericolose distrazioni durante la guida. Tramite il Pivi Pro è possibile controllare l’impianto audio, la navigazione GPS, la luminosità interna e la connettività per smartphone compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, anche wireless, e l'assistente vocale Amazon Alexa. Non ci sono più tasti fisici per la climatizzazione, perché anch’essa può essere gestita dal suddetto sistema telematico.

Nuovi vani e dotazione più ricca

Non mancano numerosi vani porta oggetti, tra cui spicca un nuovo e ampio spazio nella parte della console centrale, dove trova posto anche la base per la ricarica wireless dello smartphone. La nuova dotazione prevede la presenza di numerosi ingressi USB di tipo C sparsi nella zona della prima e della seconda fila di sedili. La vettura è disponibile in configurazione a cinque e a sette posti: quest’ultima versione gode inoltre del climatizzatore tri-zona e comprende bocchette e comandi dedicate alla terza fila.

Novità per le versioni plug-in

Land Rover non modifica la gamma propulsori della Discovery Sport, ma propone una nuova e più sofisticata batteria da 14,9 kWh per le versioni ibride plug-in. Questo nuovo accumulatore può essere ricaricato in appena 30 minuti e aumenta la propria autonomia che raggiunge i 61 km secondo il ciclo WLTP.

Allestimenti e prezzi

Confermati gli allestimenti: S, SE, R-Dynamic, R-Dynamic SE ed R-Dynamic HSE. I prezzi di listino della Land Rover Discovery 2023 partono da 60.925 euro per la versione enttry-level “S” equipaggiata con il diesel mild hybrid e raggiungono i 75.100 euro della top di gamma Dynamic HSE P300e con il powertrain plug-in da 309 CV.