L'attesa è quasi finita, a breve il debutto del nuovo Mitsubishi Outlander PHEV

Ascolta ora 00:00 00:00

Ruota molta curiosità intorno al lancio del nuovo Mitsubishi Outlander PHEV, il SUV giapponese con motorizzazione ibrida plug-in. Il conto alla rovescia è quasi agli sgoccioli, poiché il debutto europeo è stato già fissato per il prossimo primo ottobre. La vettura si distinguerà per un design personale e per tanta tecnologia a bordo. Elementi essenziali per vincere la sfida di un mercato sempre più affolato e competitivo. Coraggiosa come un antico samurai, la Outlander promette che non arretrerà di un passo per imporsi sulla scena del Vecchio Continente.

Come sarà la nuova Mistubishi Outlander PHEV

Il design del SUV proveniente dal Sol Levante sarà caratterizzato da quello che gli stilisti di Mistubishi hanno battezzato come “Sculpted Dynamism”. Il frontale della vettura mostra con orgoglio il Dynamic Shield, mentre la postura ampia e le spalle possenti danno all’Outlander PHEV un'aura forte e solida, accentuata dalla gamma di luci full LED ad alta tecnologia.

Il nuovo SUV, come anticipato, sarà dotato di un sistema ibrido plug-in con doppio motore e trazione integrale, con il Super All-Wheel Control che offrirà sicurezza, maneggevolezza e una stabilità eccelsa in ogni frangente. Il powertrain avanzato utilizzerà una batteria - recentemente sviluppata - ad alta capacità, che garantirà una guida di assoluto livello e prestazioni convincenti grazie ad una accelerazione potente, reattiva e a fluida. Infine, gli interni saranno una fusione di design, tecnologia e artigianato nipponico, contraddistinti da ampi schermi rifiniti con materiali e dettagli di elevata qualità.

La collaborazione con Yamaha

La nuova Mitsubishi Outlander può vantare anche la collaborazione estesa tra la casa madre e Yamaha Corporation. Questo sodalizio si traduce in una dotazione che prevede per il nuovo SUV sistemi audio all’avanguardia Dynamic Sound Yamaha Ultimate e Dynamic Sound Yamaha Premium. Da questa partnership è nata un'esperienza acustica che, assicurano le parti in causa, sarà senza eguali. Persino la carrozzeria e gli interni del veicolo sono stati pensati con attenzione per garantire il massimo da questo nuovo sistema audio e offrire a tutti i passeggeri un ambiente sonoro straordinario, e un’esperienza di viaggio unica. Dunque, per scoprirne di più basterà attendere la première che avverrà a Madrid il primo giorno del prossimo mese.

L'evento sarà trasmesso online sui canali ufficiali del marchio giapponese. Per quanto riguarda la produzione in serie, l'avvio è stato fissato entro la fine di quest'anno, mentre per il prezzo in Italia bisognerà attendere la stesura dei listini ufficiali che giungeranno a tempo debito.