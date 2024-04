Mitsubishi ASX, il nuovo B-SUV alla conquista dell'Europa

Mitsubishi Motors Europe sferra un altro colpo, così dopo il recente lancio di Colt, adesso tocca alla nuova Mitsubishi ASX il compito di conquistare gli automobilisti del Vecchio Continente. Le premesse sono esaltanti, perché i B-SUV sono una delle categorie predilette (specialmente in Italia), senza contare che la vettura di origine giapponese ha in serbo una serie di finezze tecnologiche buone per rispondere ai palati più esigenti.

Il design esterno e interno della nuova Mitsubishi ASX

La nuova Mitsubishi ASX (Active Sports X-over) nasce sulla piattaforma CMF-B dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e viene prodotta nella fabbrica spagnola di Valladolid. La vettura desidera emergere anche per il suo stile, caratterizzato fortemente dal frontale "Dynamic Shield", che le conferisce un aspetto decisamente robusto. Lateralmente la silhouette segue un andamento fluido con spalle larghe e alte, mentre i cerchi in lega da 17'' o 18'' completano l'opera. Il posteriore, invece, emana una sportività inattesa, con le scritte "ASX" e "Mitsubishi" ben scolpite sul portellone. Infine, i gruppi ottici - sia davanti che dietro - presentano delle seducenti luci full LED. Cinque le tinte per la carozzeria: metallic Crystal White, Sunrise Red, Onyx Black, Royal Blue, e Steel Grey. Negli allestimenti Intense e Instyle è possibile richiedere anche un tetto Onyx Black metallizzato in combinazione con ogni opzione per offrire un'estetica bicolore differenziata.

Entrando nell'abitacolo si scopre un ambiente arioso e ampio, pragmatico e funzionale, nel quale non manca praticamente niente. Ottimo il grado di digitalizzazione, infatti si possono avere un quadro strumenti da 7'' di serie, o un Display Driver Digitale da 10" come optional, in combinata con lo schermo touch ad alta risoluzione da 10,4'' posto al centro della plancia dal taglio molto regolare. La nuova giapponesina garantisce il supporto di Google e dell'app My Mitsubishi Motors, che consentono agli utenti di accedere a diagnostiche in tempo reale e funzionalità di ricerca del veicolo. Con Google integrato, i conducenti hanno accesso ad app e servizi come Google Maps, e altro disponibile su Google Play. Incluso anche Google Assistant, che può essere utilizzato per navigare, trasmettere contenuti multimediali, effettuare chiamate telefoniche e inviare messaggi di testo, e molto altro ancora. Infine, gli aggiornamenti saranno distribuiti in modo continuo, compresi quelli software OTA (Over The Air) remoti per migliorare l'esperienza prorio dell'infotainment.

I motori proposti sulla nuova Mitsubishi ASX

Il nuovo B-SUV Mitsubishi ASX presenta una ricca gamma di propulsori. Si parta dal più piccolo che è un benzina turbocompresso a tre cilindri da 1.0 litri che sviluppa 67 kW (90 CV) di potenza e 160 Nm di coppia. Questo motore viene abbinato a una trasmissione meccanica a 6 velocità. Ottimi i consumi: 5,7 litri/100 km e 130 g/km di CO2. La lista prosegue con l'opzione mild-hybrid, un 1.3 litri turbocompresso a iniezione diretta, che utilizza un generatore d'avviamento a cinghia abbinato a una batteria al litio da 12 V. In questo caso la potenza sale a 103 kW (140 CV) con coppia di 260 Nm, nell'opzione con cambio manuale, e a 116 kW (158 CV) e coppia di 270 Nm con trasmissione automatica a doppia frizione e sette rapporti. L'efficienza è garantita anche in questo caso, con consumi rispettivamente di: 5,7 litri/100 km e 130 g/km CO2, e di 5,8 litri/100 km e 132 g/km CO2.

Presente anche la full hybrid (HEV) comprensiva di un'unità a benzina da 1,6 litri con due motori elettrici e un cambio automatico a multi-mode. L'unità da 105 kW (142 CV) offre equilibrio tra prestazioni ed efficienza grazie all'assistenza elettrica. Con un'autonomia totale di 900 km, fino all'80% guidata elettricamente in città, il risparmio di carburante si attesta sul 40%. I consumi dichiarati sono di: 4,6 litri/100 km e 104 g/km CO2.

Dispositivi di sicurezza

La nuova Mitsubishi ASX propone un pacchetto di sicurezza attiva e passiva molto ricco. Nella prima categoria ci sono:

sistema di mitigazione di collisione frontale con protezione per i pedoni;

luci abbaglianti automatiche;

controllo della velocità di crociera con limitatore di velocità;

monitor dell'attenzione del conducente;

assistenza alla velocità intelligente;

avviso di distanza;

avviso di uscita di corsia;

assistenza al mantenimento di corsia e assistenza al mantenimento di corsia di emergenza;

sensori di parcheggio;

telecamera retrovisore;

monitoraggio Surround;

assistenza al parcheggio;

avviso di punto cieco;

assistenza all'uscita sicura dell'occupante;

avviso di traffico trasversale.

Questi i dispositivi di sicurezza passiva:

airbag frontali e laterali per conducente e passeggero;

due airbag per tendina su ogni lato;

cinture di sicurezza con pretensionatori e limitatori di carico;

poggiatesta anti-colpo di frusta;

punti di ancoraggio per seggiolini per bambini ISOFix.

Infine, solo nelle versioni automatiche e di fascia alta è disponibile anche il sistema MI-PILOT (Mitsubishi Intelligent - PILOT), che combina il Controllo della velocità di crociera adattativo (ACC) e l'Assistenza al mantenimento di corsia (LCA). Sfruttando telecamere, radar e una centralina dedicata, MI-PILOT monitora accelerazione, freni e sterzo per aiutare a ridurre la fatica durante la guida su lunghe distanze e in situazioni di traffico ripetuto di stop-and-go. La tecnologia beneficia di tre impostazioni utente in modo che i conducenti possano conservare o dare maggiore controllo alla velocità del veicolo. Oltre a tutti questi sistemi c'è la funzione eCall, un pulsante da utilizzare in caso di incidente per avere un soccorso repentino.

Tanti anni di garanzia

Mitsubishi ASX inizia la proprio produzione nel sito di Valladolid (Spagna) a partire dal mese di maggio, mentre il lancio per il mercato italiano è collocato temporalmente a giugno. Il marchio giapponese offre ai suoi clienti dei privilegi sostanziosi, che passano da una garanzia di fabbrica di 5 anni/100.000 km, anticorrosione di 12 anni, della batteria di trazione di 8 anni/160.000 km, di capacità della batteria di 8 anni/160.000 km e un'assistenza stradale di 5 anni (con pacchetto Assistenza Mitsubishi).

Prezzi ancora da definire.