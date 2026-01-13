LEAF terza generazione: il WWCOTY la incorona Migliore Auto Compatta al Mondo

La nuova Nissan LEAF conquista il titolo di “Migliore Auto Compatta al Mondo” assegnato dal Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), l’unico riconoscimento automobilistico internazionale composto esclusivamente da giornaliste del settore. Il premio è attribuito ai modelli che si distinguono nelle aree più rilevanti per i clienti: sicurezza, qualità, prezzo, design, facilità di guida, vantaggi e impatto ambientale. La giuria è formata da 84 giornaliste automotive provenienti da 54 Paesi e non seleziona un’auto “da donna”, ma valuta secondo criteri universali validi per tutti gli automobilisti. Fondato nel 2009 dalla giornalista neozelandese Sandy Myhre, il WWCOTY mira anche ad amplificare la voce delle donne nell’industria dell’auto e a sottolineare il ruolo della mobilità nelle opportunità personali e professionali.

Terza generazione LEAF: design, prestazioni, tecnologia

Per Nissan il riconoscimento ha un valore simbolico: la LEAF è alla terza generazione della prima vettura elettrica per il mercato di massa al mondo. Il premio valorizza design elegante, prestazioni del propulsore e tecnologia intuitiva, oltre al ruolo dell’auto nell’accompagnare i clienti verso un futuro di mobilità sostenibile. Ivan Espinosa, Presidente e CEO Nissan, lega il risultato a un obiettivo preciso: rendere i veicoli elettrici accessibili e desiderabili per tutti, ricordando che la prima LEAF ha contribuito a gettare le basi della diffusione globale degli EV e che questa nuova generazione punta a rendere la guida quotidiana più facile e piacevole, facilitando l’ingresso nel mondo elettrico.

Autonomia, ricarica e dinamica: la base tecnica

La nuova LEAF abbina un design aerodinamico ed elegante a un propulsore elettrico con autonomia estesa fino a 622 km, grazie alle opzioni di batteria da 52 o 75 kWh. La gestione della ricarica è affidata a un sistema intelligente di gestione termica della batteria, pensato per garantire ricariche rapide e costanti su un ampio intervallo di temperature, in tandem con il Route Planner di Google Maps: individua le stazioni lungo il percorso e imposta automaticamente la temperatura ottimale per massimizzare velocità ed efficienza della ricarica. La piattaforma è la modulare CMF-EV (la stessa di Nissan Ariya), con sospensioni MacPherson anteriori e multi-link posteriori per comfort, equilibrio e controllo in città e nei viaggi.

ADAS e connettività: una LEAF “facile” tutti i giorni

Sul fronte assistenza alla guida spicca il ProPILOT Assist con Navi-link, che mantiene la vettura in corsia e alla distanza di sicurezza, legge i segnali stradali adattando la velocità ai limiti e utilizza i dati del navigatore per regolare l’andatura in curve e rampe autostradali. e-Pedal Step e frenata rigenerativa regolabile consentono una guida fluida con un solo pedale, con rigenerazione regolabile tramite leve o automaticamente con Intelligent Distance Control. L’Around View® Monitor evolve con funzione 3D e 8 visuali selezionabili per manovre più precise, mentre la telecamera frontale mostra ruote anteriori e strada circostante “come” un cofano trasparente, utile in spazi stretti e in presenza di cordoli o dissuasori. La sicurezza di serie include cruise control intelligente, assistenza al mantenimento della corsia e monitoraggio del conducente. Il motore eroga 160 kW (218 CV) e 355 Nm, con 0–100 km/h in 7,6 secondi.

A bordo, la suite Google (Maps, Assistant, Play Store) è accessibile dagli schermi da 14,3”, con comandi vocali per navigazione, clima e media; tramite NissanConnect Services si gestiscono da remoto batteria, ricarica, temperatura abitacolo e pianificazione dei viaggi.