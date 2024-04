Lexus traccia il presente e insegue il futuro, tra artigianalità e tecnologie all'avanguardia

Lexus non è un brand come gli altri. La volontà di emergere e di spiccare nel vasto panorama automobilistico sono alcune delle sue peculiarità, che transitano da una ricerca assoluta del bello. Non si parla però di un'estetica fine a sé stessa, ma funzionale per mettere a suo agio il punto focale di tutto: l'automobilista. L'essere umano resta al centro della visione di Lexus, con l'obiettivo di rendere la sua vita a bordo un valore aggiunto. Nella filosofia human-centered di Lexus passa anche il coinvolgimento alla guida, che deve essere pieno e soddisfacente. Dunque, la sfida di Lexus è quella di comunicare uno stile forte e di impatto, emotivamente ammaliante, senza trascurare l'esperienza al volante proverbialmente straordinaria. Tutto questo lo si è potuto notare anche tramite la presenza del brand giapponese alla Milano Design Week, un baluardo dell'eccellenza, dove è stato possibile ammirare il presente, rappresentato dal Lexus LBX, e il futuro, ben descritto dall'avanguardistica LF-ZC.

La tecnologia cardine di Lexus

Le automobili marchiate Lexus sanno distinguersi per una qualità eccellente, per una cura del dettaglio maniacale, per un design distintivo e audace, per un'affidabilità diventata consuetudinaria e per un piacere di guida struggente. A questo lungo elenco si aggiunge un'altra componente fondamentale: la tecnologia. I progressi tecnici portati in campo da Lexus nel corso degli anni sono notevoli. Gli sforzi degli sviluppatori e degli ingegneri del prestigioso brand giapponese si sono concentrati specialmente nel powertrain Full Hybrid, un vero fiore all'occhiello per i suoi livelli di efficienza ai vertici della categoria e perfetto strumento per guidare un veicolo che spicca nella mobilità attuale e che sa anticipare con astuzia quella del futuro, e nel Plug-in Hybrid, fusione perfetta tra efficienza e sostenibilità e tassello fondamentale verso una mobilità sempre più sostenibile, un passaggio naturale nella progressione tecnologica dell’ibrido, con performance in modalità elettrica esaltanti e pensate per rispondere alle esigenze primarie degli utenti finali, i clienti.

Lexus prosegue nella sua strada improntata a definire gli standard del settore delle quattro ruote, per rendere accessibili le sue nuove tecnologie alla clientela, aprendo un sentiero lastricato verso un futuro elettrificato. Per Lexus la tecnologia esistente è fonte d’ispirazione per nuovi sviluppi e si mette al servizio della sicurezza con il sistema Lexus Safety System+ di ultima generazione, della sostenibilità e delle performance.

Il presente interpretato da Lexus LBX

Il futuro è molto affascinante, ma il presente lo è altrettanto. Presso lo spazio espositivo di Lexus alla Milano Design Week, è stato possibile ammirare anche un veicolo portabandiera della mobilità attuale: il B-SUV Lexus LBX. Chi ha sempre pensato che il lusso non potesse essere declinato in un'automobile dalle dimensioni compatte è stato abilmente contraddetto. Il nuovo LBX è la dimostrazione lampante che si può immettere in un veicolo, perfetto anche per la città, tutto il meglio che il mondo Lexus è in grado di offrire. Dunque, ecco che si possono contemplare un design ricercato, una tecnologia all'ultimo grido, e l'artigianalità espressa dalla filosofia Omotenashi, un concetto di ospitalità giapponese che mira ad anticipare le esigenze dell'ospite, finalizzata alla soddisfazione del passeggero prima ancora di conoscere le sue reali esigenze.

Per capire di cosa stiamo parlando, è sufficiente aprire la portiera del compatto SUV di Lexus e farsi abbracciare da un ambiente tanto semplice quanto elegante, paragonabile a quello di un modello di categoria superiore. La modernità viene manifestata in modo coerente con la strumentazione digitale da 12,3'', al debutto nel mondo Lexus proprio su LBX.

"Time" ci ha raccontato il futuro di Lexus alla Milano Design Week

Lexus è una presenza costante della Milano Design Week, dato che quella del 2024 è stata la quindicesima partecipazione consecutiva alla kermesse meneghina. Il nome dell'installazione di quest'anno, che era visibile all' "Art Point e Art Garden, Superstudio Più" (Via Tortona 27), è stato "Time". Il concetto di tempo è infatti fondamentale per Lexus. Misurarsi con lo scorrere inesorabile dei minuti è una sfida costante, per tutti quanti, e Lexus ha voglia di cavalcare l'attualità e il futuro con stile e vigore. A proposito del domani, nell'area riservata al lussuoso brand giapponese, erano presenti due installazioni fondamentali per far capire al grande pubblico la propria personale visione della mobilità.

La prima opera era chiamata "Beyond the Horizon" di Hideki Yoshimoto/Tangent (Art Point), ed era ispirata alla concept car LF-ZC, acronimo di Lexus Future Zero-emission Catalyst, una vettura che promette di emozionare al primo sguardo e di sedurre con la sua dinamica di guida impareggiabile.

La seconda creazione si chiamava "" della solar designer olandese Marjan van Aubel, nella quale il tema comune del tempo riflette i progressi compiuti da Lexus nella progettazione e nella produzione di vetture human-centered.