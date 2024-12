L'offensiva di Byd e il nuovo modello Sealion 7 spiegato dalla vice presidente Stella Li

Ascolta ora 00:00 00:00

Se ci fossero solo due parole per descrivere Byd sarebbero velocità e tecnologia. La prima perché il ritmo di crescita avuto nel giro di pochi anni ha dell’incredibile. La seconda perché è il principale elemento del loro patrimonio genetico. L’obiettivo è di quelli ambiziosi: raggiungere una quota di mercato in Europa del 10% entro il 2030 e vendere in Italia almeno almeno 20mila auto entro il 2025. Per farlo la tech company cinese (guai a chiamarli solo costruttori di auto) ha deciso di aprire una fabbrica in Ungheria nel 2025 (a cui in futuro non è escluso che se ne aggiungano altre, magari anche in Italia), di affidarsi a esperti navigati del settore come Alfredo Altavilla, special advisor Europa del colosso, di portare a 105 punti di assistenza sul territorio nostrano il prossimo anno e di puntare tutto sull’innovazione e sulla qualità delle loro vetture senza entrare nel campo del ribasso dei prezzi ma al contrario dichiarandosi orgogliosamente premium.

Abbiamo partecipato a una esclusiva tavola rotonda con Stella Li, vice presidente di Byd, in occasione della presentazione del nuovo modello chiamato Sealion 7, settima auto 100% elettrica lanciata in Europa, nonché quarto modello della Serie Ocean, dopo la Dolphin, la Seal e la Seal U. E in quell’occasione ci siamo resi conto della determinazione e della sicurezza dei propri mezzi. Da non confondere con l’arroganza. Byd ha tutte le carte in regola per conseguire risultati straordinari al pari di quelli già raggiunti a livello globale. Non per nulla parliamo del marchio numero uno al mondo per veicoli plug-in, un marchio che ha superato Tesla in termini di fatturato e che nel 2025 scatenerà la propria potenza di fuoco con cinque nuovi modelli da lanciare sul mercato europeo cercando di diversificare a livello di segmenti tenendo come unico punto fermo e comune quello della tecnologia.

Entrando nel dettaglio dell’ultima arrivata, quando abbiamo chiesto a Stella Li quali fossero le caratteristiche principali di Sealion 7 ci ha risposto così: “È un veicolo che combina prestazioni avanzate e design entusiasmante, creando un'esperienza di guida davvero coinvolgente. Sotto il cofano, sfrutta l'architettura e-Platform 3.0, mantenendo un baricentro basso e garantendo un'eccezionale rigidità torsionale grazie alla struttura Cell-to-Body (CTB). Un altro elemento chiave del Sealion 7 è il sistema BYD iTAC (Intelligent Torque Adaption Control), disponibile nella versione a trazione integrale. Questo sistema distribuisce in modo intelligente la coppia a ogni singola ruota, riducendo lo slittamento e migliorando la sicurezza e l'esperienza di guida complessiva. Inoltre, la tecnologia BYD Blade Battery offre un'autonomia estesa e un'efficienza senza pari, consentendo di percorrere lunghe distanze senza ricariche frequenti. Questi aspetti rendono il Sealion 7 non solo un veicolo ad alte prestazioni, ma anche un'auto in grado di catturare il cuore di chi lo guida, grazie al suo design audace, alle prestazioni tecnologiche avanzate e all'esperienza di guida emozionante”.

Insomma, la tecnologia alla base di tutto, cuore pulsante di una tech company che produce, tra le altre cose, anche pannelli solari, batterie, veicoli commerciali. Non per nulla, Byd ha ricevuto il premio “Companybest 2025” assegnato da Autobest, per sottolineare il ruolo di Byd come leader globale nel settore, “un'azienda capace di ridefinire gli standard dell'innovazione, della tecnologia e della sostenibilità". Adesso, la parola andrà al mercato. Ma le premesse, anche a sentire quello che ha dichiarato durante la conferenza Alessandro Grosso, country manager di Byd, sono ottime: “I nostri ordini in Italia negli ultimi due mesi sono triplicati e la previsione di crescita sarà costante e continua nel 2025 e in futuro. Siamo pronti a competere in un mercato che chiude con poco più di 1,5 milioni di unità vendute con appena 65.000 veicoli elettrici.

Stimiamo che il prossimo anno le vendite totali saranno le stesse, ma crescerà la quota di elettriche anche per via dei tetti alle emissioni. E Byd è pronta ad approfittarne con prodotti all’avanguardia e una strategia di marketing solida”.