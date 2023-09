Lotus Emeya, svelata la super berlina elettrica da 905 CV

La Casa di Hethel ha scelto New York per svelare al mondo l’inedita Lotus Emeya, berlina quattro porte elettrica ad altissime prestazioni in grado di sviluppare una potenza di 905 CV. Il Costruttore britannico, ormai da tempo nell’orbita del colosso cinese Geely Holding Group, prosegue così la sua transizione all’elettrico svelando la sua seconda vettura a zero emissioni che andrà ad affiancare il super suv a batteria Eletre.

Lotus Emeya, design e aerodinamica

La Lotus Emeya sfoggia un design plasmato dal vento, infatti i tecnici Lotus hanno prestato la massima attenzione all’aerodinamica. Questa super Gran Turismo può infatti contare su un sistema di aerodinamica attiva che sfrutta una griglia mobile che ottimizza la resistenza all’aria o raffredda le batterie e l’impianto frenante, a seconda delle esigenze di guida. Tra i vari componenti aerodinamici “attivi” troviamo anche splitter anteriore, spoiler e diffusore capaci di modificare l’angolo d’incidenza per migliorare efficienza e prestazioni. Ad esempio, lo spoiler a doppio strato risulta in grado di una deportanza di oltre 215 kg.

Abitacolo lussuoso e sostenibile

L’abitacolo di questa GT ad alte prestazioni è un perfetto mix di lusso e sostenibilità, il tutto implementato da una forte dose di tecnologia. I rivestimenti sono realizzati sfruttando un filato prodotto dagli scarti di cotone, non mancano inoltre elementi in alluminio PVD e rivestimenti in Alcantara e pelle nappa.

La plancia è dominata dal grande tunnel centrale e dallo schermo flottante posizionato al centro della plancia, studiato per gestire l’infotainment basato su un doppio processore Qualcomm e tecnologia Unreal Engine. Anche la strumentazione è 100% digitale, inoltre non manca un altro piccolo display davanti il passeggero. Degno di nota l’impianto audio Uni-Q firmatoda 1.380 watt con 15 altoparlanti e Surround 3D Dolby Atmos. Tra gli “effetti speciali” spicca l’basato sulla realtà aumentata che offre accesso alle informazioni di guida e a quelle relative agli ADAS.

Prestazioni da Hypercar

La Lotus Emeya può contare su due motori elettrici, posizionati rispettivamente uno all’anteriore e il secondo al posteriore, in modo da offrire una trazione integrale e una potenza complessiva di 905 CV e 985 Nm. Secondo i dati dichiarati dal Costruttore, la velocità massima è di 256 km/h, lo scatto da 0 a 100 km/h viene effettuato in 2,78 secondi, mentre la ripresa da 80 a 120 km/h risulta inferiore ai 2 secondi.

Batterie a tempi di ricarica

Questa hypercar elettrica è alimentata da una batteria da 102 kWh che dovrebbe garantire un’autonomia stimata di circa 500 km. La ricarica avviene fino a 350 kW in corrente continua, in modo da ottenere 150 km di autonomia in soli 5 minuti.